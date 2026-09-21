Τι συνδέει τον Κώστα Γαζέτη με τη Μαρία Καβογιάννη; Η απάντηση στο «Talk to Mad»

Ο Κώστας Γαζέτης μιλά στο «Talk to Mad» για το Secret Podcast, την πρώτη του θεατρική εμπειρία και το όνειρό του για την τηλεόραση

Με μια ματιά Ο Κώστας Γαζέτης μιλά για τη δημοσιογραφική του πορεία, το Secret Podcast και τη νέα του θεατρική εμπειρία.

Αποκαλύπτει πως η επιμονή και η προσωπική προσέγγιση είναι βασικά εργαλεία για να κλείνει συνεντεύξεις.

Η συμμετοχή του στο θέατρο προέκυψε από τη γνωριμία του με τη Νικολέτα Βλαβιανού, καλεσμένη του στο podcast.

Στόχος του είναι η εξέλιξη του podcast, η επιστροφή στο ραδιόφωνο και η παρουσία στην τηλεόραση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο νέο επεισόδιο του «Talk to Mad», η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται τον δημοσιογράφο και μέλος του Mad Viral, Κώστα Γαζέτη, σε μια συζήτηση με πολύ χιούμορ, προσωπικές ιστορίες και αρκετά… backstage από τη δημοσιογραφική του διαδρομή. Ο Κώστας μιλά για το Secret Podcast, τις συνεντεύξεις που έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους καλεσμένους του, αποκαλύπτοντας πως η επιμονή είναι ένα από τα βασικά του «όπλα».

Παράλληλα, ο Κώστας Γαζέτης μιλά για το νέο βήμα που έκανε στο θέατρο, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά ως ηθοποιός σε παράσταση και μοιράζεται την εμπειρία του από την καλοκαιρινή περιοδεία. Από τη γνωριμία του με τη Νικολέτα Βλαβιανού μέχρι τις φορές που περίμενε έξω από θέατρα για να εξασφαλίσει μια συνέντευξη, η διαδρομή του έχει αρκετές ιστορίες που αξίζει να ακούσεις.

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Και φυσικά, η κουβέντα με την Αθηνά Κλήμη δεν θα μπορούσε να μην πάει στα επόμενα σχέδιά του. Ο ίδιος μιλά για την επιθυμία του να εξελίξει το podcast, να επιστρέψει στο ραδιόφωνο και να κάνει περισσότερα πράγματα στην τηλεόραση, ενώ αποκαλύπτει και ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε πολύ να φιλοξενήσει στο Secret Podcast. Spoiler: το όνομα που έπεσε στο τραπέζι είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου!

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Κώστας Γαζέτης καταφέρνει να κλείνει τους καλεσμένους του. Όπως εξήγησε, επειδή ξεκίνησε χωρίς την ατζέντα και τις γνωριμίες που συνήθως υπάρχουν στον δημοσιογραφικό χώρο, επέλεξε έναν πιο… old school τρόπο: περιμένει τους ανθρώπους έξω από τα θέατρα και τους προσεγγίζει προσωπικά.

Μάλιστα, η επιμονή του δεν σταματά στην πρώτη προσπάθεια. Για τον Γιάννη Μπέζο πήγε τρεις φορές στο θέατρο, για την Κατιά Δανδουλάκη τέσσερις και για τη Δήμητρα Παπαδοπούλου έξι, μέχρι να καταφέρει τελικά να πραγματοποιήσει τη συνέντευξη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στην Αθηνά Κλήμη: «Πηγαίνω και ξαναπηγαίνω και ξαναπηγαίνω», ενώ παραδέχτηκε πως, όσο κλισέ κι αν ακούγονται οι λέξεις «επιμονή» και «υπομονή», στην πράξη λειτουργούν.

Από το Secret Podcast… στο θέατρο

Η δημοσιογραφία δεν είναι το μοναδικό πεδίο στο οποίο δοκιμάζεται αυτή την περίοδο ο Κώστας. Για πρώτη φορά συμμετέχει ως ηθοποιός σε θεατρική παράσταση, ένα βήμα που προέκυψε μέσα από τη σχέση του με τη Νικολέτα Βλαβιανού.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε μάλιστα μέσα από μια συνέντευξη. Η Νικολέτα Βλαβιανού ήταν η πρώτη καλεσμένη του Secret Podcast, καθώς ο Κώστας την είχε περιμένει έξω από το θέατρο για να της ζητήσει να μιλήσουν. Στη συνέχεια, οι δυο τους συνεργάστηκαν στα social media, δημιουργώντας κωμικά σκετσάκια, και τελικά ήρθε η πρόταση για τη θεατρική παράσταση.

Ο ίδιος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργάτιδά του, λέγοντας πως «με έχει πάρει από το χέρι και με βοηθάει πάρα πολύ», καθώς θεωρεί ότι βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός.

Το Secret Podcast και οι καλεσμένοι που δεν έδιναν εύκολα συνέντευξη

Μέσα σε περίπου έναν χρόνο, το Secret Podcast έχει ήδη φιλοξενήσει αρκετά γνωστά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Γιάννης Μπέζος, η Κατιά Δανδουλάκη, η Κάρμεν Ρουγγέρη και η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Ο Κώστας εξήγησε πως αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο στις συνεντεύξεις είναι η πραγματική επαφή με τους ανθρώπους που θαυμάζει. «Είναι άνθρωποι που τους θαυμάζω», ανέφερε, εξηγώντας πως μέσα από μια συνέντευξη έχει την ευκαιρία να τους γνωρίσει καλύτερα και να ανταλλάξει μαζί τους πράγματα.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως αρκετοί καλεσμένοι του δεν γνώριζαν προηγουμένως ποιος ήταν και τι είχε κάνει, γεγονός που κάνει για τον ίδιο ακόμη πιο σημαντικό το «ναι» που του έδωσαν. Όπως είπε, «μου έλεγαν το “ναι” και μετά, αφού τελείωνε η συνέντευξη, με ρώταγαν “ποιους άλλους έχεις κάνει;”».

«Θέλω να είμαι μέσα στην τηλεόραση»

Η συζήτηση έφτασε φυσικά και στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Ο Κώστας Γαζέτης αποκάλυψε πως το ραδιόφωνο του λείπει, καθώς το είχε δοκιμάσει και τελικά ανακάλυψε ότι του αρέσει περισσότερο απ’ όσο περίμενε.

Όσο για την τηλεόραση, ήταν ξεκάθαρος. Η γενιά του, όπως είπε, μεγάλωσε ονειρευόμενη μέσα από την τηλεόραση και ο ίδιος θέλει να κάνει το επόμενο βήμα. «Θέλω να είμαι μέσα σε αυτή. Θέλω να μπω μέσα σε αυτή περισσότερο», ανέφερε στην Αθηνά Κλήμη.

Παράλληλα, στόχος του για τη δεύτερη σεζόν του Secret Podcast είναι να αυξηθεί η συχνότητα των επεισοδίων. Μέχρι σήμερα κυκλοφορούσε περίπου ένα επεισόδιο τον μήνα, όμως ο ίδιος θα ήθελε να καταφέρει να φτάσει σε ένα επεισόδιο την εβδομάδα, ώστε να δημιουργήσει ακόμη πιο σταθερή σχέση με το κοινό.

Ποιον θέλει να φέρει στο Secret Podcast;

Και φυσικά, η Αθηνά Κλήμη δεν θα μπορούσε να μην τον ρωτήσει ποιο πρόσωπο θα ήθελε να φιλοξενήσει στο μέλλον. Ο Κώστας Γαζέτης χρειάστηκε λίγο χρόνο για να αποφασίσει, αλλά τελικά αποκάλυψε δύο ονόματα που θα ήθελε να περάσουν από το podcast.

Από τον χώρο της υποκριτικής ανέφερε τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ενώ όταν ήρθε η στιγμή να επιλέξει έναν τραγουδιστή, η απάντησή του ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μάλιστα, όπως σχολίασε η Αθηνά Κλήμη, πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, κάτι που κάνει το συγκεκριμένο «manifest» ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Και η υπερδύναμή του;

Το πιο fun μέρος της συνέντευξης ήρθε στο τέλος, όταν η Αθηνά Κλήμη έβαλε τον Κώστα Γαζέτη να παίξει το γνωστό παιχνίδι «Συμπλήρωσε τη φράση». Αν είχε μία υπερδύναμη, δεν θα επέλεγε να πετάει, να γίνεται αόρατος ή να ταξιδεύει στον χρόνο. Η απάντησή του ήταν πολύ πιο… feel good: «Να χαμογελάει όλος ο κόσμος».

Στο ίδιο παιχνίδι αποκάλυψε ακόμη ότι θα ήθελε να δοκιμάσει για μία μέρα το επάγγελμα του πιλότου, ότι μαγειρεύει πολύ καλά, ενώ αν ναυαγούσε σε ένα έρημο νησί θα επέλεγε να έχει μαζί του τον αδερφό του. Όσο για τον celebrity με τον οποίο θα αντάλλασσε Instagram για μία εβδομάδα; Μετά από αρκετή σκέψη, επέλεξε τη Μαρία Καβογιάννη.

Δες ολόκληρο το νέο επεισόδιο του «Talk to Mad» με την Αθηνά Κλήμη και τον Κώστα Γαζέτη και μάθε περισσότερα για το Secret Podcast, τη νέα του θεατρική εμπειρία και όλα όσα ετοιμάζει για τη νέα σεζόν.

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