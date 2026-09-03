Το νέο «κρυφό καταφύγιο» του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία

Με μια ματιά Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle μετακομίζουν στα Cotswolds, επιλέγοντας μια αγροικία του 18ου αιώνα για την οικογένειά τους.

Η νέα κατοικία προσφέρει ιδιωτικότητα και ηρεμία, μακριά από την ένταση του Λονδίνου, με έμφαση στην καθημερινότητα των παιδιών τους.

Ο Archie και η Lilibet θα φοιτήσουν σε μεικτό ιδιωτικό προπαρασκευαστικό σχολείο, απομακρύνοντας από την παραδοσιακή βασιλική εκπαίδευση.

Η Meghan Markle σχεδιάζει τη δημιουργία ιδιωτικού στούντιο κινηματογράφησης, συνδυάζοντας οικογενειακή ζωή και επαγγελματικές δραστηριότητες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle φαίνεται πως ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους στη Μεγάλη Βρετανία, επιλέγοντας αυτή τη φορά τα Cotswolds ως οικογενειακή τους βάση. Το ζευγάρι, που είχε αποχωρήσει από το Frogmore Cottage στο Windsor το 2023, δημιουργεί πλέον ένα διαφορετικό σκηνικό για την οικογένειά του, μακριά από την ένταση του Λονδίνου και με μεγαλύτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα. Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκονται ο Archie και η Lilibet, καθώς η νέα κατοικία και η επιλογή σχολείου φαίνεται να συνδέονται άμεσα με την επιθυμία του Harry και της Meghan να προσφέρουν στα παιδιά τους μια πιο σταθερή καθημερινότητα.

Η νέα κατοικία του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle βρίσκεται στα Cotswolds, μια περιοχή που το ζευγάρι γνωρίζει ήδη, καθώς είχε ζήσει εκεί για ένα διάστημα στα πρώτα χρόνια του γάμου του. Πρόκειται για μια αγροικία του 18ου αιώνα, η οποία περιβάλλεται από περίπου 83 στρέμματα ιδιωτικής γης. Η έκταση διαθέτει, μεταξύ άλλων, πισίνα, ενώ η απουσία δημόσιων μονοπατιών προσφέρει στην οικογένεια ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση. Η επιλογή φαίνεται να ταιριάζει στις ανάγκες του ζευγαριού, καθώς τους επιτρέπει να βρίσκονται μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, χωρίς παράλληλα να αποκόπτονται από το Λονδίνο και τη ζωή στη Βρετανία.

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Σημαντικό ρόλο στη μετακόμιση φαίνεται πως έχει η εκπαίδευση των δύο παιδιών. Ο Archie και η Lilibet έχουν εγγραφεί σε ιδιωτικό προπαρασκευαστικό σχολείο στην περιοχή, με τη φοίτησή τους να αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η επιλογή του σχολείου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μεικτό σχολείο συνεκπαίδευσης και όχι για ένα παραδοσιακό οικοτροφείο αρρένων, όπως αυτά που συνδέονται με τη βρετανική βασιλική παράδοση. Ο πρίγκιπας Harry φαίνεται πως θέλει τα παιδιά του να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα, με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν φιλίες και να μεγαλώσουν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.

Η νέα κατοικία δεν θα λειτουργήσει μόνο ως οικογενειακό σπίτι. Η Meghan Markle φέρεται να σχεδιάζει τη δημιουργία ενός ιδιωτικού στούντιο κινηματογράφησης, ώστε να μπορεί να συνεχίσει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες από τη νέα τους βάση. Έτσι, τα Cotswolds φαίνεται να αποτελούν για το ζευγάρι έναν συνδυασμό οικογενειακής ηρεμίας και επαγγελματικής ανεξαρτησίας.

Η επιστροφή του πρίγκιπα Harry στη Βρετανία φέρνει ξανά στο προσκήνιο και τις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια. Ο Prince William και η Kate Middleton φέρεται να αιφνιδιάστηκαν από την απόφαση, την ώρα που η σχέση των δύο αδελφών παραμένει δύσκολη. Αντίθετα, ο King Charles φέρεται να είναι ικανοποιημένος με την προοπτική να βρίσκεται πιο κοντά στα εγγόνια του, τον Archie και τη Lilibet. Παρά τη γεωγραφική εγγύτητα, πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση διάθεση για συνάντηση ανάμεσα στον πρίγκιπα Harry, τη Meghan Markle και τον Prince William με την Kate Middleton.

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