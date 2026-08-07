TV & Media 07.08.2026

«The Quiz with Balls!»: Δες το νέο ανατρεπτικό παιχνίδι του ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

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Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και φέρνει ένα διαφορετικό game show γεμάτο γέλιο και ανατροπές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέο παιχνίδι γνώσεων «The Quiz with Balls!» στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
  • Οι παίκτες απαντούν σε ερωτήσεις, με λάθος απάντηση να οδηγεί σε βουτιά σε πισίνα.
  • Δύο ομάδες των πέντε ατόμων διαγωνίζονται για έπαθλο 20.000 ευρώ.
  • Το παιχνίδι συνδυάζει γνώσεις, τύχη, στρατηγική, συνεργασία και χιούμορ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα νέο game show γεμάτο γέλιο, αγωνία και ανατροπές έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην τηλεόραση. Το «The Quiz with Balls!» κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και υπόσχεται στιγμές που θα κρατήσουν το κοινό σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εδώ η γνώση δεν αρκεί, αφού κάθε λάθος απάντηση μπορεί να οδηγήσει σε μια… θεαματική βουτιά σε πισίνα 4 μέτρων. Ετοιμάσου για ένα παιχνίδι όπου η τύχη, η στρατηγική και το χιούμορ πρωταγωνιστούν!

STUDIO_ THE QUIZ WITH BALLS! (1)

Το concept είναι απλό αλλά άκρως διασκεδαστικό: δύο ομάδες των πέντε ατόμων, αποτελούμενες από οικογένειες, φίλους ή συναδέλφους, ανεβαίνουν σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το twist; Οι απαντήσεις δεν αποκαλύπτονται απλά στην οθόνη, αλλά με έναν εντυπωσιακό τρόπο που θα κάνει όλους να κρατούν την ανάσα τους. Έξι τεράστιες μπάλες ύψους 1,80 μέτρων και βάρους 14 κιλών κατευθύνονται προς τους παίκτες και αποφασίζουν ποιος θα παραμείνει… στεγνός.

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Κάθε σωστή επιλογή φέρνει τις ομάδες ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 20.000 ευρώ, ενώ κάθε λάθος μπορεί να χαρίσει μια αξέχαστη βουτιά. Το παιχνίδι συνδυάζει γνώσεις, γρήγορη σκέψη, συνεργασία και άφθονο γέλιο, δημιουργώντας ένα θέαμα που μπορούν να απολαύσουν όλες οι ηλικίες.

STUDIO_ THE QUIZ WITH BALLS! (3)

STUDIO_ THE QUIZ WITH BALLS! (2)

Με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο τιμόνι, το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ για να φέρει μια νέα τηλεοπτική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις. Ποιοι θα καταφέρουν να απαντήσουν σωστά και να φτάσουν μέχρι το τέλος χωρίς να πέσουν στην πισίνα; Η απάντηση θα δοθεί στο πιο… ανατρεπτικό quiz της χρονιάς!

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The Quiz with Balls! ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
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