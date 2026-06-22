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Ο Μάριος Πολίτης στο Talk to Mad: «Η μουσική δεν πρέπει να έχει ταμπέλες»

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Ο Μάριος Πολίτης μιλά στο Talk to Mad για το νέο του άλμπουμ και την τέχνη που δεν χωρά σε ταμπέλες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Μάριος Πολίτης ετοιμάζει νέο άλμπουμ με ποικιλία ήχων και ένα αναπάντεχο χριστουγεννιάτικο κομμάτι.
  • Η πανδημία αποτέλεσε περίοδο μελέτης και βελτίωσης του ήχου του, μακριά από πιέσεις.
  • Ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης, δεν χρειάζεται πλέον τη μεσολάβηση δισκογραφικής εταιρείας.
  • Η μουσική του είναι ένα κράμα επιρροών, με το μότο «Music is a safe kind of high».
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Σε ένα απολαυστικό μουσικό ταξίδι στο «Talk to Mad», ο συνθέτης και κιθαρίστας Μάριος Πολίτης μίλησε στην Αθηνά Κλήμη, προσφέροντας μια ειλικρινή ματιά στον κόσμο της alternative rock μουσικής. Με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ τον Σεπτέμβριο, ο καλλιτέχνης ξετύλιξε το κουβάρι της δημιουργίας, μιλώντας για τη σημασία της ανεξαρτησίας στην τέχνη, την αγάπη του για τους Metallica, αλλά και για ένα αναπάντεχο χριστουγεννιάτικο κομμάτι που αναμένεται να γίνει viral.

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Έπειτα από 6 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, ο Μάριος Πολίτης επιστρέφει δυναμικά. Μετά την κυκλοφορία του «Dance of the Leaves» τον περασμένο Μάιο, ο καλλιτέχνης προετοιμάζει το έδαφος για την ολοκληρωμένη δουλειά του. «Από το πρώτο μέχρι το ενδέκατο [track] δεν θα ακούσεις το ίδιο πράγμα. Κάποια είναι πιο σκληρά, κάποια είναι πιο cinematic, κάποια είναι αλλιώς», εξηγεί ο ίδιος. Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, κρύβεται σε ένα χριστουγεννιάτικο κομμάτι που προέκυψε τυχαία, όταν ο παραγωγός του, Έκτορας Τσολάκης, «ξετρύπωσε» μια παλιά ιδέα από τον σκληρό δίσκο του καλλιτέχνη. Σε αυτό, μάλιστα, συμμετέχει η Ζένια Μεγγέζη, μια φωνή που ο Πολίτης αποθεώνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τη γυναίκα του Γιώργου του Προκοπίου. Αλήθεια; Ο οποίος μιας και αναφέραμε τον Γιώργο, είναι για μένα ίσως η καλύτερη φωνή μπορεί και στην Ευρώπη».

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Η καραντίνα ως περίοδος «μουσικής αναγέννησης»

Παρά τη δυσκολία της περιόδου λόγω της απουσίας live εμφανίσεων, ο Μάριος Πολίτης εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο της πανδημίας για να εμβαθύνει στη μελέτη του. «Δεν έχω διαβάσει μουσική περισσότερο στη ζωή μου, δεν έχω ασχοληθεί περισσότερο και ήταν πραγματικά απολαυστικό για μένα», εξομολογείται. Για τον καλλιτέχνη, αυτή η περίοδος λειτούργησε ως μια ευκαιρία βελτίωσης, μακριά από την πίεση των συμβολαίων και των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων της βιομηχανίας, επιτρέποντάς του να ωριμάσει τον ήχο του.

«Ανεξάρτητος καλλιτέχνης»: Η πρόκληση του να είσαι ο εαυτός σου

Όταν η κουβέντα έφτασε στη σχέση του με τις δισκογραφικές εταιρείες, ο Πολίτης υπήρξε αφοπλιστικά ειλικρινής. Επιλέγοντας τον ανεξάρτητο δρόμο, τονίζει ότι δεν νιώθει πλέον την ανάγκη για τη μεσολάβηση μιας εταιρείας. «Αν με θέλεις αυτή τη στιγμή δώσε μου κάτι. Εγώ δεν θα δώσω, ούτε θα παρακαλέσω, ούτε θεωρώ ότι η μουσική μου είναι καλή. Θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος έξω που μπορεί να ακουστεί», αναφέρει. Παράλληλα, παραδέχεται ότι ο ρόλος του «one-man show» είναι απαιτητικός: «Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και συνεχίζεις και κάνεις βασικά γιατί είναι δύσκολο; Γιατί κάνεις και τη δουλειά της εταιρείας. […] Ωραίο θα ήταν να τα κάνει κάποιος άλλος, αλλά επειδή ασχολείσαι με όλα αυτά τουλάχιστον παίρνεις μια γνώση».

Οι επιρροές και η «ανωμαλία» στην αισθητική του

Η μουσική ταυτότητα του Μάριου Πολίτη είναι ένα κράμα επιρροών, από την εφηβική εμμονή με τους Metallica μέχρι την εκτίμηση για καλλιτέχνες όπως ο Αλκίνοος Ιωαννίδης. Το μότο του, «Music is a safe kind of high», αποτυπωμένο και στο δέρμα του ως τατουάζ, συνοψίζει τη φιλοσοφία του για την τέχνη ως το απόλυτο καταφύγιο. Όσο για τη διαχείριση της προφοράς του στα αγγλικά και την προσπάθειά του να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, αναφέρει: «Πήγα στο Λονδίνο, έχω έναν κουμπάρο εκεί πέρα. Τα λέγαμε, με διόρθωνε […] Και τα live. Είδα live που τα είχα πολύ ψηλά και είδα τα tricks που χρησιμοποιούνε, πόσο πιο απλά μπορείς να το κάνεις και να ακουστείς. Και λέω εντάξει, άμα μπορούν να αυτοί με αυτόν τον τρόπο, μπορώ κι εγώ».

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Talk To Mad Μάριος Πολίτης
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