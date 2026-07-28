O Greg στο Talk to Mad: «Ετοιμάζομαι να κυκλοφορήσω νέο album με 10 τραγούδια»

Με μια ματιά Ο Greg αποκάλυψε στην εκπομπή "Talk to Mad" ότι ετοιμάζει νέο album με 10 τραγούδια.

Τα τραγούδια του γεννιούνται αυθόρμητα, μέσα από συνεργασία με σταθερή ομάδα δημιουργών.

Η μουσική του πορεία ξεκίνησε από την Κρήτη, με πατέρα τραγουδιστή και σπουδές σε ωδεία.

Το νέο του single λέγεται "Για το καλό μου" και έγινε επιτυχία το "Roma" με τον Στάθη Ξένο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην εκπομπή «Talk to Mad» του Mad TV, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Greg σε μια απολαυστική και χαλαρή κουβέντα για τη μουσική, τις εμπειρίες του και τα νέα του επαγγελματικά βήματα. Μέσα από μια ζεστή ατμόσφαιρα, ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για όλα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της πορείας του αλλά και τα επόμενα σχέδιά του.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Greg παρουσίασε το νέο του single που κυκλοφορεί αυτή την περίοδο, δίνοντας το στίγμα του μέσα από το χαρακτηριστικό λογοπαίγνιο του τίτλου: «Το single που έχει κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή λέγεται “Για το καλό μου” οπότε για το καλό σας ακούστε το και θα καταλάβετε γιατί. Δεν είμαστε απειλητικοί παιδιά. Το λέμε απλά σαν λογοπαίγνιο, να ξέρετε».

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Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα τραγούδια του γεννιούνται πολύ αυθόρμητα μέσα από τη συνεργασία του με μια σταθερή ομάδα δημιουργών, όπως ο Johnny King, ο Teo G και ο Πάρης Κάλπος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δουλεύουμε και χρόνια μαζί, εννοείται. Και βγαίνουν αβίαστα. Δηλαδή δεν είναι ότι σκεφτόμαστε και λέμε “μμμ μήπως το βγάλουμε αυτό τώρα; Μήπως δεν μας αρέσει κάτι;”. Είναι το timing. Ένα βράδυ ας πούμε που θα κάτσουμε, θα μας βγει έτσι και λέμε “αυτό είναι”». Παράλληλα, τόνισε ότι δεν τον αγχώνει το κυνήγι του viral ή η πίεση των social media, καθώς «στο τέλος τη μουσική την αγαπάμε εμείς οι τραγουδιστές. Θέλουμε ο κόσμος να ακούσει αυτό που κάνουμε. Οπότε, αν αγαπάς αυτό που κάνεις, ο κόσμος θα το δει και αυτός έτσι».

Από την Κρήτη στην Αθήνα

Ανατρέχοντας στο παρελθόν του, ο Greg μοιράστηκε τις ρίζες του και την πρώτη του επαφή με τη μουσική, η οποία ξεκίνησε από την οικογένειά του στην Κρήτη: «Εμένα ο μπαμπάς μου είναι τραγουδιστής. Τα έχει παρατήσει τώρα χρόνια, αλλά ήταν σαράντα χρόνια στη νύχτα, στο Ηράκλειο βέβαια, λαϊκά… Από 3 χρονών ήμουνα σε ωδεία. Ξέρεις. Οπότε με πήγε λίγο μόνο του. Ήταν φυσικό επόμενο. Ναι, στα 6 ξεκίνησα drums, μπήκα σε μπάντες, ξεκίνησα drummer δηλαδή ουσιαστικά. Και εκεί γύρω στα δεκατρία, δεκατέσσερα ξεκίνησα τα πρώτα μου live να τραγουδάω με κιθάρα σε μαγαζιά, επαγγελματικά».

Η μετάβαση στην Αθήνα έγινε σε νεαρή ηλικία, χωρίς δεύτερες σκέψεις: «Εγώ στα 18 πήγα φαντάρος, γύρισα και λέω… στην Κρήτη. Και ξύπνησα ένα πρωί και λέω πως θα πάω Αθήνα. Χωρίς τίποτα. Χωρίς γνωριμίες, χωρίς ένα ξέρεις, ένα φως. Λέω θα πάω να το τρέξω, να το προσπαθήσω γιατί είναι αυτό που αγαπάω». Αρχικά κινδύνεψε να κινηθεί σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, όπως η ποπ και η τραπ σκηνή της εποχής, μένοντας όμως πάντα πιστός στην ταυτότητά του: «Δεν έπαιξα ποτέ κάτι που δεν είμαι. Δεν το έπαιξα ποτέ ράπερ ας πούμε, γιατί δεν έχω καμία τέτοια φιλοσοφία».

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στις μεγάλες συνεργασίες του, ξεχωρίζοντας την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού «Roma» με τον Στάθη Ξένο, η οποία απογειώθηκε μέσα από το TikTok: «Αυτό είναι ένα τραγούδι που το είχαμε καιρό… Και λέμε ποιος θα ακουλούσε σε αυτό το κομμάτι; Και θέλαμε κάτι πολύ δυνατό για αυτό το κομμάτι να υποστηριχτεί και μας ήρθε στο μυαλό ο Στάθης. Και ήρθε, το κάναμε και ήμουν σε φάση το κομμάτι είναι φοβερό και λέω τώρα θα το τρέξω και ό,τι γίνει… Δεν περίμενα το buzz και ειδικά στο TikTok. Ειδικά στο TikTok έγινε πανικός, πανζουρλισμός». Παράλληλα, θυμήθηκε τις συνεργασίες του στα μπουζούκια με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Ηλίας Βρεττός, δηλώνοντας ανοιχτός σε κάθε καλλιτεχνική πρόκληση που έχει χημεία και ελευθερία έκφρασης.

Νέο album και αποκλειστικότητες

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Greg έδωσε μια γεύση από τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ δέκα τραγουδιών: «Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα άλμπουμ με 10 τραγούδια που θα βγαίνουνε εεε μήνα ανά μήνα, μερικά singles και μετά όλο μαζί το άλμπουμ. Στην παλιά την περπατημένη».

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