TV & Media 05.08.2026

Ο Σάββας δεν θα είναι «ίδιος»: Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η επιστροφή του «Σόι σου»

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Το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα διασκεδαστικά επεισόδια στον Alpha με νέες ιστορίες και μεγάλες αλλαγές στους ήρωες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στον Alpha με νέες ιστορίες.
  • Ο χαρακτήρας του Σάββα θα παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά, με λιγότερες εντάσεις.
  • Μια νέα παρουσία αναμένεται να αναστατώσει την οικογένεια και να αλλάξει τις ισορροπίες.
  • Η νέα σεζόν θα διατηρήσει το χιούμορ και τις οικογενειακές κόντρες που αγαπήθηκαν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στον Alpha και οι οικογένειες των Τριανταφύλλων και των Χαμπέων ετοιμάζονται για νέες ξεκαρδιστικές ιστορίες. Οι τηλεθεατές ανυπομονούν να ξαναδούν τους αγαπημένους χαρακτήρες, ενώ ήδη έχουν γίνει γνωστές κάποιες από τις αλλαγές που θα φέρει η νέα σεζόν.

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Ανάμεσα στις εκπλήξεις βρίσκεται ο διαφορετικός Σάββας, αλλά και μια νέα παρουσία που φαίνεται πως θα αναστατώσει την οικογένεια. Οι κόρες του Σάββα και της Λυδίας αποκάλυψαν μέσα από ένα βίντεο στα social media μικρές λεπτομέρειες για όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια.

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Η Ηλιάνα Γαλάνη, που υποδύεται τη Χαρά, αποκάλυψε πως ο πατέρας της θα έχει μια διαφορετική πλευρά στη νέα σεζόν. Η σχέση του με το αγόρι της κόρης του φαίνεται πως θα περάσει σε πιο ήρεμη φάση, αφού οι εντάσεις ίσως μειωθούν.

Ο Βαγγέλης Χαμπέας από το «Το σόι σου» βιώνει αμνησία που φέρνει ανατροπές στην οικογενειακή ζωή.

«Δεν θα τον βλέπει και δεν θα τον ακούει συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Σάββας θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Παρόλα αυτά, οι οικογενειακές κόντρες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, αφού το χιούμορ και οι παρεξηγήσεις παραμένουν βασικό κομμάτι της σειράς.

Νέο πρόσωπο φέρνει ανατροπές

Η Βάσια Γκολφινοπούλου αποκάλυψε πως στα νέα επεισόδια θα εμφανιστεί μια ακόμη παρουσία που θα αλλάξει τις ισορροπίες. «Θα αναστατώσουμε στην αρχή λίγο τον μπαμπά μας. Φέρνουμε έτσι και μια ακόμα μάλλον παρουσία», δήλωσε, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Η νέα άφιξη αναμένεται να δημιουργήσει νέες καταστάσεις και να φέρει φρέσκο αέρα στη σειρά, κρατώντας όμως το γνώριμο οικογενειακό κλίμα που αγαπήθηκε από το κοινό.

Η μεγάλη επιστροφή που περιμένουν οι fans

Μετά από μεγάλη αναμονή, «Το Σόι σου» επιστρέφει με νέες ιστορίες, αλλαγές στους χαρακτήρες και πολλές στιγμές γέλιου. Οι αγαπημένες οικογένειες επιστρέφουν στις οθόνες μας και υπόσχονται πως η νέα σεζόν θα έχει αρκετές εκπλήξεις.

Ο διαφορετικός Σάββας, η νέα παρουσία και οι νέες οικογενειακές περιπέτειες δημιουργούν ήδη ανυπομονησία στους fans της σειράς. Το μόνο σίγουρο είναι πως το «Σόι σου» παραμένει έτοιμο να φέρει ξανά το χάος… με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

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