Social & Tech 06.09.2026

Γιατί κολλάμε με τις ώρες στο TikTok; Ο πραγματικός λόγος του ατελείωτου scrolling

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Ανοίγεις την εφαρμογή για ένα γρήγορο διάλειμμα και καταλήγεις να σκρολάρεις μέχρι να ξεχάσεις τι ήθελες αρχικά να κάνεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ταχύτητα μετάβασης από βίντεο σε βίντεο και η απουσία προσπάθειας καθιστούν το scrolling στο TikTok εύκολο.
  • Η αβεβαιότητα για το τι θα εμφανιστεί στο επόμενο βίντεο δημιουργεί προσμονή και παρατείνει τη χρήση.
  • Ο αλγόριθμος του TikTok προσαρμόζει τις προτάσεις στα ενδιαφέροντα του χρήστη, κάνοντας το περιεχόμενο πιο ελκυστικό.
  • Η έλλειψη σαφούς τέλους στα βίντεο δυσκολεύει την απομάκρυνση από την εφαρμογή και την αίσθηση του χρόνου.
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Πόσες φορές έχεις ανοίξει το TikTok λέγοντας στον εαυτό σου «θα δω μόνο δύο βίντεο» και λίγο αργότερα έχεις συνειδητοποιήσει ότι πέρασε μισή ώρα, μία ώρα ή ακόμη και περισσότερο; Αν σου έχει συμβεί, δεν είσαι ο μόνος. Το ατελείωτο scrolling στα social media έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους και το TikTok αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να ψάξεις κάτι συγκεκριμένο, ούτε να έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να περάσεις την επόμενη ώρα μπροστά στην οθόνη.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Αρκεί ένα swipe και αμέσως εμφανίζεται ένα ακόμη βίντεο, μετά άλλο ένα και μετά άλλο ένα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εφαρμογή δεν βασίζεται απλώς στο γεγονός ότι έχεις στη διάθεσή σου αμέτρητο περιεχόμενο. Η εμπειρία έχει σχεδιαστεί ώστε το επόμενο βίντεο να εμφανίζεται σχεδόν χωρίς προσπάθεια, ενώ ο αλγόριθμος προσαρμόζει συνεχώς τις προτάσεις του σε αυτά που φαίνεται να σου τραβούν περισσότερο την προσοχή. Κάπως έτσι, το «μπήκα για λίγο» μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα μεγάλο διάλειμμα από τη δουλειά, τον ύπνο, το διάβασμα ή οτιδήποτε άλλο είχες σκοπό να κάνεις.

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1. Το «μόνο ένα ακόμη βίντεο» δεν είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται

Το πρώτο πράγμα που κάνει το TikTok τόσο εύκολο στη χρήση είναι η ταχύτητα με την οποία περνάς από το ένα βίντεο στο άλλο. Δεν χρειάζεται να ψάξεις, να πληκτρολογήσεις ή να αποφασίσεις τι θέλεις να παρακολουθήσεις. Το περιεχόμενο έρχεται σε εσένα. Βλέπεις ένα βίντεο, κάνεις swipe και αμέσως υπάρχει κάτι καινούργιο. Αν δεν σου αρέσει, προχωράς. Αν σου αρέσει, μένεις. Πριν προλάβεις, μάλιστα, να σκεφτείς αν θέλεις πραγματικά να συνεχίσεις, έχει ήδη εμφανιστεί το επόμενο. Αυτή η απουσία προσπάθειας κάνει το scrolling εξαιρετικά εύκολο και μειώνει το σημείο στο οποίο συνήθως θα έπαιρνες μια συνειδητή απόφαση να σταματήσεις. Δεν χρειάζεται να επιλέξεις ένα νέο βίντεο από μια λίστα, γιατί το επόμενο βρίσκεται ήδη μπροστά σου. Έτσι δημιουργείται εύκολα ο κύκλος «ένα ακόμη και μετά κλείνω», μόνο που το επόμενο βίντεο είναι πάντα διαθέσιμο.

Smartphone με ανοιχτή την εφαρμογή του TikTok σε λευκό φόντο
Πηγή: Unsplash

2. Ο εγκέφαλός σου λατρεύει την έκπληξη

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να εξηγεί γιατί συνεχίζεις να σκρολάρεις είναι η αβεβαιότητα για το τι θα εμφανιστεί αμέσως μετά. Δεν ξέρεις αν το επόμενο βίντεο θα είναι αστείο, ενδιαφέρον, χρήσιμο, συγκινητικό ή εντελώς αδιάφορο. Αυτή η συνεχής εναλλαγή δημιουργεί μια μορφή προσμονής, καθώς κάθε swipe κρύβει την πιθανότητα να εμφανιστεί κάτι που θα σου τραβήξει ακόμη περισσότερο την προσοχή. Έτσι, ακόμη κι όταν ένα βίντεο δεν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, μπορεί να συνεχίσεις επειδή σκέφτεσαι ότι το επόμενο ίσως αξίζει περισσότερο. Το «άλλο ένα βίντεο» γίνεται λοιπόν ένας εύκολος τρόπος να παρατείνεις τη χρήση χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο που είχες εξαρχής αποφασίσει να παρακολουθήσεις.

Pexels
Pexels

3. Το TikTok μαθαίνει τι σου τραβάει την προσοχή

Ένα σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας βρίσκεται στις εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου. Όσο χρησιμοποιείς την εφαρμογή, δημιουργείται ένα μοτίβο από τις επιλογές και τις αλληλεπιδράσεις σου. Το είδος των βίντεο που παρακολουθείς, ο χρόνος που μένεις σε αυτά και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράς με το περιεχόμενο μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ροής που γίνεται ολοένα και πιο προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά σου. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ψάξεις εσύ για κάτι που θα σε ενδιαφέρει, καθώς το περιεχόμενο εμφανίζεται συνεχώς μπροστά σου. Και όσο περισσότερο από αυτό το περιεχόμενο σου φαίνεται σχετικό ή ενδιαφέρον, τόσο πιο εύκολο είναι να συνεχίσεις. Η αίσθηση ότι «πάντα υπάρχει κάτι που αξίζει να δω» μπορεί να κάνει το scrolling πολύ πιο δύσκολο να διακοπεί.

Χέρια ατόμου που κρατά κινητό τηλέφωνο και περιηγείται σε εφαρμογή αγορών
pexels

4. Γιατί χάνεις την αίσθηση του χρόνου

Το ατελείωτο scrolling έχει ένα ακόμη χαρακτηριστικό που παίζει σημαντικό ρόλο: δεν υπάρχει σαφές τέλος. Όταν παρακολουθείς μια ταινία, γνωρίζεις ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Όταν διαβάζεις ένα άρθρο, υπάρχει η τελευταία παράγραφος. Στο TikTok, όμως, το επόμενο βίντεο είναι διαθέσιμο αμέσως μετά το προηγούμενο και δεν υπάρχει ένα φυσικό σημείο που να σου λέει ότι ολοκλήρωσες αυτό που έκανες. Αυτό μπορεί να κάνει πολύ πιο δύσκολο το σταμάτημα, ειδικά όταν έχεις ήδη περάσει αρκετή ώρα στην εφαρμογή. Γι’ αυτό μπορεί να κοιτάξεις ξαφνικά την ώρα και να απορήσεις πότε πέρασε όλο αυτό το διάστημα. Δεν ήταν απαραίτητα πρόθεσή σου να μείνεις τόσο πολύ. Απλώς δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο τέλος που θα σε έκανε να απομακρυνθείς από την οθόνη.

Γυναίκα με ακουστικά και smartphone σε αιώρα, ετοιμάζεται να ελέγξει τα social media της.
pinterest.com

5. Το TikTok μπορεί να γίνει η εύκολη απόδραση από την καθημερινότητα

Δεν ανοίγεις τα social media μόνο όταν βαριέσαι. Μπορεί να πιάσεις το κινητό όταν έχεις κουραστεί, όταν περιμένεις κάπου, όταν θέλεις να αποσπάσεις για λίγο την προσοχή σου ή όταν χρειάζεσαι ένα διάλειμμα από κάτι που σε πιέζει. Το TikTok προσφέρει άμεση ψυχαγωγία χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό όταν είσαι κουρασμένος ή δεν έχεις διάθεση να ασχοληθείς με κάτι απαιτητικό. Αν, για παράδειγμα, έχεις μπροστά σου μια δύσκολη εργασία, μπορεί να σκεφτείς ότι θα χαλαρώσεις για λίγα λεπτά με το κινητό. Μόνο που αυτά τα λίγα λεπτά μπορούν εύκολα να παραταθούν. Έτσι, το scrolling μπορεί να γίνει μια αυτόματη αντίδραση κάθε φορά που αισθάνεσαι ανία, κούραση ή πίεση, χωρίς να το αποφασίζεις πραγματικά συνειδητά.

Άντρας και γυναίκα κάθονται σε εξωτερικό χώρο καφέ με τον άντρα να κοιτάζει το smartphone του
Πηγή: Unsplash

6. Δεν είναι απαραίτητα θέμα «έλλειψης αυτοελέγχου»

Είναι εύκολο να κατηγορήσεις τον εαυτό σου και να πεις ότι απλώς χρειάζεσαι περισσότερη αυτοπειθαρχία. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη. Οι ψηφιακές πλατφόρμες ανταγωνίζονται για την προσοχή σου και χρησιμοποιούν σχεδιαστικές επιλογές που κάνουν την κατανάλωση περιεχομένου όσο το δυνατόν πιο εύκολη και συνεχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις έλεγχο ούτε ότι δεν μπορείς να περιορίσεις τη χρήση σου. Σημαίνει, όμως, ότι το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείς μια εφαρμογή μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά σου. Αν το κινητό βρίσκεται δίπλα σου, η εφαρμογή ανοίγει με ένα άγγιγμα και το επόμενο βίντεο ξεκινά αμέσως, η συνέχιση του scrolling απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια. Γι’ αυτό είναι πιο χρήσιμο να παρατηρείς τη συμπεριφορά σου αντί να την αντιμετωπίζεις αποκλειστικά ως ζήτημα αυτοελέγχου.

Γυναίκα κρατάει smartphone και κάνει σκρολάρισμα στο Instagram.
Πηγή: Unsplash

7. Πότε το scrolling αρχίζει να γίνεται πρόβλημα

Το γεγονός ότι χρησιμοποιείς TikTok ή άλλα social media δεν σημαίνει από μόνο του ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που αξίζει να παρατηρήσεις είναι τι επίδραση έχει η χρήση στην καθημερινότητά σου. Αν κοιμάσαι συστηματικά αργότερα επειδή συνεχίζεις να βλέπεις βίντεο, αν δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς, αν αναβάλλεις πράγματα που πρέπει να κάνεις ή αν αισθάνεσαι ότι ανοίγεις την εφαρμογή σχεδόν αυτόματα, ίσως αξίζει να εξετάσεις πιο προσεκτικά τη σχέση σου με το scrolling. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός λεπτών που να αποτελεί πρόβλημα για όλους. Σημασία έχει αν η χρήση παραμένει μια επιλογή που απολαμβάνεις ή αν αρχίζει να επηρεάζει τον ύπνο, την εργασία, τις σχέσεις και την καθημερινότητά σου.

Κοντινό πλάνο χεριών που κρατούν κινητό τηλέφωνο και κάνουν σκρολάρισμα σε εφαρμογή φωτογραφιών.
Pexels.com

8. Το πιο απλό τεστ είναι να δεις τι γίνεται όταν προσπαθείς να σταματήσεις

Την επόμενη φορά που θα ανοίξεις το TikTok, δοκίμασε κάτι απλό: αποφάσισε από πριν πόσο χρόνο θέλεις να παραμείνεις στην εφαρμογή και παρατήρησε τι θα συμβεί όταν φτάσει η στιγμή να την κλείσεις. Αν μπορείς να σταματήσεις όταν το είχες αποφασίσει, πιθανότατα έχεις μεγαλύτερο έλεγχο απ’ όσο νομίζεις. Αν, αντίθετα, βρίσκεσαι συνεχώς να λες «ένα ακόμη βίντεο» και να παρατείνεις την παραμονή σου, ίσως αυτό να είναι ένα χρήσιμο σημάδι ότι αξίζει να δεις πότε και γιατί μπαίνεις στην εφαρμογή. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι δεν ανοίγεις το TikTok επειδή πραγματικά θέλεις να παρακολουθήσεις κάτι, αλλά επειδή έχεις βαρεθεί, είσαι κουρασμένος ή θέλεις απλώς να αποφύγεις για λίγο κάτι άλλο.

Χέρι που κρατά smartphone δίπλα σε ανοιχτό φορητό υπολογιστή
Πηγή: Unsplash

Το TikTok δεν σου κλέβει απλώς χρόνο – τον κάνει να περνά απαρατήρητος

Ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Δεν χρειάζεται να περάσεις δύο συνεχόμενες ώρες στο TikTok για να επηρεαστεί σημαντικά ο χρόνος σου. Μπορεί να είναι δέκα λεπτά το πρωί, άλλα δεκαπέντε στο διάλειμμα, είκοσι πριν κοιμηθείς και μερικά ακόμη μέσα στην ημέρα. Κάθε φορά ξεκινάς με την ίδια σκέψη: «θα δω λίγο». Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ένα συγκεκριμένο βίντεο, αλλά στην αλυσίδα του ενός βίντεο μετά το άλλο. Η συνεχής ροή περιεχομένου, οι εξατομικευμένες προτάσεις, η προσμονή για το επόμενο ενδιαφέρον βίντεο και η απουσία ενός φυσικού τέλους δημιουργούν έναν συνδυασμό που μπορεί εύκολα να σε κρατήσει στην οθόνη περισσότερο απ’ όσο είχες σκοπό. Και την επόμενη φορά που θα κοιτάξεις την ώρα και θα αναρωτηθείς «μα πότε πέρασε τόση ώρα;», ίσως πλέον να καταλαβαίνεις καλύτερα τι ακριβώς συνέβη.

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