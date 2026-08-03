Mad TV News 03.08.2026

«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Dat Lilly και Vox The Acapella Group στο πιο καλοκαιρινό show με challenges και μουσική

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Το MAD TV παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» με τον Ανδρέα Ζωίτσα και την Αθηνά Κλήμη
Ειρήνη Στόφυλα

Ποιος είπε ότι ο Αύγουστος στην Αθήνα είναι βαρετός; Το MAD TV αποδεικνύει το αντίθετο με τη νέα καλοκαιρινή εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό», που ήρθε για να γεμίσει τα μεσημέρια μας με μουσική, γέλιο και πολλές εκπλήξεις.

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Ο Ανδρέας Ζωίτσας και η Αθηνά Κλήμη αναλαμβάνουν να μας κρατήσουν την καλύτερη παρέα μέσα στο καλοκαίρι, με challenges, viral στιγμές, αγαπημένους καλεσμένους και φυσικά τη μουσική που αγαπάμε. Ακόμα κι αν οι διακοπές σου αργούν ή είσαι σπίτι με το air condition στο φουλ, το MAD φέρνει το καλοκαιρινό mood στην οθόνη σου.

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Πρώτη καλεσμένη της εκπομπής ήταν η Dat Lilly, ένα πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με το MAD. Η γνωστή YouTuber και creator επέστρεψε στα πλατό όπου έχει ζήσει πολλές σημαντικές στιγμές και μίλησε για την πορεία της, την επιχειρηματικότητα αλλά και τη σχέση της με το κοινό της.

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Η Dat Lilly μοιράστηκε με τον Ανδρέα και την Αθηνά ιστορίες από την παρουσία της στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας, τα MAD Video Music Awards αλλά και την εξέλιξή της μέσα στα χρόνια.

Όπως αποκάλυψε, η σκηνή εξακολουθεί να της δημιουργεί έντονα συναισθήματα, ειδικά όταν βρίσκεται μπροστά σε χιλιάδες fans. «Πάντα συγκινούμαι όταν ακούω τον κόσμο να φωνάζει το όνομά μου», ανέφερε, μιλώντας για τη μοναδική ενέργεια που νιώθει σε μεγάλες διοργανώσεις.

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Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία της δικής της επιχείρησης, αλλά και στην επιθυμία της να επιστρέψει πιο ενεργά στο YouTube, αφού, όπως είπε, εκεί ξεκίνησαν όλα και εκεί ένιωσε για πρώτη φορά αυτή τη σύνδεση με τον κόσμο.

«Surprise Challenge Accepted»: Το challenge που χάρισε γέλιο

Η πρώτη εκπομπή δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει χωρίς ένα δυνατό challenge. Η Dat Lilly μπήκε στο παιχνίδι του «Surprise Challenge Accepted» και κλήθηκε να ζωγραφίσει το καλοκαιρινό σπίτι των ονείρων της… με κλειστά μάτια.

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Το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό, με τον Ανδρέα να δείχνει το «καλλιτεχνικό» του ταλέντο και την Αθηνά να διεκδικεί δικαιοσύνη για τις δημιουργίες τους. Το μόνο σίγουρο είναι πως το γέλιο δεν έλειψε από το πλατό.

Το «The Remix Challenge» φέρνει νέες μουσικές εκτελέσεις

MAD χωρίς μουσική δεν γίνεται και η νέα εκπομπή το αποδεικνύει από το πρώτο επεισόδιο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου από το MAD Radio 106.2 και ο Γιώργος Παντέλογλου από τους Vox The Acapella Group ανέλαβαν το πιο ξεχωριστό μουσικό challenge.

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Οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν νέα πνοή σε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από μοναδικές acapella διασκευές. Από τα «Κλειδιά του Σπιτιού» μέχρι το «Όσο Έχω Εσένα» του Σάκη Ρουβά και τη «Μαργαρίτα» του Χρήστου Δάντη, το αποτέλεσμα ήταν μια μουσική στιγμή γεμάτη συναίσθημα.

Οι Vox The Acapella Group, μάλιστα, ετοιμάζονται για μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση, αφού θα βρεθούν στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου στη μεγάλη συναυλία του στον Λευκό Πύργο στις 12 Σεπτεμβρίου.

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Το καλοκαίρι συνεχίζεται στο MAD

Το «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» είναι η νέα καθημερινή καλοκαιρινή συνήθεια που συνδυάζει όλα όσα αγαπάμε: μουσική, παιχνίδια, celebrities, viral στιγμές και την ξεχωριστή ενέργεια του MAD.

Με τον Ανδρέα Ζωίτσα και την Αθηνά Κλήμη στο τιμόνι, κάθε επεισόδιο υπόσχεται νέες εκπλήξεις και καλεσμένους που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο το καλοκαίρι.

Γιατί φέτος το MAD δεν αφήνει τον Αύγουστο να περάσει… απλά. Το κάνει καλοκαιρινό!

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