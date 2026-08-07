TV & Media 07.08.2026

Η Βιργινία επιστρέφει στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και ετοιμάζεται να αλλάξει τα πάντα στη νέα σεζόν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Βιργινία επιστρέφει στον δεύτερο κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» με νέες προκλήσεις, ανατροπές και τα 3 μπαμπαδάκια στο πλευρό της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Βιργινία χάνει τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου της από την ξαδέρφη της και παλεύει να την ανακτήσει.
  • Η νέα σεζόν φέρνει ανατροπές, προκλήσεις και αλλαγές για τους ήρωες της σειράς.
  • Τα παιδιά δημιουργούν το κίνημα «Τ.Α.Μ.» για να υποστηρίξουν τη Βιργινία.
  • Η σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον Alpha με νέες αφίξεις και απρόβλεπτες εξελίξεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το φθινόπωρο με ολοκαίνουργια επεισόδια και οι εξελίξεις αναμένεται να είναι πιο ανατρεπτικές από ποτέ. Τα τρία μπαμπαδάκια της σειράς επιστρέφουν στην καθημερινότητά μας, όμως αυτή τη φορά τίποτα δεν θα είναι ίδιο, αφού νέες προκλήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και μεγάλες αλλαγές έρχονται να δοκιμάσουν τους ήρωες.

virginia_mpampa se agapo

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας σεζόν είναι η Βιργινία, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Η ηρωίδα θα χάσει τη διεύθυνση του αγαπημένου της νηπιαγωγείου από την ξαδέρφη της, Ερμιόνη, και θα χρειαστεί να δώσει τη δική της μάχη για να διεκδικήσει ξανά όσα αγαπά.

Διάβασε επίσης: Γνώρισε τη Φρόσω από τις «Κόρες της Αρετής» – Ο νέος ρόλος της Δώρας Χρυσικού

Η νέα σεζόν θα τη βρει πιο δυνατή, αποφασισμένη και έτοιμη να παλέψει όχι μόνο με όσους στέκονται εμπόδιο στα όνειρά της, αλλά και με τις δικές της ανασφάλειες. Στο πλευρό της θα βρίσκονται φυσικά τα τρία μπαμπαδάκια, η νέα της παρέα με την Ελένη, τη Στέλλα και τη δικηγόρο Τζένη, αλλά και οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς που ετοιμάζουν τη δική τους «επανάσταση».

Η Βιργινία δεν θα είναι μόνη της σε αυτή τη δύσκολη αποστολή. Οι μικροί ήρωες του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» δημιουργούν το κίνημα «Τ.Α.Μ.» (Τζεντάι Αμαρτωλοί Μάγοι) και αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Με ντουντούκες και πλακάτ, ξεκινούν τη δική τους ξεχωριστή εκστρατεία για να στηρίξουν τη Βιργινία και να διεκδικήσουν το δίκιο της.

Το ερώτημα που μένει είναι ένα: ποιος θα κερδίσει τελικά αυτή τη μάχη; Η νέα σεζόν υπόσχεται στιγμές γεμάτες χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές, με τους αγαπημένους χαρακτήρες να δοκιμάζονται περισσότερο από ποτέ.

Παράλληλα, η Βιργινία μοιράζεται όλα όσα θέλει να αφήσει πίσω από τον πρώτο κύκλο της σειράς, αλλά και όλα όσα θα πάρει μαζί της στη δεύτερη σεζόν, σε ένα νέο βίντεο που αποκαλύπτει περισσότερα για την ηρωίδα.

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης. Οι τρεις μπαμπάδες επιστρέφουν και αυτή τη φορά η περιπέτεια μόλις ξεκινά!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Βιργινία Μπαμπά σ’ αγαπώ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξέχνα το κλασικό χωνάκι: 5 τρόποι να απογειώσεις το παγωτό σου αυτό το καλοκαίρι

Ξέχνα το κλασικό χωνάκι: 5 τρόποι να απογειώσεις το παγωτό σου αυτό το καλοκαίρι

07.08.2026
Επόμενο
Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;

Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;

07.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«The Quiz with Balls!»: Δες το νέο ανατρεπτικό παιχνίδι του ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
TV

«The Quiz with Balls!»: Δες το νέο ανατρεπτικό παιχνίδι του ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

07.08.2026
Γνώρισε τη Φρόσω από τις «Κόρες της Αρετής» – Ο νέος ρόλος της Δώρας Χρυσικού
TV

Γνώρισε τη Φρόσω από τις «Κόρες της Αρετής» – Ο νέος ρόλος της Δώρας Χρυσικού

06.08.2026
Πάτα play στο trailer του «Δυο μαύρα πουκάμισα» – Η νέα δραματική σειρά του MEGA ξεκινά
TV

Πάτα play στο trailer του «Δυο μαύρα πουκάμισα» – Η νέα δραματική σειρά του MEGA ξεκινά

06.08.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Νίκος γίνεται «Μπαμπάς-φεύγα» στον β’ κύκλο και όλα αλλάζουν
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Νίκος γίνεται «Μπαμπάς-φεύγα» στον β’ κύκλο και όλα αλλάζουν

05.08.2026
Ο Σάββας δεν θα είναι «ίδιος»: Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η επιστροφή του «Σόι σου»
TV

Ο Σάββας δεν θα είναι «ίδιος»: Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η επιστροφή του «Σόι σου»

05.08.2026
«Μια γυναίκα»: Οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά του Alpha μάς ταξιδεύουν στη Φολέγανδρο
TV

«Μια γυναίκα»: Οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά του Alpha μάς ταξιδεύουν στη Φολέγανδρο

05.08.2026
OPEN: Ποια θα αντικαταστήσει τη Μίνα Καραμήτρου στο «10 Παντού»;
Corporate News

OPEN: Ποια θα αντικαταστήσει τη Μίνα Καραμήτρου στο «10 Παντού»;

05.08.2026
«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες τις πρώτες backstage φωτογραφίες από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
TV

«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες τις πρώτες backstage φωτογραφίες από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1

05.08.2026
«Για σένα»: Δες το εντυπωσιακό trailer της νέας δραματικής σειράς του Alpha
TV

«Για σένα»: Δες το εντυπωσιακό trailer της νέας δραματικής σειράς του Alpha

04.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας