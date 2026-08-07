«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Η Θεώνη Τάκου άνοιξε την καλοκαιρινή της τσάντα και αποκάλυψε τα αγαπημένα της essentials

Με μια ματιά Η εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» στο MAD TV συνεχίζει να προσφέρει καλοκαιρινή διάθεση με χιούμορ και μουσική.

Ο αστρολόγος Jason Maris σχολίασε αστεία τα ζώδια που μπορεί να δυσκολέψουν στις διακοπές.

Η τραγουδίστρια Θεώνη Τάκου μίλησε για τη μουσική της, την καλοκαιρινή της διάθεση και την πραγματικότητα πίσω από τα social media.

Η Θεώνη Τάκου αποκάλυψε τα απαραίτητα αντικείμενα της καλοκαιρινής της τσάντας, συμπεριλαμβανομένου ενός παγουριού και αντηλιακού με shimmer. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» συνεχίζει να φέρνει καθημερινά την πιο ανάλαφρη καλοκαιρινή διάθεση μέσα από τη συχνότητα του MAD TV, με τον Ανδρέα Ζωίτσα και την Αθηνά Κλήμη να υποδέχονται πρόσωπα που κάνουν κάθε επεισόδιο ξεχωριστό. Χιούμορ, μουσική, αστρολογία και πολλές αυθόρμητες στιγμές συνθέτουν μια εκπομπή που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι. Το νέο επεισόδιο δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αφού είχε πολλές εκπλήξεις και απολαυστικές ατάκες. Οι παρουσιαστές έδωσαν ξανά τον ρυθμό, δημιουργώντας το πιο ευχάριστο τηλεοπτικό mood.

Πριν από τους καλεσμένους, οι παρουσιαστές μίλησαν για το μεγάλο Zamna x Primer Music Festival, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, με περισσότερους από 18 διεθνείς καλλιτέχνες, δύο stages και ασταμάτητη μουσική. Παράλληλα, αποκάλυψαν πως πολύ σύντομα θα φιλοξενήσουν στην εκπομπή και τον Ανδρέα Πανάγο, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή για τα επόμενα επεισόδια. Η καλοκαιρινή διάθεση είχε ήδη μπει για τα καλά πριν ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις.

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Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήρε ο Jason Maris, ο οποίος εγκαινίασε τη νέα αστρολογική ενότητα της εκπομπής. Με χιούμορ, αμεσότητα και πολλές αστείες ατάκες, μίλησε για τα ζώδια που μπορούν εύκολα να δοκιμάσουν τις αντοχές μιας παρέας στις διακοπές. Οι παρουσιαστές δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν τις προβλέψεις του, με αποτέλεσμα η κουβέντα να εξελιχθεί σε μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές του επεισοδίου.

Jason Maris: Τα ζώδια που καλύτερα… να μην πάρεις μαζί σου διακοπές

Ο γνωστός αστρολόγος ξεκίνησε από τον Παρθένο, εξηγώντας πως δυσκολεύεται όταν δεν ακολουθείται το πρόγραμμά του και δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του όταν κάτι αλλάζει τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Καρκίνο, λέγοντας πως πολλές φορές μπορεί να παρασύρεται στη γκρίνια ή να θυμάται συνεχώς παλιές καταστάσεις που δεν του άρεσαν, ακόμη και χρόνια μετά. Ακολούθησε ο Ταύρος, που λατρεύει την καλή ζωή στις διακοπές και δεν διστάζει να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για μια ξεχωριστή εμπειρία, ειδικά όταν πρόκειται για φαγητό ή εντυπωσιακά μέρη.

Τέλος, στάθηκε στον Λέοντα, ο οποίος θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να τραβά τις καλύτερες φωτογραφίες και να απολαμβάνει την προσοχή της παρέας. Παρ’ όλα αυτά, ο Jason Maris ξεκαθάρισε πως κάθε ζώδιο έχει και τα θετικά του, ενώ αποκάλυψε πως ο Σκορπιός είναι εξαιρετική παρέα στις διακοπές, αρκεί να βρίσκεται με ανθρώπους που εμπιστεύεται πραγματικά.

Θεώνη Τάκου: Μουσική, συναίσθημα και καλοκαιρινή ενέργεια

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Ανδρέας Ζωίτσας και η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκαν τη Θεώνη Ασπιώτη, η οποία μίλησε για τη μουσική, τα πρώτα της βήματα και όσα ετοιμάζει για το μέλλον. Με χαμόγελο και θετική διάθεση, η νεαρή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως από πολύ μικρή ηλικία ένιωθε ότι η μουσική ήταν ο χώρος όπου μπορούσε να εκφράζεται πραγματικά, ενώ εξήγησε πως κάθε νέο τραγούδι αποτελεί για εκείνη μια ξεχωριστή προσωπική εμπειρία. Η συζήτηση κινήθηκε σε χαλαρό κλίμα, με αρκετές αυθόρμητες στιγμές και χιούμορ.

Όπως είπε, η αγαπημένη της εποχή είναι αυτή που την κάνει να νιώθει καλύτερα από ποτέ, ενώ θεωρεί ότι το προσωπικό της glow up ξεκινά ήδη από την άνοιξη και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Με χιούμορ, μάλιστα, χαρακτήρισε τον εαυτό της… «νεράιδα», λέγοντας πως αυτή η καλοκαιρινή διάθεση δεν τη εγκαταλείπει ποτέ.

Στη συνέχεια, η γνωστή TikToker αποκάλυψε πως η εικόνα που βλέπει το κοινό της στα social media απέχει αρκετά από την πραγματικότητα των καλοκαιρινών εξορμήσεων. Μπορεί στα TikTok videos να εμφανίζεται πάντα περιποιημένη και έτοιμη για φωτογράφιση, όμως όταν πηγαίνει για μπάνιο τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά. Όπως παραδέχθηκε, συνήθως ξυπνά λίγα λεπτά πριν φύγει για την παραλία, χωρίς να προλαβαίνει να ετοιμαστεί ιδιαίτερα, ενώ πολλές φορές αστειεύεται ότι δεν θέλει καν να τη βλέπει ο κόσμος έτσι. Η ίδια εξήγησε πως αφιερώνει χρόνο στην εμφάνισή της μόνο όταν έχει προγραμματισμένη έξοδο ή κάποιο περιεχόμενο για τα social.

Αμέσως μετά ήρθε η πιο fun στιγμή της εκπομπής, όταν άνοιξε την καλοκαιρινή της τσάντα στη στήλη «What’s in my Summer Bag». Πρώτο αντικείμενο ήταν το αγαπημένο της μαγιό, με ανάγλυφα λουλουδάκια και fairy αισθητική, το οποίο όπως είπε την εκφράζει απόλυτα. Στο νεσεσέρ της δεν λείπουν ποτέ ένα καθρεφτάκι, ένα προϊόν για τα μάγουλα και ένα ενυδατικό για τα χείλη, ώστε να μπορεί να κάνει ένα γρήγορο touch-up μετά τη θάλασσα αν θελήσει να βγάλει φωτογραφίες. Φυσικά, στην τσάντα της υπάρχει πάντα και ένα παγούρι με νερό, αφού θεωρεί την ενυδάτωση απαραίτητη σε κάθε καλοκαιρινή εξόρμηση.

Η Θεώνη αποκάλυψε ακόμη ότι κουβαλά μαζί της τέσσερα πακέτα χαρτομάντηλα, επειδή είναι αρκετά ευαίσθητη και θέλει να είναι πάντα προετοιμασμένη. Στην τσάντα της βρίσκονται επίσης ένα κλάμερ για τα μαλλιά, σερβιέτες, αλλά και ένα μανταλάκι που έχει… «δανειστεί» από τη μητέρα της, το οποίο χρησιμοποιεί για να κρατά σταθερή την πετσέτα της στην παραλία όταν φυσάει. Από τα καλοκαιρινά της essentials δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε το αντηλιακό της, το οποίο μάλιστα έχει shimmer για έξτρα λάμψη και ταιριάζει απόλυτα με το summer αισθητικό της.

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, όμως, ήρθε στο τέλος. Η Θεώνη παραδέχθηκε γελώντας πως αρκετές φορές δεν παίρνει καν πετσέτα θαλάσσης μαζί της, γιατί θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι κάποιος από την παρέα θα έχει φέρει μία. Όπως εξήγησε, εκείνη αναλαμβάνει να κουβαλήσει σχεδόν όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό της παραλίας, οπότε η πετσέτα είναι το μόνο πράγμα που… αφήνει στους φίλους της. Με την αμεσότητα, το χιούμορ και την αυθεντικότητά της, απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές δημιουργούς περιεχομένου της νέας γενιάς.

Το νέο επεισόδιο του «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» απέδειξε ξανά γιατί αποτελεί την πιο ευχάριστη τηλεοπτική συντροφιά του Αυγούστου. Ο Jason Maris χάρισε γέλιο με τις αστρολογικές του προβλέψεις, ενώ η Θεώνη Τάκου πρόσθεσε τη δική της μουσική πινελιά σε μια εκπομπή γεμάτη ενέργεια. Με απολαυστικές συζητήσεις, καλοκαιρινό κλίμα και πολλές αυθόρμητες στιγμές, το MAD TV συνεχίζει να δίνει καθημερινά ραντεβού με τους τηλεθεατές. Αν το έχασες, αυτό είναι σίγουρα ένα επεισόδιο που αξίζει να δεις.

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