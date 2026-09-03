Beauty 03.09.2026

Ώρα για αλλαγή: Τα κορυφαία χρώματα μαλλιών που θα κυριαρχήσουν το φθινόπωρο

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7 κορυφαίες τάσεις βαφής μαλλιών για το Φθινόπωρο 2026, επιλεγμένες από τους κορυφαίους colorists του Χόλιγουντ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Φυσικές, «naked» αποχρώσεις και ’90s/early 2000s μελιτζανί/μελένιες για σγουρά μαλλιά.
  • Ζεστό, πολυτελές ξανθό με αποχρώσεις honey, gold, bronde και καραμέλας.
  • «Whiskey Copper» και σοφιστικέ auburn, χάλκινα και strawberry blonde.
  • Απαλό, πολυδιάστατο dirty blonde και φωτεινά, φυσικά χάλκινα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όσο κι αν μας μελαγχολεί η σκέψη ότι το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η ιδιαίτερη, απαλή ατμόσφαιρα του φθινοπώρου ασκεί μια μοναδική γοητεία στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει κάτι σε αυτό το γλυκό, χρυσαφένιο φως που συνδυάζεται με τα δέντρα που αλλάζουν χρώμα και κάνει τη ζωή να μοιάζει πιο τρυφερή, πιο πολυεπίπεδη και… απόλυτα γεμάτη διάσταση.

spray_mallia_alati
https://www.instagram.com/alyssabrascia/

Ακριβώς την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν και τα μαλλιά μας αυτή τη σεζόν. Είτε πρόκειται για πλούσιες, χρυσαφένιες αποχρώσεις καρυδιάς, είτε για γκρίζο-καφέ καστανό, είτε για πολυδιάστατες αποχρώσεις του ξανθού, οι κορυφαίοι hair colorists αποδεικνύουν την εμπειρία τους στη στρατηγική τοποθέτηση των foils για το Φθινόπωρο 2026. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το «κλειδί» για το τέλειο φθινοπωρινό χρώμα δεν είναι πλέον μια μονότονη, συμπαγής απόχρωση, αλλά η δημιουργία βάθους και κίνησης μέσω μιας αψεγάδιαστης, φυσικής ανάμειξης.

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1. «Naked»

Η φιλοσοφία πίσω από τις «naked» αποχρώσεις βασίζεται σε χρώματα που δείχνουν σαν να γεννήθηκες με αυτά: κολακευτικά, απόλυτα φυσικά και προσαρμοσμένα ακριβώς στα χαρακτηριστικά σου. Για τα σγουρά ή πλούσια textured μαλλιά, κυριαρχούν οι ’90s και early 2000s μελιτζανί και μελένιες αποχρώσεις, εμπνευσμένες από icons όπως η Beyoncé και η Mary J. Blige. Οι ειδικοί προτείνουν αποχρώσεις όπως το fudge, η καραμέλα και η καμένη τερακότα για πιο σκούρες επιδερμίδες, ενώ οι πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες στρέφονται σε πιο απαλούς, muted τόνους.

naked_mallia
https://www.instagram.com/pinkpantheress/

2. Πολυτελές ξανθό

Το φετινό φθινόπωρο απομακρυνόμαστε από τα υπερβολικά ψυχρά ή επίπεδα ξανθά, δίνοντας χώρο σε ζεστούς, πλούσιους τόνους. Αποχρώσεις όπως το honey, το gold, το bronde, η καραμέλα και τα βαθιά καστανόξανθα κάνουν θραύση. Το ζητούμενο είναι ένα «lived-in» αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό αλλά ταυτόχρονα πολυτελές και περιποιημένο ,ακριβώς όπως το dark blonde look της Madelyn Cline.

luxury_blonde
https://www.instagram.com/jentioseco/?hl=en

3. Whiskey copper

Το κόκκινο χρώμα πρωταγωνιστεί δυναμικά, με κορυφαία τάση το «Whiskey Copper». Οι πιο σοφιστικέ αποχρώσεις του auburn, τα απαλά χάλκινα και οι ζεστές strawberry blonde εκδοχές προσθέτουν βάθος και πλούσιο χαρακτήρα χωρίς να απαιτούν μια ακραία, δραστική αλλαγή στην εικόνα σου.

whiskey_copper
https://www.instagram.com/chrishell.stause/

4. Dirty blonde με φυσική διάσταση

Το ζητούμενο από τους κορυφαίους colorists αυτή την εποχή είναι ένα απαλό, πολυδιάστατο ξανθό που δείχνει αβίαστα φυσικό και χαμηλής συντήρησης. Η τεχνική αυτή αποφεύγει τα έντονα, «stripe» highlights ή τα αφύσικα «money pieces» που θυμίζουν αυστηρές γραμμές. Αντ’ αυτού, η φωτεινότητα ξεκινά λεπτή και διακριτική από τη ρίζα και κορυφώνεται σταδιακά προς τις άκρες, μιμούμενη τον τρόπο που ανοίγουν τα μαλλιά των παιδιών στον ήλιο.

dirty_blonde_mallia
https://www.instagram.com/audrey.peters/?hl=en

5. Φωτεινά xάλκινα

Η ίδια φιλοσοφία της φυσικής διάστασης εφαρμόζεται εξίσου επιτυχημένα και στους κοκκινομάλληδες. Στόχος είναι να υπάρχει μια διακριτική, εκλεπτυσμένη φωτεινότητα γύρω από το περίγραμμα του προσώπου, η οποία όμως είναι τόσο καλά δουλεμένη ώστε να μη διακρίνεται πού ακριβώς ξεκινά ή τελειώνει η τεχνική.

anixto_xalkino
https://www.instagram.com/joeyking/

6. Το νέο «mousy» καστανό

Οι κάποτε παρεξηγημένες, γκριζο-καφέ αποχρώσεις κερδίζουν δικαιωματικά τη δική τους στιγμή δόξας. Ιδανικό για όσους θέλουν ένα διάλειμμα από το συνεχές bleaching αλλά δεν είναι έτοιμοι να επιστρέψουν σε ένα σκούρο σοκολατί, το greige brunette προσφέρει ένα απαλό, ελαφρώς metallic φινίρισμα στις άκρες με ελάχιστη, ανεπαίσθητη διάσταση.

grey_brown
https://www.instagram.com/ninapark/

7. Glossy φινίρισμα

Ανεξάρτητα από την απόχρωση που θα επιλέξεις για το φθινόπωρο, το μεγαλύτερο trend είναι η ίδια η υγεία και η λάμψη της τρίχας. Μετά την ταλαιπωρία του καλοκαιριού από τον ήλιο και τη θάλασσα, η εφαρμογή ενός επαγγελματικού gloss στο κομμωτήριο και η εντατική ενυδάτωση με προϊόντα πλούσια σε υαλουρονικό οξύ είναι απαραίτητα βήματα για να «κλειδώσεις» το χρώμα και να χαρίσεις στα μαλλιά σου μια βαθιά, υγιή αντανάκλαση.

glossy_finirisma
https://www.instagram.com/jesstheebesttcolor/?hl=en

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