Τι δεν αποχωρίζεται ποτέ η Βάσια Γκολφινοπούλου στην παραλία; Όσα αποκάλυψε στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

Η Βάσια Κολινοπούλου καλεσμένη στο «MAD Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» και αποκαλύπτει όλα όσα κρύβει στην τσάντα της για την παραλία

Με μια ματιά Η Βάσια Γκολφινοπούλου αποκάλυψε τα απαραίτητα αντικείμενα που έχει πάντα στην τσάντα θαλάσσης της.

Στην τσάντα της περιλαμβάνονται αντηλιακό, lip balm, ενυδατικό spray, βούρτσα μαλλιών και λίμα νυχιών.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι είναι αφηρημένη και έχει χάσει αντικείμενα στις διακοπές της.

Μετά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο στην ξεκούραση και τις καλοκαιρινές αποδράσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βάσια Γκολφινοπούλου ήταν η καλεσμένη του νέου επεισοδίου του «MAD Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» και χάρισε μία από τις πιο fun και αυθόρμητες εμφανίσεις της. Με καλοκαιρινή διάθεση, χιούμορ και πολλές προσωπικές αποκαλύψεις, άνοιξε την τσάντα θαλάσσης της μπροστά στις κάμερες και αποκάλυψε τι δεν λείπει ποτέ από τις διακοπές της.

Πριν από τη συνέντευξη, ο Ανδρέας Ζωίτσας και η Αθηνά Κλήμη χάρισαν άφθονο γέλιο μέσα από τα καθιερωμένα παιχνίδια της εκπομπής. Από την ξεκαρδιστική «Μάχη της τελευταίας ξαπλώστρας», όπου κλήθηκαν να περιγράψουν μια σκηνή παραλίας σαν αθλητικοί σχολιαστές, μέχρι το δίλημμα Green ή Red Flag για το αν θα πήγαιναν διακοπές με κάποιον που μόλις γνώρισαν, το κλίμα ήταν απόλυτα καλοκαιρινό.

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Στο challenge «What’s In Your Summer Bag», η Βάσια Γκολφινοπούλου αποκάλυψε όλα όσα κουβαλά μαζί της στην παραλία, αποδεικνύοντας πως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Μέσα στην τσάντα της υπήρχαν αντηλιακό προσώπου, lip balm με SPF, body mist, hydrating spray, βούρτσα μαλλιών, γυαλιά ηλίου, power bank, αποσμητικό, λίμα νυχιών, πετσέτα θαλάσσης και αρκετά ακόμη μικρά αντικείμενα που, όπως είπε, της είναι απαραίτητα σε κάθε εξόρμηση.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως είναι αρκετά αφηρημένη και έχει χάσει αρκετές φορές προσωπικά αντικείμενα στις διακοπές της, ενώ αποκάλυψε πως συνήθως κουβαλά μαζί της ακόμη περισσότερα πράγματα, όπως δεύτερο μαγιό, μωρομάντηλα και ένα μικρό νεσεσέρ με όλα τα απαραίτητα.

Τα beauty προϊόντα που δεν αποχωρίζεται ποτέ

Η Βάσια εξήγησε πως δεν χρησιμοποιεί έντονο μακιγιάζ στην παραλία, ωστόσο δεν κάνει ποτέ έκπτωση στην περιποίηση της επιδερμίδας της. Αντηλιακό προσώπου, lip balm με αντηλιακή προστασία και ενυδατικό spray είναι τα τρία προϊόντα που θεωρεί απαραίτητα για κάθε καλοκαιρινή έξοδο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει πάντα μαζί της μια βούρτσα για τα μαλλιά, καθώς δεν αντέχει να μένουν μπερδεμένα μετά τη θάλασσα, αλλά και λίμα νυχιών, αφού –όπως είπε– τα νύχια της σπάνε πολύ εύκολα.

Το νέο επεισόδιο είχε γέλιο, καλοκαιρινά παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με χαλαρή διάθεση, πειράγματα και ευχές για καλές διακοπές, με τη Βάσια Γκολφινοπούλου να αποκαλύπτει πως τώρα που ολοκληρώθηκαν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις, σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο στην ξεκούραση και τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Αν έχασες το επεισόδιο του «MAD Το Κάνουμε Καλοκαιρινό», ετοιμάσου για ένα από τα πιο fun καλοκαιρινά challenges, πολλές αυθόρμητες στιγμές και τις αποκαλύψεις της Βάσιας Γκολφινοπούλου που σίγουρα θα σε κάνουν να χαμογελάσεις.

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