Η Annu στο Talk to Mad: «Σχεδόν όλα μου τα τραγούδια είναι κάπως προσωπικά βιώματα»

Στο πλαίσιο της πρόσφατης εκπομπής «Talk To Mad», η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε μια από τις πιο ανερχόμενες και ταλαντούχες παρουσίες της νέας γενιάς, την Annu. Με το στυλ της να κλέβει τις εντυπώσεις, ένα προσωπικό styling που όπως παραδέχτηκε επιμελήθηκε η ίδια, η Annu συστήθηκε στο κοινό του Mad TV και μίλησε για τη δυναμική είσοδό της στη δισκογραφία με την Eleventh House Records. Η μετακίνησή της από την Πάτρα στην Αθήνα πριν από έναν χρόνο αποτέλεσε το σημείο καμπής στην καριέρα της, με την ίδια να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το υποστηρικτικό περιβάλλον που βρήκε.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Έχω έρθει από την Πάτρα. Και νομίζω δεν μπορούσα να βρω καλύτερους ανθρώπους να ξεκινήσω την καριέρα μου». Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής σε μια νέα πόλη και το γεγονός ότι στηρίζει οικονομικά μόνη της τα βήματά της, η Annu μοιάζει να έχει βρει τον ρυθμό της, αγκαλιάζοντας ακόμα και το «χάος» της Αθήνας.

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Κεντρικό θέμα της συζήτησης δεν θα μπορούσε να μην είναι το ολοκαίνουργιο single της με τίτλο «Απωθημένο». Πρόκειται για ένα κομμάτι με πολύ ιδιαίτερο ήχο που πηγάζει από μια αληθινή ιστορία, η οποία παρέμεινε ανολοκλήρωτη. Eξήγησε πως η δημιουργική διαδικασία για εκείνη είναι στενά συνδεδεμένη με τη ζωή της: «Σχεδόν όλα μου τα τραγούδια είναι κάπως προσωπικά βιώματα. Κάπως εμπνέομαι μέσα από την καθημερινότητά μου, είτε με σχέσεις είτε με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση». Σχετικά με το «Απωθημένο», αποκάλυψε πως αν και ξεκίνησε σε επαγγελματικό πλαίσιο, κατέληξε σε έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, αφού το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν ήδη σε σχέση, αφήνοντας το συναίσθημα να μετουσιωθεί σε στίχους και μελωδία.

Από το The Voice στην αυτοδιδασκαλία και το πιάνο

Η διαδρομή της προς τη μουσική δεν ήταν η κλασική πορεία ωδείου. Με μια αδερφή που τραγουδούσε ήδη, ανακάλυψε τη φωνή της δοκιμάζοντας τον εαυτό της στα live της, ενώ παράλληλα πέρασε από το Βιολογικό Πάτρας και τις Θεατρικές Σπουδές, πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική. Η συμμετοχή της στο «The Voice» λειτούργησε ως το απαραίτητο «boost» για να αφήσει την Πάτρα και να έρθει στην Αθήνα. Η έλλειψη τυπικής μουσικής παιδείας δεν την πτόησε, καθώς η ίδια δηλώνει αυτοδίδακτη με άπειρο πείσμα: «Έχω πολύ πείσμα γενικά και όταν μου λένε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, θέλω να το κάνω και θα το πετύχω μόνο και μόνο για να τους αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω». Αυτή η αποφασιστικότητα την οδήγησε να μάθει κιθάρα και αργότερα να επενδύσει σε ένα πιάνο, το οποίο τη βοηθά πλέον να συνθέτει τις δικές της δημιουργίες.

Τα μελλοντικά σχέδια και η «πρόκληση» του εαυτού

Καθώς ετοιμάζει το πρώτο της EP για το φθινόπωρο, που θα περιλαμβάνει τέσσερα με πέντε τραγούδια, η Αννού μοιράστηκε τις σκέψεις της για το μέλλον. Παρά τις φιλοδοξίες της, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της παραμένει ο ίδιος της ο εαυτός, καθώς νιώθει συχνά την ανάγκη να συγκρίνεται με καλλιτέχνες του εξωτερικού, όπως η Raye, την οποία θαυμάζει απεριόριστα. Στο δημιουργικό κομμάτι, είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, δηλώνοντας πως θα ήθελε πολύ να δώσει ένα τραγούδι στη Danae, ενώ παράλληλα ονειρεύεται συνεργασίες με τον Saske και την Billie Eilish. Το μότο της για το μέλλον είναι ξεκάθαρο: «Αρχικά να συνεχίσω να το ευχαριστιέμαι. Ανεξαρτήτως πού θα έχω φτάσει, να μην έχω το άγχος ότι πρέπει να γράψω τώρα, πρέπει να πετύχω, πρέπει να βγάλω κάτι viral. Όχι, απλά να το ευχαριστιέμαι και θεωρώ ότι ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει μόνο του».