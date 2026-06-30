«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Στην τελική ευθεία για το μεγάλο φινάλε της σεζόν

Ο Δημήτρης και ο Βίκτωρας έρχονται πιο κοντά, ενώ ο Νίκος στηρίζει την Ελένη στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ' αγαπώ»

Με μια ματιά Το σπίτι του Δημήτρη αλλάζει, με το δωμάτιο του Βίκτωρα να συμβολίζει την ενίσχυση της σχέσης τους.

Η Βιργινία ετοιμάζεται να χωρίσει τον Μανώλη, ο οποίος δεν αποδέχεται τον ρόλο του φίλου.

Ο Νίκος βοηθά την Ελένη να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, ενώ προκύπτει αμήχανη γνωριμία.

Η Στέλλα και ο Γιάννης προσπαθούν να πείσουν τη Ζωή να συστήσει τον φίλο της στην οικογένεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς η αυλαία της σεζόν για το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» αρχίζει να πέφτει, η αγαπημένη σειρά του Alpha εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Στο αποψινό επεισόδιο στις 21:00, οι χαρακτήρες που έχουμε αγαπήσει βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον τους, «μετρώντας» πόσο μακριά έχουν φτάσει και προς τα πού επιλέγουν να κατευθυνθούν.

Η ατμόσφαιρα στο σπίτι του Δημήτρη αλλάζει δραστικά. Με τη βοήθεια του Κώστα, το δωμάτιο του μικρού Βίκτωρα είναι πλέον έτοιμο, προσφέροντάς του μια μόνιμη και αδιαμφισβήτητη θέση στη ζωή του πατέρα του. Η στιγμή αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο στη σχέση τους, καθώς πατέρας και γιος φαίνεται πως βαδίζουν πλέον σε μια πορεία που τους ενώνει όλο και περισσότερο, αφήνοντας πίσω τις αβεβαιότητες του παρελθόντος.

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Την ίδια ώρα, η κατάσταση στις ζωές των υπολοίπων περιπλέκεται επικίνδυνα. Ο Νίκος αναλαμβάνει τον ρόλο του φύλακα-αγγέλου για τη μικρή Σοφία στο σπίτι της Βιργινίας, ενώ εκείνη ετοιμάζεται να βάλει οριστικό τέλος στη σχέση της με τον Μανώλη. Εκείνος όμως δεν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τον ρόλο του απλού φίλου, προμηνύοντας νέες εντάσεις. Παράλληλα, ο Νίκος δείχνει το πιο υποστηρικτικό του πρόσωπο, βοηθώντας την Ελένη, η οποία φιλοξενείται στη Βιργινία, να έρθει αντιμέτωπη με τους εσωτερικούς της δαίμονες.

Μια απόπειρα επικοινωνίας της Μαίρης με τον Ηρακλή ανακόπτεται από μια ξαφνική κλήση του Δημήτρη, η οποία καταλήγει σε ένα εξαιρετικά αμήχανο προξενιό μεταξύ του Κώστα και της εντυπωσιακής κουνιάδας του. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα και ο Γιάννης αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, έχοντας ως στόχο να πείσουν τη Ζωή να συστήσει το αγόρι της στην οικογένεια. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση, ώστε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις στο πολύπλοκο οικογενειακό τουρλουμπούκι και ο Γιάννης να μπορεί να βλέπει τη Ζωή με την ευλογία του Νίκου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε της σεζόν έχει ξεκινήσει και οι ανατροπές στο αποψινό επεισόδιο υπόσχονται να μας κρατήσουν σε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό.