Life 02.09.2026

Έρχεται νέο crush: Τα 3 ζώδια που θα έχουν τύχη στα ερωτικά τους τον Σεπτέμβριο

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Ο Σεπτέμβριος φέρνει ερωτικές εξελίξεις για 3 συγκεκριμένα ζώδια, που θα έχουν περισσότερη τύχη σε φλερτ, γνωριμίες και σχέσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σεπτέμβριος φέρνει αλλαγές στα ερωτικά για Κριούς, Ζυγούς και Τοξότες.
  • Ο Κριός θα έχει αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσει αυτό που θέλει στα ερωτικά.
  • Ο Ζυγός θα ενισχύσει τη γοητεία του, διευκολύνοντας νέες γνωριμίες και συζητήσεις.
  • Ο Τοξότης θα έχει έντονη κοινωνική ζωή, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ενδιαφέρουσες γνωριμίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος δεν σημαίνει μόνο επιστροφή στη ρουτίνα, σχολή, δουλειά και ξυπνητήρια που χτυπούν ξανά νωρίς. Για ορισμένα ζώδια, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου φέρνει μαζί του και μια αρκετά ενδιαφέρουσα αλλαγή στην ερωτική τους ζωή. Νέα πρόσωπα, περισσότερα φλερτ και συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν κάπου διαφορετικά φαίνεται πως μπαίνουν στο προσκήνιο.

Ζευγάρι κάθεται σε πέτρινο τοιχίο δίπλα στη θάλασσα κάτω από τον ουρανό.
Πηγή: Pexels

Μετά το πιο χαλαρό mood του καλοκαιριού, ο Σεπτέμβριος μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μικρό restart και στις σχέσεις. Κάποιοι θα νιώσουν έτοιμοι να αφήσουν πίσω τους καταστάσεις που τους μπέρδεψαν, ενώ άλλοι θα αποφασίσουν να δώσουν επιτέλους μια ευκαιρία σε ένα άτομο που μέχρι τώρα έμενε στο… background. Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον.

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Από τα 12 ζώδια, υπάρχουν τρία που φαίνεται να έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα στα ερωτικά τους μέσα στον μήνα. Είτε βρίσκονται ήδη σε σχέση είτε είναι single και ψάχνουν το επόμενο ενδιαφέρον πρόσωπο, ο Σεπτέμβριος μπορεί να τους χαρίσει περισσότερες αφορμές για φλερτ, όμορφες γνωριμίες και – γιατί όχι; – ένα νέο love story. Ποια είναι αυτά;

1. Κριός

Ζευγάρι κάθεται στο γρασίδι και κοιτάζει τη θάλασσα στο ηλιοβασίλεμα.
Pexels

Ο Κριός μπαίνει στον Σεπτέμβριο με περισσότερη αυτοπεποίθηση και διάθεση να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Αν υπάρχει ένα άτομο που του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, δύσκολα θα συνεχίσει να περιμένει παθητικά την κατάλληλη στιγμή. Ένα μήνυμα, μια έξοδος ή μια πιο ξεκάθαρη κίνηση μπορεί να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα.

Για τους single Κριούς, ο μήνας μπορεί να φέρει γνωριμίες μέσα από παρέες, εξόδους ή ακόμη και μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση. Το σημαντικό είναι να μην υπεραναλύουν κάθε μικρή κίνηση του άλλου, γιατί αυτή την περίοδο το αυθόρμητο στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει υπέρ τους.

Όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση, από την άλλη, έχουν την ευκαιρία να ξαναβάλουν λίγο excitement στην καθημερινότητά τους. Μια αυθόρμητη έξοδος, ένα μικρό surprise ή απλώς περισσότερος χρόνος μαζί μπορεί να ανανεώσει τη διάθεση και να θυμίσει και στους δύο γιατί ξεκίνησε αυτή η σχέση.

2. Ζυγός

Ζευγάρι σε χωράφι με στάχυα, προσπαθώντας να καταλάβουν αν ο σύντροφός τους είναι ναρκισσιστής.
Pexels

Ο Ζυγός είναι από τα ζώδια που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο του ερωτικού ενδιαφέροντος χωρίς καν να το έχουν καταλάβει. Ο Σεπτέμβριος ενισχύει τη γοητεία και την κοινωνικότητά του, κάνοντας τις νέες γνωριμίες πιο εύκολες και τις συζητήσεις αρκετά πιο ενδιαφέρουσες.

Ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να δείχνει διαφορετικό ενδιαφέρον ή μια γνωριμία που αρχικά έμοιαζε εντελώς αθώα να αποκτήσει άλλη δυναμική. Το classic «μήπως υπάρχει κάτι εδώ;» μπορεί να γίνει το βασικό ερώτημα του μήνα για αρκετούς Ζυγούς.

Και αν υπάρχει ήδη σχέση, ο Σεπτέμβριος προσφέρεται για περισσότερη επικοινωνία και συναισθηματική σύνδεση. Οι Ζυγοί μπορούν να αφήσουν στην άκρη μικρές εντάσεις και να επικεντρωθούν περισσότερο σε όσα τους ενώνουν. Το αποτέλεσμα; Ένα πιο ανάλαφρο και ρομαντικό κλίμα.

3. Τοξότης

Ένα ζευγάρι περπατά χαμογελώντας, ενώ το άρθρο εξηγεί πώς να εντοπίσεις έναν τοξικό σύντροφο.
Πηγή: Unsplash

Ο Τοξότης δύσκολα περνά απαρατήρητος όταν βρίσκεται σε καλή διάθεση και ο Σεπτέμβριος μπορεί να τον βρει ακριβώς σε αυτό το mood. Η κοινωνική του ζωή γίνεται πιο έντονη και μαζί της αυξάνονται οι πιθανότητες να γνωρίσει ανθρώπους που θα του κινήσουν πραγματικά το ενδιαφέρον.

Για τους single Τοξότες, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει εντελώς χαλαρά και να εξελιχθεί πολύ περισσότερο από όσο περίμεναν. Ένα απλό conversation, ένα party, μια έξοδος με φίλους ή ακόμη και μια τυχαία γνωριμία μπορεί να κρύβει περισσότερο potential απ’ όσο φαίνεται στην αρχή.

Οι δεσμευμένοι Τοξότες, παράλληλα, χρειάζονται λίγο adventure για να μη νιώσουν ότι η καθημερινότητα έγινε μονότονη. Μια αλλαγή στη ρουτίνα και περισσότερες κοινές εμπειρίες μπορούν να ξαναφέρουν το fun στοιχείο στη σχέση.

Ο Σεπτέμβριος θέλει… λίγο ρίσκο

Για Κριούς, Ζυγούς και Τοξότες, ο Σεπτέμβριος φαίνεται να έχει περισσότερο ερωτικό ενδιαφέρον από το συνηθισμένο. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι ένα νέο love story θα εμφανιστεί μαγικά στην πόρτα τους, αλλά ότι οι συνθήκες μπορούν να τους κάνουν πιο ανοιχτούς σε γνωριμίες, φλερτ και συναισθηματικές εξελίξεις.

Ένα νεαρό ζευγάρι αγκαλιασμένο σε μεταλλικό παγκάκι κάτω από δέντρα.
Pexels

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην αφήσουν τον φόβο ή την υπερανάλυση να τους κρατήσει πίσω. Άλλωστε, μερικές από τις καλύτερες γνωριμίες ξεκινούν από ένα απλό «γεια», ένα μήνυμα ή μια έξοδο που αρχικά δεν είχε κανένα ιδιαίτερο plan.

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