Τέλος στα matching sets: Γιατί το mix & match είναι η νέα εμμονή της μόδας

Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσεις τους απρόσμενους συνδυασμούς και να δώσεις χαρακτήρα στην εμφάνισή σου με κομμάτια που «δεν ταιριάζουν»

Με μια ματιά Η μόδα απομακρύνεται από τα απόλυτα συντονισμένα σύνολα, υιοθετώντας το mix & match.

Η νέα τάση αγκαλιάζει την αντίθεση, την προσωπικότητα και την «ελεγχόμενη αναρχία» στο ντύσιμο.

Προτείνονται συνδυασμοί όπως graphic tee με mini φούστα ή φόρμες με μπαλαρίνες.

Άλλοι συνδυασμοί περιλαμβάνουν boxer shorts με blazer και βερμούδες με flip-flops. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα τελευταία χρόνια, η μόδα είχε εμμονή με τον απόλυτο συντονισμό. Από τα αθλητικά σετ μέχρι τα λινά κοστούμια και τα πλεκτά σύνολα, το ντύσιμο είχε γίνει μια διαδικασία αντιγραφής της βιτρίνας, χάνοντας την προσωπική πινελιά του styling. Καθώς όμως η εποχή του «clean girl» aesthetic αρχίζει να μοιάζει προβλέψιμη και ίσως λίγο βαρετή, η μόδα αλλάζει πορεία. Στη θέση του απόλυτα μελετημένου look, αναδύεται μια πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση που αγκαλιάζει την αντίθεση, την προσωπικότητα και μια δόση «ελεγχόμενης αναρχίας».

Αυτή η νέα τάση δεν είναι ακατάστατη, είναι απόλυτα συνειδητή. Σήμερα, τα πιο ενδιαφέροντα outfits μοιάζουν σαν να δημιουργήθηκαν από κάποιον με εξαιρετικό ένστικτο, και όχι από κάποιον που σχεδίαζε το look του 3 μέρες πριν. Θυμίζοντας την ανέμελη αισθητική των αρχών της δεκαετίας του 2000, η μόδα ανακαλύπτει ξανά τη χαρά των απρόσμενων συνδυασμών. Αν θέλεις να αφήσεις πίσω σου τα matching sets και να πειραματιστείς με το νέο «mix and match», δες 6 εύκολους συνδυασμούς για να το πετύχεις με στυλ.

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

1. Graphic tee και mini φούστα

Ο casual, λίγο «ατημέλητος» χαρακτήρας ενός t-shirt με στάμπα εξισορροπεί τη θηλυκότητα μιας mini φούστας. Το μυστικό είναι να αφήσεις το ένα κομμάτι να πρωταγωνιστήσει. Συνδύασε ένα vintage band tee με μια φλοράλ slip φούστα και ολοκλήρωσε το look με sneakers ή μπαλαρίνες για ένα αποτέλεσμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση.

2. Φόρμες και μπαλαρίνες

Αν και ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους, ο συνδυασμός αθλητικής φόρμας με κομψές μπαλαρίνες είναι η επιτομή του «model off-duty» στυλ. Η αθλητική αύρα του παντελονιού «μαλακώνει» αμέσως δίπλα στο delicate παπούτσι, δημιουργώντας μια αντίθεση που δείχνει πως γνωρίζεις ακριβώς τι κάνεις.

3. Top με μοτίβο και παντελόνι σε φαρδιά γραμμή

Αν θέλεις να ξεκινήσεις δειλά το mix and match, αυτός είναι ο ασφαλέστερος δρόμος. Συνδύασε ένα μπλουζάκι με ρίγες, πουά ή καρό με ένα παντελόνι σε χαλαρή γραμμή και μονόχρωμη απόχρωση. Ο όγκος του παντελονιού ισορροπεί το έντονο μοτίβο, κάνοντας το σύνολο να δείχνει απόλυτα ισορροπημένο.

4. Boxer shorts και structured blazer

Πρόκειται για το απόλυτο «high-low» pairing. Η χαλαρή αίσθηση των boxer shorts αποκτά αμέσως status «επισήμου» όταν συνδυάζεται με ένα αυστηρά ραμμένο, oversized blazer. Είναι ένας συνδυασμός έξυπνος, λίγο προκλητικός και ιδανικός για όσες αγαπούν το street style της Κοπεγχάγης.

5. Graphic tee και maxi φούστα

Ο πιο αγαπημένος συνδυασμός των fashionistas αυτή τη στιγμή. Αναμιγνύοντας κάτι χαλαρό και edgy με ένα μακρύ, αέρινο κομμάτι, δημιουργείς μια αντίθεση που κάνει το look σου να ξεχωρίζει. Είτε πρόκειται για σατέν είτε για βαμβακερή maxi φούστα, το αποτέλεσμα παραμένει αβίαστα cool.

6. Βερμούδες και flip-flops

Η βερμούδα σε tailored γραμμή προσφέρει μια αίσθηση cool-girl κομψότητας, ενώ η σαγιονάρα την «προσγειώνει» στο ιδανικό επίπεδο χαλάρωσης. Είναι το τέλειο σύνολο για μια βόλτα για καφέ ή ένα casual δείπνο, αποδεικνύοντας ότι τα αντίθετα όντως έλκονται.