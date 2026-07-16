Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 16.07.2026

Τέλος στα matching sets: Γιατί το mix & match είναι η νέα εμμονή της μόδας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσεις τους απρόσμενους συνδυασμούς και να δώσεις χαρακτήρα στην εμφάνισή σου με κομμάτια που «δεν ταιριάζουν»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η μόδα απομακρύνεται από τα απόλυτα συντονισμένα σύνολα, υιοθετώντας το mix & match.
  • Η νέα τάση αγκαλιάζει την αντίθεση, την προσωπικότητα και την «ελεγχόμενη αναρχία» στο ντύσιμο.
  • Προτείνονται συνδυασμοί όπως graphic tee με mini φούστα ή φόρμες με μπαλαρίνες.
  • Άλλοι συνδυασμοί περιλαμβάνουν boxer shorts με blazer και βερμούδες με flip-flops.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα τελευταία χρόνια, η μόδα είχε εμμονή με τον απόλυτο συντονισμό. Από τα αθλητικά σετ μέχρι τα λινά κοστούμια και τα πλεκτά σύνολα, το ντύσιμο είχε γίνει μια διαδικασία αντιγραφής της βιτρίνας, χάνοντας την προσωπική πινελιά του styling. Καθώς όμως η εποχή του «clean girl» aesthetic αρχίζει να μοιάζει προβλέψιμη και ίσως λίγο βαρετή, η μόδα αλλάζει πορεία. Στη θέση του απόλυτα μελετημένου look, αναδύεται μια πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση που αγκαλιάζει την αντίθεση, την προσωπικότητα και μια δόση «ελεγχόμενης αναρχίας».

Πέδιλα
https://www.instagram.com/charlottebroekaert/

Αυτή η νέα τάση δεν είναι ακατάστατη, είναι απόλυτα συνειδητή. Σήμερα, τα πιο ενδιαφέροντα outfits μοιάζουν σαν να δημιουργήθηκαν από κάποιον με εξαιρετικό ένστικτο, και όχι από κάποιον που σχεδίαζε το look του 3 μέρες πριν. Θυμίζοντας την ανέμελη αισθητική των αρχών της δεκαετίας του 2000, η μόδα ανακαλύπτει ξανά τη χαρά των απρόσμενων συνδυασμών. Αν θέλεις να αφήσεις πίσω σου τα matching sets και να πειραματιστείς με το νέο «mix and match», δες 6 εύκολους συνδυασμούς για να το πετύχεις με στυλ.

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

1. Graphic tee και mini φούστα

Ο casual, λίγο «ατημέλητος» χαρακτήρας ενός t-shirt με στάμπα εξισορροπεί τη θηλυκότητα μιας mini φούστας. Το μυστικό είναι να αφήσεις το ένα κομμάτι να πρωταγωνιστήσει. Συνδύασε ένα vintage band tee με μια φλοράλ slip φούστα και ολοκλήρωσε το look με sneakers ή μπαλαρίνες για ένα αποτέλεσμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση.

2. Φόρμες και μπαλαρίνες

Αν και ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους, ο συνδυασμός αθλητικής φόρμας με κομψές μπαλαρίνες είναι η επιτομή του «model off-duty» στυλ. Η αθλητική αύρα του παντελονιού «μαλακώνει» αμέσως δίπλα στο delicate παπούτσι, δημιουργώντας μια αντίθεση που δείχνει πως γνωρίζεις ακριβώς τι κάνεις.

ballarines
https://www.instagram.com/elliee.rob/

3. Top με μοτίβο και παντελόνι σε φαρδιά γραμμή

Αν θέλεις να ξεκινήσεις δειλά το mix and match, αυτός είναι ο ασφαλέστερος δρόμος. Συνδύασε ένα μπλουζάκι με ρίγες, πουά ή καρό με ένα παντελόνι σε χαλαρή γραμμή και μονόχρωμη απόχρωση. Ο όγκος του παντελονιού ισορροπεί το έντονο μοτίβο, κάνοντας το σύνολο να δείχνει απόλυτα ισορροπημένο.

mplouza_me_print
https://www.instagram.com/emilisindlev/

4. Boxer shorts και structured blazer

Πρόκειται για το απόλυτο «high-low» pairing. Η χαλαρή αίσθηση των boxer shorts αποκτά αμέσως status «επισήμου» όταν συνδυάζεται με ένα αυστηρά ραμμένο, oversized blazer. Είναι ένας συνδυασμός έξυπνος, λίγο προκλητικός και ιδανικός για όσες αγαπούν το street style της Κοπεγχάγης.

boxer_shorts
https://www.instagram.com/vanessa.anna/

5. Graphic tee και maxi φούστα

Ο πιο αγαπημένος συνδυασμός των fashionistas αυτή τη στιγμή. Αναμιγνύοντας κάτι χαλαρό και edgy με ένα μακρύ, αέρινο κομμάτι, δημιουργείς μια αντίθεση που κάνει το look σου να ξεχωρίζει. Είτε πρόκειται για σατέν είτε για βαμβακερή maxi φούστα, το αποτέλεσμα παραμένει αβίαστα cool.

graphic_t_shirt
https://www.instagram.com/catlbaxter/

6. Βερμούδες και flip-flops

Η βερμούδα σε tailored γραμμή προσφέρει μια αίσθηση cool-girl κομψότητας, ενώ η σαγιονάρα την «προσγειώνει» στο ιδανικό επίπεδο χαλάρωσης. Είναι το τέλειο σύνολο για μια βόλτα για καφέ ή ένα casual δείπνο, αποδεικνύοντας ότι τα αντίθετα όντως έλκονται.

Βερμούδα
https://www.instagram.com/scatteringofstyle/

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion outfit Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ελένη Φουρέιρα φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit με το «Jackie O’» – Το τραγούδι που έχει γίνει εμμονή

Η Ελένη Φουρέιρα φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit με το «Jackie O’» – Το τραγούδι που έχει γίνει εμμονή

16.07.2026
Επόμενο
Έφυγε απο τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

Έφυγε απο τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

16.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Αν δεις κάποιον να κάνει bungee χωρίς δεύτερη σκέψη, μάλλον ανήκει σε ένα από αυτά τα 4 ζώδια
Life

Αν δεις κάποιον να κάνει bungee χωρίς δεύτερη σκέψη, μάλλον ανήκει σε ένα από αυτά τα 4 ζώδια

16.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου
Beauty

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

16.07.2026
10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα
Life

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

16.07.2026
Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο
Food

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

15.07.2026
Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου
Life

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

15.07.2026
Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι
Life

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

15.07.2026
Βρήκαμε το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό και έχεις ήδη τα υλικά!
Food

Βρήκαμε το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό και έχεις ήδη τα υλικά!

15.07.2026
Αν λατρεύεις αυτό το χρώμα στα νύχια, τότε είσαι 100% Gen Z
Beauty

Αν λατρεύεις αυτό το χρώμα στα νύχια, τότε είσαι 100% Gen Z

15.07.2026
Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!
Fashion

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

15.07.2026
Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

Ξέχνα τα παγωτά του εμπορίου – Αυτό το παγωτό με 4 υλικά θα γίνει η νέα σου εμμονή

Ξέχνα τα παγωτά του εμπορίου – Αυτό το παγωτό με 4 υλικά θα γίνει η νέα σου εμμονή

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Μυρίζει το ψυγείο σου άσχημα; Με αυτά τα 5 tricks θα μοσχοβολάει στο άψε σβήσε

Μυρίζει το ψυγείο σου άσχημα; Με αυτά τα 5 tricks θα μοσχοβολάει στο άψε σβήσε

Ποια 4 καλοκαιρινά φρούτα έχουν πολύ νερό και λίγη ζάχαρη; Ενυδατώσου χωρίς τύψεις

Ποια 4 καλοκαιρινά φρούτα έχουν πολύ νερό και λίγη ζάχαρη; Ενυδατώσου χωρίς τύψεις

Κάηκε ο ανεμιστήρας μέσα στον καύσωνα; 7 έξυπνα κόλπα που θα σε δροσίσουν χωρίς να ιδρώσεις

Κάηκε ο ανεμιστήρας μέσα στον καύσωνα; 7 έξυπνα κόλπα που θα σε δροσίσουν χωρίς να ιδρώσεις

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Ο Τραμπ δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα απέναντι στη «δεδομένη» Ελλάδα

Ο Τραμπ δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα απέναντι στη «δεδομένη» Ελλάδα

Νατοϊκά στρατηγεία: Υπόλογη η κυβέρνηση

Νατοϊκά στρατηγεία: Υπόλογη η κυβέρνηση

7 καλοκαιρινά snacks για ενυδάτωση: Οι γευστικοί συνδυασμοί που νικούν τον καύσωνα

7 καλοκαιρινά snacks για ενυδάτωση: Οι γευστικοί συνδυασμοί που νικούν τον καύσωνα