Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Με μια ματιά Η πιθανότητα το επόμενο βίντεο να είναι καλύτερο μας κρατάει σε συνεχή αναζήτηση.

Το scrolling προσφέρει μια εύκολη δικαιολογία για να αποφύγουμε υποχρεώσεις και να ξεκουραστούμε.

Η επιθυμία να μάθουμε την κατάληξη μιας ιστορίας μας κάνει να επενδύουμε συναισθηματικά σε άγνωστα γεγονότα.

Οι αλγόριθμοι των πλατφορμών προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντά μας, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο περιεχομένου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να βλέπει ένα βίντεο και να σκέφτεται «δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό» και παρ’ όλα αυτά να μην κάνεις swipe; Καλώς ήρθες στο club. Μπαίνεις στα social media για να χαζέψεις «λίγο», πέφτεις πάνω σε έναν άνθρωπο που καθαρίζει χαλιά, σε μια κοπέλα που οργανώνει το ψυγείο της με 47 διαφορετικά κουτάκια ή σε κάποιον που εξηγεί με πάθος ένα θέμα που δεν γνώριζες καν ότι υπάρχει και, αντί να φύγεις, κάθεσαι και το βλέπεις. Μετά έρχεται άλλο. Και άλλο. Και ξαφνικά κοιτάς την ώρα και συνειδητοποιείς ότι έχει περάσει μία ολόκληρη ώρα. Το καλύτερο; Αν σε ρωτήσει κάποιος τι είδες, πιθανότατα δεν θα θυμάσαι τίποτα. Γιατί, λοιπόν, το κάνουμε;

1. Γιατί πάντα υπάρχει η πιθανότητα το επόμενο βίντεο να είναι καλύτερο

Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο του scrolling: δεν ξέρεις τι έρχεται μετά. Μπορεί το συγκεκριμένο βίντεο να είναι βαρετό. Το επόμενο όμως; Μπορεί να είναι αστείο. Το μεθεπόμενο μπορεί να έχει juicy story. Και το επόμενο μπορεί να είναι τόσο παράξενο που θα σε κάνει να σκεφτείς «ποιος το ζήτησε αυτό;». Και κάπως έτσι συνεχίζεις. Δεν περιμένεις απαραίτητα κάτι συγκεκριμένο. Περιμένεις το κάτι. Το δάχτυλό σου κάνει swipe σχεδόν από μόνο του και ο εγκέφαλος λέει «για να δούμε τι έχει παρακάτω». Και κάπως έτσι το «θα κάτσω δύο λεπτά» αποκτά διάρκεια επεισοδίου σειράς.

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2. Γιατί είναι η τέλεια δικαιολογία για να μην κάνεις απολύτως τίποτα

Έχεις δουλειές; Ναι. Πρέπει να απαντήσεις σε μηνύματα; Επίσης ναι. Το σπίτι θέλει συμμάζεμα; Ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Εσύ όμως εκεί, στον καναπέ, βλέπεις έναν άγνωστο να καθαρίζει ένα χαλί που δεν είναι καν δικό σου. Το scrolling είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα χωρίς να χρειάζεται να αποφασίσεις τι πραγματικά θέλεις να κάνεις. Δεν χρειάζεται να συγκεντρωθείς, να διαβάσεις ή να ακολουθήσεις πλοκή. Απλώς κοιτάς. Και αυτό είναι ιδιαίτερα δελεαστικό όταν ο εγκέφαλός σου έχει κουραστεί από υποχρεώσεις και θέλει κάτι που να απαιτεί περίπου… μηδέν προσπάθεια.

3. Γιατί πλέον θέλεις να μάθεις «πώς θα τελειώσει»

Εδώ είναι που την πατάμε όλοι. Βλέπεις ένα βίντεο που ξεκινά με «δεν θα πιστέψετε τι συνέβη μετά» και λες «εντάξει, ας δω». Μετά από 30 δευτερόλεπτα σκέφτεσαι «μα γιατί το βλέπω αυτό;». Στα 45 δευτερόλεπτα λες «τώρα θέλω να δω πώς θα τελειώσει». Και στο ένα λεπτό έχεις πλέον επενδύσει συναισθηματικά σε μια ιστορία για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις και ένα περιστατικό που πριν από δύο λεπτά δεν γνώριζες καν ότι υπήρχε. Δεν σε ενδιαφέρει απαραίτητα η ιστορία. Σε ενδιαφέρει να πάρεις το τέλος. Να δεις αν τελικά παντρεύτηκαν, αν βρήκε το χαμένο αντικείμενο, αν το κέικ πέτυχε ή αν ο τύπος που φώναζε «μην το κάνεις» είχε τελικά δίκιο. Και φυσικά, μόλις τελειώσει… υπάρχει ήδη το επόμενο.

4. Γιατί το κινητό σου ξέρει τι μπορεί να σε κρατήσει εκεί

Δεν βλέπεις εντελώς τυχαία βίντεο. Οι πλατφόρμες μαθαίνουν σιγά σιγά τι σε κάνει να σταματάς το scrolling, τι βλέπεις μέχρι το τέλος, τι προσπερνάς αμέσως και ποια θέματα σου τραβούν περισσότερο την προσοχή. Και κάπως έτσι δημιουργείται ένας μικρός ψηφιακός φαύλος κύκλος. Βλέπεις ένα βίντεο για μαγειρική; Μετά θα εμφανιστεί άλλο. Κάθεσαι σε ένα βίντεο με γάτες; Ξαφνικά το feed σου έχει γίνει επίσημα… γατοκανάλι. Σταματάς σε ένα celebrity gossip; Το κινητό σου καταλαβαίνει ότι «κάτι έχουμε εδώ» και συνεχίζει. Το πιο ύπουλο είναι ότι δεν χρειάζεται να λατρεύεις αυτό που βλέπεις. Αρκεί να σε κρατάει για λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω.

Και κάπως έτσι περνάει μία ώρα χωρίς να καταλάβεις τίποτα

Το πιο αστείο με όλο αυτό είναι ότι πολλές φορές δεν ψάχνουμε καν κάτι συγκεκριμένο. Δεν ανοίγουμε το κινητό για να δούμε «βίντεο με ανθρώπους που καθαρίζουν καναπέδες». Απλώς ανοίγουμε το κινητό. Και μετά αφήνουμε τον αλγόριθμο να αποφασίσει για εμάς. Οπότε, την επόμενη φορά που θα πιάσεις τον εαυτό σου να βλέπει για 50 λεπτά κάτι που δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, μην αγχωθείς. Δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος. Μπορεί απλώς να μπήκες για «ένα τελευταίο βίντεο». Το οποίο, ως γνωστόν, είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας.

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