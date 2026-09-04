Beauty 04.09.2026

Yoga mom ponytail: Το Y2K χτένισμα που απογειώνει τα athleisure looks

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Το νέο viral χτένισμα της σεζόν συνδυάζει τη sporty αισθητική με το Y2K glamour, αποτελώντας την τέλεια προσθήκη για κάθε athleisure εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "yoga mom ponytail" είναι ένα Y2K χτένισμα που ταιριάζει με την athleisure μόδα.
  • Χαρακτηρίζεται από όγκο στην κορυφή και ελαστική στέκα, παραπέμποντας στο fitness στυλ.
  • Είναι ιδανικό για μαλλιά δεύτερης ή τρίτης ημέρας και προσαρμόζεται σε πολλούς τύπους μαλλιών.
  • Η δημιουργία του περιλαμβάνει ξηρό σαμπουάν, δύο λαστιχάκια, claw clip και υφασμάτινη στέκα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η athleisure μόδα των αρχών της δεκαετίας του 2000 έχει κατακλύσει τα social media, φέρνοντας στο προσκήνιο capri παντελόνια, velour ζακέτες, sporty sneakers και oversized γυαλιά ηλίου. Κάθε όμως νοσταλγικό outfit απαιτεί το κατάλληλο hairstyle για να ολοκληρωθεί σωστά, και εδώ ακριβώς έρχεται να προστεθεί το viral yoga mom ponytail.

yoga_mom_ponytai;
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Ισορροπώντας ανάμεσα στην προσεγμένη εμφάνιση και το athletic στιλ, αυτό το αναβαθμισμένο χτένισμα έχει γίνει η αγαπημένη επιλογή για να συνοδεύσει τη νέα τάση στα ρούχα γυμναστικής. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ο πλούσιος όγκος στην κορυφή και η χαρακτηριστική ελαστική στέκα, στοιχεία που παραπέμπουν απευθείας στην κουλτούρα του fitness εκείνης της εποχής.

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Η προετοιμασία των μαλλιών για τέλειο κράτημα

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του yoga mom ponytail είναι ότι προσαρμόζεται σε σχεδόν κάθε τύπο μαλλιών, ενώ ταιριάζει απόλυτα σε μαλλιά δεύτερης ή τρίτης ημέρας μετά το λούσιμο. Η ελαφριά φυσική υφή βοηθάει σημαντικά στο να διατηρηθεί το χτένισμα σταθερό. Η διαδικασία ξεκινά με την εφαρμογή ξηρού σαμπουάν στις ρίζες για την απομάκρυνση της λιπαρότητας και την ενίσχυση του όγκου. Αφού τα μαλλιά βουρτσιστούν σωστά για να κατανεμηθεί το προϊόν, μαζεύονται ψηλά σε μια αλογοουρά, εξασφαλίζοντας ότι τα πλαϊνά μέρη παραμένουν απόλυτα λείο πριν ασφαλιστούν με ένα λαστιχάκι.

yoga_mom_ponytail_trend
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Το μυστικό για τον ανυψωμένο όγκο και τα απαραίτητα αξεσουάρ

Για να επιτευχθεί το χαρακτηριστικό «lift» που κάνει τη διαφορά, χρησιμοποιείται ένα δεύτερο λαστιχάκι για τη δημιουργία μιας δεύτερης, μικρότερης αλογοουράς που πιάνει μόνο το επάνω μισό μέρος. Στη συνέχεια, ένα τσιμπιδάκι τύπου claw clip σε χρώμα που ταιριάζει με τα μαλλιά τοποθετείται κρυφά στη βάση, κάτω από το επάνω τμήμα. Αυτό το κρυφό κόλπο προσφέρει άμεσο όγκο και bouncing κίνηση. Το τελικό αποτέλεσμα σφραγίζεται με ένα wax stick για την εξαφάνιση των φυτρών, ενώ η εμφάνιση ολοκληρώνεται με μια φαρδιά, ελαστική υφασμάτινη στέκα ακριβώς πίσω από τη γραμμή των μαλλιών, η οποία δένει αρμονικά ολόκληρο το look.

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