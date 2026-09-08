5 ερωτήσεις που καλύτερα να μην κάνεις ποτέ στο AI και αυτός είναι ο λόγος

Από την οικονομική σου κατάσταση μέχρι την προσωπική σου ζωή, μάθε ποιες ερωτήσεις δεν πρέπει να κάνεις στο AI

Με μια ματιά Μην ζητάς από το AI γνώμη για την εμφάνισή σου, καθώς θα σου πει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Το AI δεν μπορεί να γνωρίζει τα αισθήματα ενός άλλου ανθρώπου ή να επιβεβαιώσει αν σε αγαπάει.

Η αξιολόγηση της νοημοσύνης σου από το AI δεν είναι αντικειμενική και μπορεί να σε οδηγήσει σε επιβεβαίωση.

Για οικονομικά θέματα, το AI μπορεί να εξηγήσει έννοιες, αλλά όχι να αντικαταστήσει έναν ειδικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ChatGPT και τα υπόλοιπα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Από μια γρήγορη απάντηση για μια εργασία μέχρι ιδέες για το τι θα φάμε, τι θα φορέσουμε ή πώς θα οργανώσουμε τη ζωή μας, το AI έχει εξελιχθεί στον απόλυτο ψηφιακό βοηθό. Υπάρχουν, όμως, κάποιες ερωτήσεις στις οποίες ίσως δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος… ή μάλλον αλγόριθμος για να απευθυνθείς.

Αυτό ακριβώς υποστηρίζει η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Gina Barreca σε άρθρο της στο Psychology Today, όπου εξηγεί γιατί ορισμένα πράγματα είναι προτιμότερο να τα συζητάμε με ανθρώπους και όχι με ένα chatbot. Η λογική της δεν είναι ότι το AI δεν μπορεί να απαντήσει, αλλά ότι μπορεί να μας δώσει αυτό ακριβώς που θέλουμε να ακούσουμε.

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Και κάπου εδώ βρίσκεται η παγίδα. Γιατί όταν ψάχνουμε επιβεβαίωση, παρηγοριά ή μια ειλικρινή γνώμη, μια ευγενική απάντηση από το AI μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα για λίγα λεπτά, χωρίς απαραίτητα να μας βοηθά να δούμε την πραγματικότητα. Ποιες είναι, λοιπόν, οι πέντε ερωτήσεις που καλό είναι να κρατήσεις μακριά από το chatbot;

1. «Μου πάει αυτή η εμφάνιση;»

Το AI μπορεί να αναλύσει χρώματα, στιλ, τάσεις και συνδυασμούς μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι και ο φίλος που θα σου πει την αλήθεια όταν έχεις βάλει κάτι που απλώς… δεν λειτουργεί.

Η Barreca επισημαίνει ότι ένα AI έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι χρήσιμο και ευχάριστο στην αλληλεπίδραση μαζί σου. Έτσι, είναι πιθανό να σε οδηγήσει σε μια ολόκληρη συζήτηση για το γιατί μια συγκεκριμένη απόχρωση μπορεί να ταιριάζει στο στιλ σου, αντί να σου πει απλά: «Βγάλ’ το, δεν σε κολακεύει».

Για μια πραγματικά ειλικρινή γνώμη, λοιπόν, ίσως ο κολλητός ή η κολλητή σου να παραμένει η καλύτερη επιλογή.

2. «Με αγαπάει;»

Εδώ μπαίνουμε σε territory που κανένα chatbot δεν μπορεί πραγματικά να γνωρίζει. Μπορείς να περιγράψεις μηνύματα, συμπεριφορές, βλέμματα, ραντεβού και κάθε μικρή λεπτομέρεια που έχεις παρατηρήσει, αλλά το AI δεν μπορεί να ξέρει τι αισθάνεται ένας άλλος άνθρωπος.

Μπορεί να σε βοηθήσει να οργανώσεις τις σκέψεις σου ή να εντοπίσεις πιθανά μοτίβα στη συμπεριφορά που περιγράφεις. Δεν μπορεί, όμως, να διαβάσει το μυαλό του άλλου ούτε να σου εγγυηθεί ότι «ναι, σε θέλει».

Και αν αυτό που χρειάζεσαι είναι απλώς να τα πεις κάπου μέχρι να καταλάβεις τι πραγματικά νιώθεις, ένας φίλος, ένας άνθρωπος που σε γνωρίζει καλά ή ένας ειδικός μπορεί να σου προσφέρει κάτι που ένα chatbot δεν έχει: πραγματική ανθρώπινη σύνδεση.

3. «Είμαι έξυπνος;»

Το να ζητάς από ένα AI να αξιολογήσει πόσο έξυπνος είσαι ακούγεται αθώο, αλλά η απάντηση μάλλον δεν θα σου δώσει την αντικειμενική εικόνα που ψάχνεις.

Το AI μπορεί να βασιστεί στον τρόπο που γράφεις, στις ερωτήσεις που κάνεις ή στις πληροφορίες που του δίνεις. Αυτό, όμως, απέχει πολύ από μια πραγματική αξιολόγηση της νοημοσύνης σου.

Και υπάρχει και κάτι ακόμη: αν μπεις στη συζήτηση περιμένοντας να ακούσεις ότι είσαι ιδιοφυΐα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κρατήσεις περισσότερο την απάντηση που σε επιβεβαιώνει παρά εκείνη που σε προβληματίζει.

4. «Έχω αρκετά χρήματα;»

Τα οικονομικά είναι ένα ακόμη πεδίο όπου το AI μπορεί να βοηθήσει αρκετά, αλλά όχι να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο που έχει πλήρη εικόνα της κατάστασής σου.

Μπορεί να σου εξηγήσει τι σημαίνει προϋπολογισμός, να σε βοηθήσει να οργανώσεις έξοδα ή να σου δείξει πώς λειτουργούν κάποιες οικονομικές έννοιες. Το αν, όμως, τα χρήματα που έχεις είναι «αρκετά» εξαρτάται από εισόδημα, έξοδα, υποχρεώσεις, στόχους και πολλές ακόμη πραγματικές παραμέτρους.

Γι’ αυτό, όταν το θέμα γίνεται σοβαρό, η συζήτηση με έναν λογιστή ή οικονομικό σύμβουλο έχει σαφώς μεγαλύτερη αξία. Εκείνος μπορεί να δουλέψει με τα πραγματικά δεδομένα της οικονομικής σου κατάστασης.

5. «Μπορείς να με βοηθήσεις;»

Αυτή ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα από όλες. Όχι επειδή το AI δεν μπορεί να βοηθήσει, στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει πάρα πολλά, αλλά επειδή υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει με κανέναν τρόπο.

Μπορεί να σου δώσει μια συνταγή, αλλά δεν μπορεί να σου μαγειρέψει. Μπορεί να σου εξηγήσει πώς να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να εμφανιστεί δίπλα σου όταν πραγματικά χρειάζεσαι κάποιον. Δεν μπορεί να σε πάει κάπου με το αυτοκίνητο, να σου χτυπήσει την πόρτα όταν δεν είσαι καλά ή να σου ψιθυρίσει ότι έχεις σπανάκι ανάμεσα στα δόντια.

Και αυτό είναι ίσως το βασικότερο που πρέπει να θυμόμαστε: το AI μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο, συνεργάτης και πηγή πληροφοριών, αλλά δεν είναι φίλος μας.

Τι αξίζει να θυμάσαι

Η Barreca πηγαίνει την ιδέα ένα βήμα παραπέρα: το AI δεν «θέλει» πραγματικά να μας βοηθήσει ούτε «δεν θέλει» να μας βοηθήσει. Δεν έχει προσωπικά συναισθήματα, επιθυμίες ή σχέση μαζί μας με τον τρόπο που έχει ένας άνθρωπος.

Αυτό σημαίνει ότι όταν του ζητάμε να μας πει ακριβώς αυτό που ελπίζουμε να ακούσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως μηχανή επιβεβαίωσης. Και τότε το πρόβλημα δεν είναι η απάντηση του AI, αλλά το τι ψάχνουμε εμείς μέσα από αυτή.

Για συμβουλές που αφορούν την εμφάνιση, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, τα χρήματα ή σημαντικές αποφάσεις της ζωής, ίσως αξίζει να σηκώσουμε για λίγο το βλέμμα από την οθόνη. Γιατί όσο χρήσιμο κι αν είναι το AI, υπάρχουν πράγματα που εξακολουθούν να χρειάζονται έναν πραγματικό άνθρωπο απέναντί μας.

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