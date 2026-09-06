Μπήκε ο Σεπτέμβριος: 7 φυτά που πρέπει να φυτέψεις τώρα

Πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο, βάλε αυτά τα φυτά στον κήπο και το μπαλκόνι σου

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός μήνας για φύτευση λόγω των ηπιότερων θερμοκρασιών.

Λαχανικά όπως μαρούλι, ρόκα και σπανάκι ευδοκιμούν τώρα σε γλάστρες ή παρτέρια.

Αρωματικά φυτά όπως μαϊντανός και άνηθος είναι εύκολα στην καλλιέργεια και χρήσιμα.

Πανσέδες και κυκλάμινα προσφέρουν χρώμα και φθινοπωρινή ατμόσφαιρα στο μπαλκόνι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος δεν σημαίνει μόνο επιστροφή στην καθημερινότητα, αλλά και μια νέα ευκαιρία να ασχοληθείς με τον κήπο και το μπαλκόνι σου. Οι θερμοκρασίες αρχίζουν σταδιακά να γίνονται πιο ήπιες, ο καύσωνας του καλοκαιριού υποχωρεί και οι συνθήκες γίνονται ξανά πιο φιλικές για αρκετά φυτά. Αν, λοιπόν, έχεις αφήσει τις γλάστρες σου λίγο στην άκρη τους προηγούμενους μήνες, τώρα είναι η στιγμή να τις ανανεώσεις. Από λαχανικά και μυρωδικά μέχρι λουλούδια που θα δώσουν χρώμα στο φθινοπωρινό σκηνικό, υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορείς να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο και να δεις να μεγαλώνουν τους επόμενους μήνες.

1. Μαρούλι για φρέσκια σοδειά

Το μαρούλι είναι μία από τις πιο πρακτικές επιλογές για φύτευση αυτή την εποχή. Μπορείς να το καλλιεργήσεις ακόμη και σε γλάστρα, αρκεί να έχει αρκετό φως και χώμα που αποστραγγίζει καλά. Με τις πιο δροσερές θερμοκρασίες του φθινοπώρου, οι συνθήκες γίνονται πολύ πιο ευχάριστες για την ανάπτυξή του.

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2. Ρόκα για το μικρό σου μποστάνι

Αν αγαπάς τις σαλάτες, η ρόκα αξίζει μια θέση στο μπαλκόνι σου. Αναπτύσσεται σχετικά γρήγορα και δεν χρειάζεσαι μεγάλο χώρο για να τη φυτέψεις. Μια βαθιά γλάστρα ή ένα μικρό παρτέρι αρκεί για να έχεις φρέσκα φύλλα στη διάθεσή σου.

3. Σπανάκι για τους πιο δροσερούς μήνες

Ο Σεπτέμβριος είναι καλή περίοδος για να ξεκινήσεις και το δικό σου σπανάκι. Προτίμησε ένα σημείο με αρκετό φυσικό φως και φρόντισε το χώμα να παραμένει ελαφρώς υγρό χωρίς να κρατά υπερβολική ποσότητα νερού.

4. Μαϊντανός και άνηθος για το καθημερινό σου μαγείρεμα

Αν θέλεις κάτι εύκολο και χρήσιμο, τα αρωματικά φυτά είναι πάντα μια καλή ιδέα. Ο μαϊντανός και ο άνηθος μπορούν να καλλιεργηθούν σε γλάστρες και να σου προσφέρουν φρέσκα μυρωδικά για το μαγείρεμα. Το μόνο που χρειάζονται είναι κατάλληλο χώμα, φως και τακτικό πότισμα χωρίς υπερβολές.

5. Πανσέδες για χρώμα στο μπαλκόνι

Αν σε ενδιαφέρει περισσότερο η διακόσμηση, οι πανσέδες μπορούν να δώσουν χρώμα στις γλάστρες σου καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Τοποθέτησέ τους σε φωτεινό σημείο και συνδύασε διαφορετικές αποχρώσεις για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

6. Κυκλάμινα για φθινοπωρινή ατμόσφαιρα

Τα κυκλάμινα είναι από τα φυτά που συνδέονται έντονα με την πιο δροσερή εποχή και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και ένα μικρό μπαλκόνι. Αν επιλέξεις τη σωστή θέση και αποφύγεις την υπερβολική υγρασία στο χώμα, μπορούν να σου χαρίσουν όμορφα άνθη για μεγάλο διάστημα.

7. Κρεμμυδάκια για τη δική σου μικρή παραγωγή

Τα φρέσκα κρεμμυδάκια είναι ακόμη μία επιλογή που μπορείς να δοκιμάσεις σε γλάστρες ή σε μικρό κήπο. Δεν απαιτούν τεράστιο χώρο και μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε ένα μικρό οικιακό μποστάνι.

Ο Σεπτέμβριος, λοιπόν, δεν είναι μήνας για να αφήσεις τα φυτά σου στην άκρη. Είναι η στιγμή να ανανεώσεις τον χώρο σου και να προετοιμάσεις το μπαλκόνι ή τον κήπο σου για τους επόμενους μήνες. Ξεκίνα με λίγες γλάστρες, διάλεξε φυτά που ταιριάζουν στο φως και στις συνθήκες του χώρου σου και σύντομα θα έχεις μια μικρή πράσινη γωνιά που θα σε κάνει να χαίρεσαι κάθε φορά που την κοιτάς.

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