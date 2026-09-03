Celeb World 03.09.2026

Cassandra Wilson: Πέθανε στα 70 της η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια

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Πέθανε στα 70 της η Cassandra Wilson, μία από τις σημαντικότερες φωνές της αμερικανικής jazz και 2 φορές βραβευμένη με Grammy
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Πέθανε η βραβευμένη με δύο Grammy jazz τραγουδίστρια Cassandra Wilson σε ηλικία 70 ετών.
  • Η Wilson, γνωστή για τη βαθιά κοντράλτο φωνή της, ανέπτυξε προσωπικό μουσικό ύφος στη jazz.
  • Κατά τη διάρκεια της τριαντάχρονης καριέρας της, συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς του είδους.
  • Έχει κερδίσει δύο Grammy Awards για τα άλμπουμ "New Moon Daughter" και "Loverly".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cassandra Wilson, μία από τις πιο ξεχωριστές και αναγνωρίσιμες φωνές της αμερικανικής jazz, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η βραβευμένη με δύο Grammy καλλιτέχνιδα πέθανε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη γενέτειρά της, το Jackson του Mississippi, αφήνοντας πίσω της μια πολυετή πορεία γεμάτη μουσική, σημαντικές συνεργασίες και ερμηνείες που ξεχώρισαν.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Cassandra Wilson χαμογελάει στην κάμερα με τα χαρακτηριστικά της dreadlocks.
https://www.instagram.com/reallycassandra

Η είδηση έγινε γνωστή από τον εκπρόσωπό της, ενώ ο μάνατζερ και φίλος της, Robert Torre, ανακοίνωσε πως η τραγουδίστρια έφυγε ήσυχα από τη ζωή στο σπίτι της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις τελευταίες της στιγμές βρέθηκαν κοντά της η οικογένειά της, στενοί φίλοι και ο ίδιος ο μάνατζέρ της. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ η οικογένεια έχει ζητήσει να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

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Η Cassandra Wilson είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα εντελώς προσωπικό μουσικό ύφος, με τη βαθιά και εκφραστική κοντράλτο φωνή της να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της. Τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός και παραγωγός, κινήθηκε με άνεση στον κόσμο της jazz και συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του είδους, χτίζοντας μια καριέρα που κράτησε περίπου τρεις δεκαετίες.

Ο άνδρας ποζάρει δίπλα στην βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Cassandra Wilson, λίγο πριν τον θάνατό της στα 70 της.
https://www.instagram.com/reallycassandra/

Η Cassandra Wilson δεν χρειάστηκε ποτέ μια υπερβολικά θεατρική ερμηνεία για να τραβήξει την προσοχή. Η φωνή της ήταν αρκετή. Με χαρακτηριστικό βάθος και ιδιαίτερη χροιά, δημιούργησε έναν ήχο που την έκανε να ξεχωρίζει μέσα στη σύγχρονη jazz και της χάρισε μια σταθερή θέση ανάμεσα στις σημαντικές τραγουδίστριες του είδους.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς, μεταξύ των οποίων ο Steve Coleman και ο Wynton Marsalis. Οι συνεργασίες αυτές αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της διαδρομής και ανέδειξαν ακόμη περισσότερο την ικανότητά της να συνδυάζει διαφορετικές επιρροές και μουσικές προσεγγίσεις.

Τα δύο Grammy που επιβεβαίωσαν τη μεγάλη της πορεία

Η αναγνώριση δεν άργησε να έρθει και σε επίπεδο βραβείων. Το 1997, η Cassandra Wilson κέρδισε το Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance για το album «New Moon Daughter», μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Cassandra Wilson χαμογελάει στην κάμερα με τα χαρακτηριστικά της dreadlocks και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.
https://www.instagram.com/reallycassandra/

Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2009, πρόσθεσε ακόμη ένα Grammy στη συλλογή της. Αυτή τη φορά βραβεύτηκε στην κατηγορία Best Jazz Vocal Album για το «Loverly», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της παρουσία και τη θέση της ανάμεσα στις σημαντικότερες γυναικείες φωνές της jazz.

Η Cassandra Wilson αφήνει πίσω της μια σημαντική δισκογραφία και μια καλλιτεχνική κληρονομιά που ξεπερνά τα βραβεία και τις συνεργασίες. Η βαθιά φωνή της, οι ιδιαίτερες ερμηνείες της και η ξεχωριστή προσέγγισή της στη jazz θα συνεχίσουν να την κρατούν παρούσα μέσα από τη μουσική της.

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