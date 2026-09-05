Social & Tech 05.09.2026

Γύρισες από διακοπές με 1000 φωτογραφίες; Πώς να τις οργανώσεις

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Αν γύρισες από τις διακοπές με εκατοντάδες φωτογραφίες στο κινητό έτσι θα οργανώσεις εύκολα το camera roll σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ξεκίνα διαγράφοντας άμεσα διπλές, θολές ή αχρείαστες φωτογραφίες για να μειώσεις τον όγκο.
  • Δημιούργησε φακέλους ανά προορισμό και χρονιά για εύκολη οργάνωση και ανάκτηση.
  • Επίλεξε 20-30 αγαπημένες φωτογραφίες και πρόσθεσέ τις στα "Favorites" για γρήγορη πρόσβαση.
  • Μετέτρεψε τις φωτογραφίες σε βίντεο, digital album ή τύπωσε μερικές για να τις ξαναδείς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές τελείωσαν, οι βαλίτσες μπήκαν στη θέση τους, αλλά το κινητό σου έχει μείνει γεμάτο αναμνήσεις. Παραλίες, sunsets, φαγητά, selfies, βίντεο και αμέτρητες λήψεις που μοιάζουν σχεδόν ίδιες έχουν κατακλύσει το camera roll. Και κάπου εδώ έρχεται η δύσκολη στιγμή: να βρεις τις αγαπημένες σου μέσα σε εκατοντάδες αρχεία.

Pexels
Pexels

Η οργάνωση των φωτογραφιών μετά τις διακοπές δεν χρειάζεται να γίνει άλλη μία αγγαρεία. Με λίγα λεπτά και μερικές απλές κινήσεις μπορείς να ξεκαθαρίσεις το κινητό σου και να κρατήσεις μόνο όσα πραγματικά αξίζει να θυμάσαι. Το μυστικό είναι να μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μονομιάς, αλλά να δημιουργήσεις ένα μικρό σύστημα που θα σε βολεύει.

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Και φυσικά, δεν χρειάζεται να διαγράψεις κάθε random φωτογραφία που σε κάνει να χαμογελάς. Κράτα τις αυθόρμητες στιγμές, τα αστεία στιγμιότυπα και εκείνες τις φωτογραφίες που μπορεί να μην είναι «τέλειες», αλλά σου θυμίζουν ακριβώς πώς ένιωθες εκείνη τη στιγμή. Γιατί τελικά αυτές είναι που κάνουν ένα travel album πραγματικά δικό σου.

Pexels
Pexels

1. Κάνε πρώτα ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα

Μια κοπέλα με στυλ βγάζει φωτογραφία με το κινητό της, αντιπροσωπεύοντας τα aesthetic ζώδια του Instagram.
Πηγή: pexels.com

Ξεκίνα με τις πιο εύκολες διαγραφές: διπλές φωτογραφίες, screenshots, θολές λήψεις και εκείνες τις 15 σχεδόν ίδιες φωτογραφίες από το ίδιο sunset. Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις αμέσως ποιες είναι οι καλύτερες· απλώς απομάκρυνε ό,τι ξέρεις ότι δεν χρειάζεσαι. Έτσι, από τις 1.000 φωτογραφίες μπορεί να μείνουν πολύ λιγότερες και πολύ πιο διαχειρίσιμες.

2. Φτιάξε έναν φάκελο για το ταξίδι

Χέρια κρατούν smartphone που εμφανίζει προφίλ στο TikTok.
Πηγή: Unsplash

Δημιούργησε ένα album με το όνομα του προορισμού και τη χρονιά, για παράδειγμα «Paros 2026» ή «Summer 2026». Αν έχεις πολλές φωτογραφίες από διαφορετικά μέρη, μπορείς να τις χωρίσεις ανά προορισμό ή ημέρα. Έτσι θα μπορείς να επιστρέψεις στις διακοπές σου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ψάχνεις μέσα σε ολόκληρο το camera roll.

3. Διάλεξε το προσωπικό σου «best of»

Νεαρή γυναίκα κρατά selfie stick με smartphone και καταγράφει βίντεο σε αστικό δρόμο.
Pexels

Από όλο το υλικό, κράτησε περίπου 20-30 φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν καλύτερα το ταξίδι σου και βάλε τις στα Favorites. Μπορεί να είναι ένα τέλειο τοπίο, μια φωτογραφία με την παρέα σου ή ένα εντελώς random στιγμιότυπο που σε κάνει να γελάς. Αυτές θα είναι το δικό σου mini album για κάθε φορά που θα χρειάζεσαι λίγο summer throwback.

4. Μετέτρεψέ τες σε κάτι που θα ξαναδείς

Εναέρια λήψη γυναίκας που επιπλέει σε καταγάλανα διάφανα νερά της θάλασσας
Pexels

Το επόμενο βήμα είναι να μην αφήσεις τις φωτογραφίες να ξεχαστούν. Φτιάξε ένα μικρό video με τα highlights, ένα photo dump ή ένα digital album που θα μπορείς να ανοίγεις όποτε θέλεις. Ακόμα καλύτερα, τύπωσε μερικές αγαπημένες σου και δημιούργησε ένα μικρό άλμπουμ από το ταξίδι.

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