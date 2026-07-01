Με ευρωπαϊκό αέρα το φετινό «The Voice» – Οι 2 Eurovision stars που εμφανίζονται στο trailer του νέου κύκλου

Ο Akylas και η Klavdia εμφανίζονται στο νέο trailer του «The Voice of Greece», εκεί όπου ξεκίνησαν την πορεία τους πριν από τη Eurovision

Με μια ματιά Το νέο trailer του «The Voice of Greece» προβάλλει δύο πρόσφατους εκπροσώπους της Ελλάδας στη Eurovision: Akylas και Klavdia.

Οι Akylas και Klavdia ξεκίνησαν την καριέρα τους από το «The Voice of Greece» πριν εκπροσωπήσουν τη χώρα στη Eurovision.

Το «The Voice» έχει αναδείξει και άλλους καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με τη Eurovision, όπως η Μαρία Έλενα Κυριάκου και η Στεφανία.

Πολλοί πρώην παίκτες του «The Voice» έχουν διεκδικήσει ή διεκδικούν συμμετοχή στη Eurovision, ενισχύοντας τη σύνδεση του show με τον διαγωνισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «The Voice of Greece» ετοιμάζεται να επιστρέψει με τη δωδέκατη σεζόν του και το πρώτο επίσημο trailer ήδη συζητιέται. Ο λόγος; Ανάμεσα στα πλάνα που ξεχωρίζουν βρίσκονται δύο πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με τις πιο πρόσφατες επιτυχίες της Ελλάδας στη Eurovision: ο Akylas και η Klavdia.

Στο νέο trailer προβάλλονται στιγμές από τις blind auditions των δύο καλλιτεχνών, θυμίζοντας στο κοινό πως το δημοφιλές talent show αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα στην πορεία τους. Τόσο ο Akylas όσο και η Klavdia ξεκίνησαν από τη σκηνή του «The Voice of Greece», πριν εξελιχθούν σε εκπροσώπους της Ελλάδας στον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης.

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Η πορεία τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς και οι δύο κατάφεραν να χαρίσουν στη χώρα μας σημαντικές διακρίσεις στη Eurovision, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους μέσα στην πρώτη δεκάδα του μεγάλου τελικού. Η επιλογή της παραγωγής να συμπεριλάβει στιγμές από τις auditions τους λειτουργεί ως ένα δυνατό throwback, αλλά και ως υπενθύμιση ότι το «The Voice» συνεχίζει να αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες που μπορούν να φτάσουν μέχρι τη διεθνή σκηνή.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που το talent show συνδέεται τόσο στενά με τη Eurovision. Η Μαρία Έλενα Κυριάκου, νικήτρια του «The Voice of Greece», εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2015 στη Βιέννη, ενώ η Στεφανία, που κατέκτησε τη 10η θέση το 2021 και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των ελληνικών αποτελεσμάτων, έγινε γνωστή μέσα από την παιδική εκδοχή του The Voice στην Ολλανδία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί πρώην παίκτες του «The Voice» έχουν διεκδικήσει το εισιτήριο για τον διαγωνισμό, με τους ZAF, Κώστα Αγέρη, Joanne και Georgina Kalais να αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έτσι, μόνο απίθανο δεν μοιάζει το ενδεχόμενο και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2027 να προέρχεται ξανά από το δημοφιλές talent show.

Το νέο trailer δεν αποτελεί απλώς μία πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του «The Voice of Greece», αλλά και μία υπενθύμιση ότι μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής έκαναν εκεί τα πρώτα τους βήματα. Και όπως φαίνεται, η σχέση του talent show με τη Eurovision παραμένει πιο δυνατή από ποτέ.