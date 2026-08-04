Πάνος Κατσαρίδης: Από τον Γιώργο Λιάγκα στη νέα εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ο Πάνος Κατσαρίδης αλλάζει τηλεοπτική στέγη και μετακομίζει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο OPEN

Με μια ματιά Ο Πάνος Κατσαρίδης αποχωρεί από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Θα ενταχθεί στη νέα εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο OPEN.

Θα έχει σημαντικό ρόλο, συμβάλλοντας στη θεματολογία και τις ενότητες.

Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην επαγγελματική του πορεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα τηλεοπτική αλλαγή φαίνεται πως έρχεται τη νέα σεζόν, με τον Πάνο Κατσαρίδη να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ο δημοσιογράφος και τηλεοπτικός συνεργάτης αναμένεται να αποχωρήσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και να ενταχθεί στη νέα τηλεοπτική προσπάθεια του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο OPEN.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τη συνεργασία τους, με τον Πάνο Κατσαρίδη να αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στη νέα εκπομπή. Εκτός από την τηλεοπτική του παρουσία, αναμένεται να συμβάλει και στη διαμόρφωση της θεματολογίας και των ενοτήτων του project.

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Ο Πάνος Κατσαρίδης έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τη συμμετοχή του σε καθημερινές εκπομπές, ενώ μέχρι σήμερα βρισκόταν στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Η νέα συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην επαγγελματική του πορεία.

Η εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο OPEN βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας, με την ομάδα να διαμορφώνεται σταδιακά. Η προσθήκη του Πάνου Κατσαρίδη φαίνεται πως αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις, σε ένα project που θέλει να συνδυάσει ενημέρωση, σχολιασμό και ψυχαγωγία.

Με τη νέα τηλεοπτική σεζόν να πλησιάζει, οι αλλαγές στα κανάλια συνεχίζονται και οι νέες συνεργασίες αναμένεται να δώσουν το δικό τους στίγμα. Ο Πάνος Κατσαρίδης ετοιμάζεται για ένα διαφορετικό κεφάλαιο, αυτή τη φορά στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

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