Caprese style: Το trend στη διακόσμηση που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει με ιταλικό νησί!

Από το τραπέζι μέχρι τις διακοσμητικές λεπτομέρειες, δες πώς η μεσογειακή αισθητική της Caprese μεταμορφώνει τον χώρο σου

Με μια ματιά Η τάση "Caprese style" στη διακόσμηση χρησιμοποιεί τα χρώματα κόκκινο, λευκό και πράσινο.

Η παλέτα εμπνέεται από την ιταλική ύπαιθρο και προσφέρει ανανέωση με μικρές πινελιές.

Η τραπεζαρία είναι ιδανικό σημείο εκκίνησης, με κεραμικά και διακοσμητικά στοιχεία.

Υφασμάτινες λεπτομέρειες, όπως λινές πετσέτες, ολοκληρώνουν την αίσθηση της ιταλικής εξοχής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί που παραμένουν αδιαπραγμάτευτα κλασικοί, ξεπερνώντας κάθε εφήμερη μόδα. Όπως ακριβώς η αυθεντική σαλάτα Caprese με τη ντομάτα, τη μοτσαρέλα και τον βασιλικό αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της γευστικής ισορροπίας, έτσι και η παλέτα του κόκκινου, του λευκού και του πράσινου αναδεικνύεται φέτος στη μεγαλύτερη τάση της καλοκαιρινής διακόσμησης. Εμπνευσμένη από την ανεπιτήδευτη γοητεία της ιταλικής υπαίθρου, αυτή η τριάδα χρωμάτων προσφέρει μια αίσθηση ανανέωσης που δεν απαιτεί ριζικές αλλαγές, αλλά εστιάζει στις μικρές, «έξυπνες» πινελιές που μεταμορφώνουν την ατμόσφαιρα.

Η μεταμόρφωση του χώρου ξεκινά ιδανικά από την τραπεζαρία, το κεντρικό σημείο κάθε καλοκαιρινού σπιτιού. Επίλεξε κεραμικά πιάτα με ζωηρά μοτίβα ή κούπες σε έντονες αποχρώσεις που «συνομιλούν» με τα χρώματα του κήπου. Διακοσμητικά στοιχεία, όπως αλατοπίπερα σε σχήμα ντομάτας ή πιατέλες με παιχνιδιάρικα σχέδια, προσθέτουν χαρακτήρα και μετατρέπουν ένα απλό γεύμα σε μια εμπειρία που θυμίζει ιταλικό γεύμα κάτω από τον μεσογειακό ήλιο.

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Χρωματική ζωντάνια σε κάθε γωνιά του σπιτιού

Η ίδια αισθητική μπορεί να επεκταθεί με επιτυχία σε ολόκληρο το σαλόνι ή το μπαλκόνι, αρκεί να διατηρήσεις μια αίσθηση μέτρου. Ένα φωτιστικό σε βαθύ πράσινο χρώμα, ένας καθρέφτης με έντονο πλαίσιο ή ένα ριγέ βάζο μπορούν να προσθέσουν ενδιαφέρον χωρίς να φορτώσουν τον χώρο. Το μυστικό κρύβεται στην ισορροπία: το λευκό λειτουργεί ως η φωτεινή βάση που «αναπνέει», το κόκκινο δίνει τη ζωντάνια που χρειάζεται η διάθεσή σου και το πράσινο φέρνει την απαραίτητη φυσικότητα και δροσιά.

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Για να ολοκληρώσεις την εικόνα, μη διστάσεις να επενδύσεις σε υφασμάτινες λεπτομέρειες. Λινές πετσέτες, σουπλά από φυσικές ίνες και μαχαιροπίρουνα με ιδιαίτερο design είναι τα εργαλεία που θα μεταφέρουν την ανεμελιά της ιταλικής εξοχής στον χώρο σου.

Είναι η απόδειξη ότι η διακόσμηση δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να είναι αποτελεσματική. Με μερικές μόνο πινελιές, το σπίτι σου αποκτά εκείνη την αισιοδοξία και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τη μεσογειακή φιλοξενία, προσκαλώντας σε για στιγμές χαλάρωσης και μεγάλα τραπέζια με αγαπημένους φίλους.

Κεντρική Εικόνα: @vogueliving