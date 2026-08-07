Η Βιργινία επιστρέφει στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και ετοιμάζεται να αλλάξει τα πάντα στη νέα σεζόν

Η Βιργινία επιστρέφει στον δεύτερο κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» με νέες προκλήσεις, ανατροπές και τα 3 μπαμπαδάκια στο πλευρό της

Με μια ματιά Η Βιργινία χάνει τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου της από την ξαδέρφη της και παλεύει να την ανακτήσει.

Η νέα σεζόν φέρνει ανατροπές, προκλήσεις και αλλαγές για τους ήρωες της σειράς.

Τα παιδιά δημιουργούν το κίνημα «Τ.Α.Μ.» για να υποστηρίξουν τη Βιργινία.

Η σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον Alpha με νέες αφίξεις και απρόβλεπτες εξελίξεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το φθινόπωρο με ολοκαίνουργια επεισόδια και οι εξελίξεις αναμένεται να είναι πιο ανατρεπτικές από ποτέ. Τα τρία μπαμπαδάκια της σειράς επιστρέφουν στην καθημερινότητά μας, όμως αυτή τη φορά τίποτα δεν θα είναι ίδιο, αφού νέες προκλήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και μεγάλες αλλαγές έρχονται να δοκιμάσουν τους ήρωες.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας σεζόν είναι η Βιργινία, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Η ηρωίδα θα χάσει τη διεύθυνση του αγαπημένου της νηπιαγωγείου από την ξαδέρφη της, Ερμιόνη, και θα χρειαστεί να δώσει τη δική της μάχη για να διεκδικήσει ξανά όσα αγαπά.

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Η νέα σεζόν θα τη βρει πιο δυνατή, αποφασισμένη και έτοιμη να παλέψει όχι μόνο με όσους στέκονται εμπόδιο στα όνειρά της, αλλά και με τις δικές της ανασφάλειες. Στο πλευρό της θα βρίσκονται φυσικά τα τρία μπαμπαδάκια, η νέα της παρέα με την Ελένη, τη Στέλλα και τη δικηγόρο Τζένη, αλλά και οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς που ετοιμάζουν τη δική τους «επανάσταση».

Η Βιργινία δεν θα είναι μόνη της σε αυτή τη δύσκολη αποστολή. Οι μικροί ήρωες του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» δημιουργούν το κίνημα «Τ.Α.Μ.» (Τζεντάι Αμαρτωλοί Μάγοι) και αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Με ντουντούκες και πλακάτ, ξεκινούν τη δική τους ξεχωριστή εκστρατεία για να στηρίξουν τη Βιργινία και να διεκδικήσουν το δίκιο της.

Το ερώτημα που μένει είναι ένα: ποιος θα κερδίσει τελικά αυτή τη μάχη; Η νέα σεζόν υπόσχεται στιγμές γεμάτες χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές, με τους αγαπημένους χαρακτήρες να δοκιμάζονται περισσότερο από ποτέ.

Παράλληλα, η Βιργινία μοιράζεται όλα όσα θέλει να αφήσει πίσω από τον πρώτο κύκλο της σειράς, αλλά και όλα όσα θα πάρει μαζί της στη δεύτερη σεζόν, σε ένα νέο βίντεο που αποκαλύπτει περισσότερα για την ηρωίδα.

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης. Οι τρεις μπαμπάδες επιστρέφουν και αυτή τη φορά η περιπέτεια μόλις ξεκινά!

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