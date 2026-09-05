Life 05.09.2026

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή για να ανανεώσεις το μπαλκόνι σου με φυτά που αντέχουν στην εποχή και χαρίζουν χρώμα, φρεσκάδα και ζωντάνια
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για ανανέωση μπαλκονιού με φυτά που αγαπούν τις ήπιες θερμοκρασίες.
  • Χρυσάνθεμα, κυκλάμινα και πανσέδες προσφέρουν χρώμα και φθινοπωρινή αισθητική.
  • Λεβάντα και δεντρολίβανο προσθέτουν άρωμα, μεσογειακή αισθητική και χρηστικότητα.
  • Βασιλικός και καλλωπιστικά χόρτα μπορούν να διατηρήσουν την αίσθηση του καλοκαιριού και να δώσουν μοντέρνο στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος είναι εκείνη η γλυκιά μεταβατική περίοδος του χρόνου που το καλοκαίρι δεν έχει φύγει εντελώς, αλλά η καθημερινότητα αρχίζει σιγά σιγά να επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς. Και αν υπάρχει ένα σημείο του σπιτιού που μπορεί να αποκτήσει ξανά ζωή αυτή την εποχή, αυτό είναι το μπαλκόνι σου. Μετά τους έντονους καλοκαιρινούς μήνες, τις υψηλές θερμοκρασίες και τον δυνατό ήλιο, μπορείς να το ανανεώσεις με φυτά που αγαπούν τις πιο ήπιες θερμοκρασίες του φθινοπώρου και μπορούν να χαρίσουν χρώμα και ζωντάνια στον χώρο σου.

Όμορφα καλοκαιρινά φυτά σε γλάστρες στολίζουν ένα μπαλκόνι με κίτρινο τοίχο και πράσινα παντζούρια.
Πηγή: Pexels

Ο Σεπτέμβριος, μάλιστα, θεωρείται ιδανική εποχή για να ασχοληθείς ξανά με τις γλάστρες σου, να αντικαταστήσεις φυτά που ταλαιπωρήθηκαν από τη ζέστη και να δημιουργήσεις μια μικρή πράσινη γωνιά που θα σε συντροφεύει και τους επόμενους μήνες.

Διάβασε επίσης: Green Alert! Το δωρεάν «λίπασμα» για τα φυτά σου που έχεις ήδη στο σπίτι και δεν το ξέρεις

1. Χρυσάνθεμα για χρώμα που θυμίζει φθινόπωρο

Αν θέλεις το μπαλκόνι σου να αποκτήσει αμέσως περισσότερο χρώμα, τα χρυσάνθεμα είναι μία από τις πιο όμορφες επιλογές. Τον Σεπτέμβριο αρχίζουν να κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους και μπορείς να τα βρεις σε πολλές αποχρώσεις, από λευκό και κίτρινο μέχρι ροζ, κόκκινο και μωβ. Τοποθέτησέ τα σε φωτεινό σημείο και φρόντισε το χώμα να έχει καλή αποστράγγιση. Με το σωστό πότισμα, μπορούν να χαρίσουν στο μπαλκόνι σου μια εντυπωσιακή φθινοπωρινή πινελιά.

Τρία γλαστράκια με φυτά, ένα με κόκκινα λουλούδια, τοποθετημένα σε ξύλινο περβάζι, ιδανικά για πότισμα το καλοκαίρι.
Πηγή: Pexels

2. Κυκλάμινα για μια πιο ρομαντική γωνιά

Τα κυκλάμινα είναι από εκείνα τα φυτά που σηματοδοτούν σχεδόν την αλλαγή της εποχής. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες τα ευνοούν και τα χαρακτηριστικά άνθη τους μπορούν να δώσουν χρώμα στις γλάστρες σου. Αν το μπαλκόνι σου δεν βρίσκεται κάτω από τον καυτό ήλιο όλη την ημέρα, μπορείς να δημιουργήσεις μια όμορφη σύνθεση με κυκλάμινα σε διαφορετικές αποχρώσεις. Πρόσεξε μόνο να μην τα παραποτίζεις, καθώς το πολύ νερό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις ρίζες.

Γλαστράκι με άνθη και φυτά σε μπαλκόνι, ιδανικά για να μη ξεραθούν τα φυτά σου όσο είσαι διακοπές.
Πηγή: Unsplash

3. Πανσέδες για μικρές πινελιές χρώματος

Οι πανσέδες είναι μικροί, χαριτωμένοι και ιδανικοί για γλάστρες και ζαρντινιέρες. Καθώς ο καιρός γίνεται πιο δροσερός, μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ καλή επιλογή για το φθινοπωρινό μπαλκόνι. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να παίξεις με πολλά χρώματα και να δημιουργήσεις ένα αποτέλεσμα που μοιάζει σχεδόν με μικρό ανθισμένο κήπο.

Διάφορα φυτά σε γλάστρες σε μπαλκόνι, με διακοσμητική κεφαλή Βούδα, δείχνουν πώς να ποτίζεις σωστά τα φυτά σου το καλοκαίρι.
Πηγή: Pexels

4. Λεβάντα για άρωμα και μεσογειακή αισθητική

Αν δεν θέλεις μόνο λουλούδια αλλά και ένα φυτό που θα χαρίσει άρωμα στο μπαλκόνι σου, η λεβάντα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι ανθεκτική, αγαπά το φως και ταιριάζει ιδιαίτερα σε ένα ελληνικό μπαλκόνι. Η λεβάντα χρειάζεται χώμα που να στραγγίζει καλά και δεν αγαπά την υπερβολική υγρασία. Μπορείς να τη βάλεις σε πήλινη γλάστρα και να δημιουργήσεις μια πιο φυσική, μεσογειακή αισθητική.

Μπαλκόνι με λουλούδια, τραπέζι και θέα σε δρόμο
Πηγή: Unsplash

5. Δεντρολίβανο για ένα όμορφο και χρήσιμο μπαλκόνι

Γιατί να μην επιλέξεις ένα φυτό που είναι ταυτόχρονα όμορφο και χρήσιμο στην κουζίνα; Το δεντρολίβανο μπορεί να μεγαλώσει σε γλάστρα, αγαπά τον ήλιο και δεν απαιτεί ιδιαίτερα περίπλοκη φροντίδα. Το άρωμά του είναι υπέροχο και, φυσικά, μπορείς να κόβεις μικρές ποσότητες για να χρησιμοποιείς στα φαγητά σου. Είναι μία από εκείνες τις επιλογές που κάνουν το μπαλκόνι σου να δείχνει πιο «ζωντανό», χωρίς να χρειάζεται καθημερινή περιποίηση.

βασιλικός
Πηγή: Unsplash

6. Βασιλικός για να κρατήσεις λίγο από το καλοκαίρι

Ο βασιλικός είναι συνδεδεμένος με το καλοκαίρι, όμως στις αρχές του Σεπτεμβρίου μπορείς ακόμη να απολαύσεις το άρωμα και το πράσινο φύλλωμά του, ιδιαίτερα αν οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες. Βάλ’ τον σε φωτεινό σημείο και πότιζέ τον τακτικά, χωρίς όμως να αφήνεις νερό να λιμνάζει στη γλάστρα. Αν τον φροντίσεις σωστά, μπορεί να συνεχίσει να σου προσφέρει φρέσκα φύλλα για αρκετό διάστημα.

Κοντινό πλάνο σε κλαδιά φρέσκου δεντρολίβανου στον ήλιο.
Πηγή: Unsplash

7. Καλλωπιστικά χόρτα για πιο μοντέρνο αποτέλεσμα

Αν το στιλ σου είναι πιο minimal και δεν θέλεις ένα μπαλκόνι γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια, μπορείς να στραφείς στα καλλωπιστικά χόρτα. Δημιουργούν όγκο, κίνηση και μια πιο σύγχρονη αισθητική, ενώ μπορούν να συνδυαστούν πολύ όμορφα με πήλινες ή τσιμεντένιες γλάστρες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα αν θέλεις να δημιουργήσεις μια πιο «πράσινη» σύνθεση χωρίς να βασιστείς αποκλειστικά στην ανθοφορία.

Pexels
Pexels

Ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή αφορμή για να κάνεις ένα μικρό ξεκαθάρισμα στο μπαλκόνι σου. Αφαίρεσε ξεραμένα φύλλα και άνθη, έλεγξε τις γλάστρες που έχουν ταλαιπωρηθεί από τη ζέστη και ανανέωσε το χώμα όπου χρειάζεται. Αν κάποια φυτά έχουν μεγαλώσει αρκετά, μπορείς επίσης να τα μεταφέρεις σε μεγαλύτερες γλάστρες.

Διάβασε επίσης: 7 τρόποι να χρησιμοποιήσεις το ελαιόλαδο πέρα από την κουζίνα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base Σεπτέμβριος φυτά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα θρυλικά outfits του Freddie Mercury γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο

Τα θρυλικά outfits του Freddie Mercury γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο

05.09.2026
Επόμενο
September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

05.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο
Life

Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

05.09.2026
Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω
Fitness

Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω

05.09.2026
3 φυτά που θα κάνουν τη βεράντα σου να ανθίσει αυτό το φθινόπωρο
Life

3 φυτά που θα κάνουν τη βεράντα σου να ανθίσει αυτό το φθινόπωρο

05.09.2026
Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου
Life

Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου

05.09.2026
September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου
Food

September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

05.09.2026
Τα θρυλικά outfits του Freddie Mercury γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο
Fashion

Τα θρυλικά outfits του Freddie Mercury γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο

05.09.2026
5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι
Beauty

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

05.09.2026
Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior
Fashion

Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior

05.09.2026
«Τυφλές» διακοπές: Πληρώνεις το ταξίδι και μαθαίνεις τον προορισμό λίγο πριν πετάξεις
Life

«Τυφλές» διακοπές: Πληρώνεις το ταξίδι και μαθαίνεις τον προορισμό λίγο πριν πετάξεις

04.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast