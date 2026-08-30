Back to reality; Αυτά τα φυτά υπόσχονται καλοτυχία για τη νέα σεζόν

Ανανέωσε το σπίτι σου μετά το καλοκαίρι με φυτά που σύμφωνα με το Feng Shui φέρνουν ισορροπία και αισιοδοξία

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για ανανέωση χώρου με φυτά, σύμφωνα με το Feng Shui.

Η Snake Plant προστατεύει από αρνητική ενέργεια και είναι ιδανική για αρχάριους.

Η Monstera συμβολίζει ανάπτυξη, νέες εμπειρίες και αρμονία στις σχέσεις.

Το Money Tree και ο Πόθος θεωρούνται σύμβολα ευημερίας, νέων ευκαιριών και θετικής ενέργειας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος είναι για πολλούς ο… δεύτερος Ιανουάριος. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές επιστρέφουμε σε δουλειά, σχολή και νέους στόχους, αναζητώντας μια μικρή αλλαγή που θα μας δώσει έμπνευση για τη νέα σεζόν. Αν αγαπάς τη διακόσμηση και τα φυτά, τότε ίσως το Feng Shui έχει μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες για να ανανεώσεις τον χώρο σου.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Feng Shui, ορισμένα φυτά συμβολίζουν την ανάπτυξη, την ευημερία, την καλή τύχη και τις νέες ευκαιρίες. Φυσικά, δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι μπορούν να αλλάξουν την τύχη σου, όμως πολλοί επιλέγουν να τα εντάξουν στο σπίτι τους ως σύμβολα θετικής ενέργειας και αισιοδοξίας. Και τι καλύτερο timing από την επιστροφή στην καθημερινότητα;

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Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το σπίτι ή το φοιτητικό σου διαμέρισμα πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν, αυτά είναι μερικά από τα φυτά που το Feng Shui συνδέει με τα νέα ξεκινήματα και τη θετική διάθεση.

1. Snake Plant (Sansevieria)

Το γνωστό και ως «γλώσσα της πεθεράς» θεωρείται από τα πιο δημοφιλή φυτά στο Feng Shui. Λέγεται ότι λειτουργεί σαν σύμβολο προστασίας από την αρνητική ενέργεια, γι’ αυτό πολλοί προτείνουν να το τοποθετήσεις κοντά στην είσοδο του σπιτιού. Είναι επίσης ιδανικό για αρχάριους, αφού χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα.

2. Monstera

Η Monstera έχει γίνει τα τελευταία χρόνια το απόλυτο decor trend. Στο Feng Shui συμβολίζει την ανάπτυξη, τις νέες εμπειρίες και την αρμονία στις σχέσεις. Αν θέλεις να δώσεις μια πιο cozy αίσθηση στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο, είναι μια επιλογή που συνδυάζει στιλ και συμβολισμό.

3. Money Tree

Το όνομά του τα λέει όλα. Το Money Tree θεωρείται σύμβολο οικονομικής ευημερίας και νέων ευκαιριών. Αν ξεκινάς μια νέα δουλειά, μια σχολή ή ένα προσωπικό project τον Σεπτέμβριο, πολλοί λάτρεις του Feng Shui πιστεύουν ότι αποτελεί ιδανική προσθήκη στον χώρο σου.

4. Πόθος (Pothos)

Ο πόθος είναι ένα από τα πιο εύκολα φυτά εσωτερικού χώρου και σύμφωνα με το Feng Shui συμβολίζει την αρμονία και τη ροή της θετικής ενέργειας. Επιπλέον, ταιριάζει σχεδόν σε κάθε δωμάτιο και χαρίζει αμέσως πιο «ζωντανή» αίσθηση.

Πού να τοποθετήσεις τα φυτά;

Σύμφωνα με το Feng Shui, δεν χρειάζεται να γεμίσεις κάθε γωνιά του σπιτιού με γλάστρες. Η ισορροπία θεωρείται σημαντικότερη από την ποσότητα. Προτίμησε να μοιράσεις τα φυτά σε διαφορετικούς χώρους, ενώ στο υπνοδωμάτιο καλό είναι να μην υπάρχουν υπερβολικά πολλά, ώστε να διατηρείται μια αίσθηση ηρεμίας.

Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή για μια μικρή αλλαγή στο σπίτι σου και ένα νέο φυτό μπορεί να γίνει η πιο όμορφη υπενθύμιση ότι κάθε νέα αρχή αξίζει λίγη περισσότερη φροντίδα, αισιοδοξία και… πράσινη ενέργεια.

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