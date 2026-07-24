Η Βάσια Χαραλαμπίδου στο Talk to Mad: «Θεωρώ δεδομένο ότι ένας άνθρωπος πρέπει να γυμνάζεται με βάση τη ζωή που κάνει»

Με μια ματιά Η φυσικοθεραπεία αφορά όλους, όχι μόνο αθλητές, και η πρόληψη είναι σημαντική.

Η καθιστική εργασία απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και ενσωμάτωση άσκησης στην καθημερινότητα.

Το κανάλι της στο YouTube ξεκίνησε για να μοιραστεί ασκήσεις αποκατάστασης τραυματισμών.

Ένα βίντεο για την πάρεση προσωπικού νεύρου βοήθησε πολύ κόσμο και την ίδια επαγγελματικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βάσια Χαραλαμπίδου, γνωστή στους διαδικτυακούς της φίλους και στο κοινό του Mad Viral, βρέθηκε στο στούντιο του Talk to Mad και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηνά Κλήμη. Με μια ενέργεια που ξεχειλίζει και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια, η φυσικοθεραπεύτρια, content creator και personal trainer μίλησε για τη μετάβασή της από τον κλινικό χώρο στον ψηφιακό κόσμο του YouTube, τα συνηθισμένα προβλήματα υγείας των σύγχρονων εργαζομένων και τη φιλοσοφία της ζωής της.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι το δυναμικό content της προβάλλεται πλέον και μέσα από τη συχνότητα του Cosmote TV, και συγκεκριμένα από το νέο κανάλι του Mad, προσφέροντας στο κοινό εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές ευεξίας κατευθείαν από τις οθόνες του σπιτιού τους.

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Όταν η κουβέντα πήγε στον ρόλο της φυσικοθεραπείας και τη σημασία της πρόληψης, η Βάσια Χαραλαμπίδου εξήγησε ότι η επιστήμη αυτή απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο σε επαγγελματίες αθλητές. Τόνισε μάλιστα τη σημασία του να μην περιμένει κανείς να φτάσει στο απροχώρητο για να ζητήσει βοήθεια, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Η φυσικοθεραπεία από μόνη της αναφέρεται στην θεραπεία με φυσικά μέσα, δηλαδή με φυσικούς τρόπους και αυτό μπορεί να είναι και το κομμάτι με τα χέρια προφανώς είτε μάλαξη είτε κινητοποίηση και τέτοια, είτε κάποια μηχανήματα φυσικά μέσα όπως τα ονομάζουμε, που εντάξει όσο πάνε τα χρόνια λίγο εξελίσσεται και η τεχνολογία. Τώρα δεν αφορά συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχει εξειδίκευση. Ίσως να μην αφήνουμε κάτι να φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή είτε κάποια ενόχληση είτε κάποιος πόνος τώρα στο δικό μου το κομμάτι να μην φτάνουμε τελευταία στιγμή ότι πια υποφέρω και πάω να το δω γιατί έτσι και δε λύνεται καμιά φορά και λύνεται πολύ πιο δύσκολα ή πιο αργή. Δηλαδή η αποκατάσταση θα είναι πολύ πιο αργή, οπότε γιατί να μην το δεις νωρίς και να γλιτώσεις και χρήματα μα είναι και πιο εύκολα όλα και χρόνο και μια χαρά. Και τα πάντα.»

Η πορεία της καθημερινότητας χαρακτηρίζεται πλέον από πολύωρη καθιστική εργασία, γεγονός που οδηγεί σε συχνούς τραυματισμούς και ενοχλήσεις τη μέση και τα χέρια. Η καλεσμένη εξήγησε πως η έλλειψη κίνησης και οι λανθασμένες στάσεις στο γραφείο απαιτούν μια συνειδητή αλλαγή νοοτροπίας και ένταξη της άσκησης στη ζωή μας: «Είναι λίγο και ο τρόπος που έχουμε μάθει να κάνουμε κάποια πράγματα γρήγορα ότι άντε εντάξει, έλα να τελειώσω τη δουλειά, θα κάτσω και λίγο έξω, θα κάτσω και λίγο στραβά, θα με φυσάει και ο ανεμιστήρας από τη μία θα κρατήσω και το κινητό λίγο στραβά. Δηλαδή αν το βάλουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε οχτώ ώρες πρέπει να κάνω το διάλειμμα μου, πρέπει να να έχω κάνει την άσκηση μου καθημερινά. Μπορεί να μην προλαβαίνει κάποιος, αλλά μέσα στη βδομάδα να έχω μια ρουτίνα άσκησης για να μπορώ να υποστηρίξω αυτό που κάνω στην καθημερινότητά μου. Αν αυτό είναι γραφείο, ναι, πρέπει να δυναμώσω τα χέρια μου, την πλάτη μου δε γίνεται.»

Η απόφαση της Βάσιας να ξεκινήσει το κανάλι της στο YouTube το 2021 προέκυψε μέσα από μια πρακτική ανάγκη σε σεμινάρια αθλητών, εξελίσσοντας γρήγορα το εγχείρημα σε έναν δίαυλο άμεσης επικοινωνίας και προσφοράς έγκυρης γνώσης: «Έτυχε και με είχαν καλέσει σε ένα σε ένα σεμινάριο για αθλητές του τζούντο, στο κομμάτι της αποκατάστασης τραυματισμών, συχνών τραυματισμών και αποκατάστασή τους. Οπότε, αφού μίλησα για τους συχνούς τραυματισμούς, ήθελα κάπως να τους δείξω ασκήσεις για να για το κομμάτι της αποκατάστασης. Οπότε είχα ετοιμάσει ήδη βίντεο εμένα να κάνω τις ασκήσεις για να τους τις παρουσιάσω. Δεν μπορούσα με κάποιο τρόπο λέω θα τα ανεβάσω στο YouTube ανοιχτά προς όλους για να τα δείτε εκεί. Μετά ήρθε και η μητρότητα οπότε λίγο το άφησα. Με εμπόδισε. Αλλά ναι, από το 2020-2021 εκεί έχει γεμίσει το κανάλι και είναι τώρα οχτώ χιλιάδες νομίζω συν λίγα».

Ανάμεσα στα πολλά θέματα που έχει καλύψει ψηφιακά, εκείνο που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά τόσο στην καριέρα της όσο και τη ζωή των ανθρώπων που την παρακολουθούν αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και δύσκολη ιατρική κατάσταση: «Το βίντεο που έχει κάνει διαφορά και έχει κάνει διαφορά και για μένα και στη δουλειά μου εν τέλει είναι το κομμάτι, μάλλον το βίντεο της πάρεσης προσωπικού νεύρου. Είναι μια πάθηση που συμβαίνει στο πρόσωπο και παραλύει ας πούμε, να το πω έτσι. Και επειδή δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι συνάδελφοι γενικά και στον κόσμο αλλά στην Ελλάδα, οπότε από αυτό πια με έχει βρει πολύς κόσμος και με ρωτάει πάνω σε αυτό. Και δε λέω ότι έχουν έρθει δηλαδή και στο ιατρείο, αλλά πέραν αυτού ότι μπορώ να βοηθήσω κόσμο στο συγκεκριμένο κομμάτι».

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