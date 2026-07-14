Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 14.07.2026

Ξέχνα τα παγωτά του εμπορίου – Αυτό το παγωτό με 4 υλικά θα γίνει η νέα σου εμμονή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το πιο εύκολο παγωτό μπανάνας χωρίς ζάχαρη με μόλις 4 υλικά, υγιεινό, σοκολατένιο και έτοιμο σε λίγα λεπτά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Viral συνταγή για παγωτό με 4 υλικά, χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη.
  • Βασικό συστατικό οι παγωμένες μπανάνες για κρεμώδη υφή.
  • Εύκολη, οικονομική και γρήγορη παρασκευή, ιδανική για όλη την οικογένεια.
  • Προσαρμόζεται με διάφορα βούτυρα καρπών και toppings.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι και το παγωτό είναι ένας συνδυασμός που δύσκολα μπορεί να αποχωριστεί κανείς. Όμως, αν προσπαθείς να αποφύγεις τα έτοιμα γλυκά με πολλή ζάχαρη ή απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, υπάρχει μια συνταγή που έχει κατακτήσει το διαδίκτυο και αξίζει μια θέση στην κουζίνα σου. Με μόλις τέσσερα απλά υλικά μπορείς να φτιάξεις ένα δροσερό, σοκολατένιο και απίστευτα κρεμώδες παγωτό, χωρίς παγωτομηχανή και χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο healthy παγωτό έχει γίνει viral σε TikTok, Instagram και Pinterest. Χιλιάδες χρήστες το δοκιμάζουν, γιατί συνδυάζει όλα όσα ψάχνουμε σε μια καλοκαιρινή συνταγή: είναι εύκολο, οικονομικό, γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και το αποτέλεσμα θυμίζει εντυπωσιακά το κλασικό παγωτό σοκολάτα. Το μεγάλο μυστικό κρύβεται στις παγωμένες μπανάνες, οι οποίες όταν πολτοποιηθούν αποκτούν φυσικά βελούδινη υφή και μετατρέπονται στην ιδανική βάση για ένα απολαυστικό frozen dessert.

Το καλύτερο είναι ότι πρόκειται για μια συνταγή που μπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια. Είναι ιδανική ως απογευματινό snack, ως ελαφρύ επιδόρπιο μετά το φαγητό ή ως μια πιο ισορροπημένη επιλογή όταν σε πιάνει λιγούρα για κάτι γλυκό. Παράλληλα, μπορείς να την προσαρμόσεις εύκολα στα δικά σου γούστα, επιλέγοντας το βούτυρο καρπών που προτιμάς ή προσθέτοντας τα αγαπημένα σου toppings. Είναι από εκείνες τις συνταγές που, μόλις τις δοκιμάσεις μία φορά, δύσκολα θα σταματήσεις να τις φτιάχνεις όλο το καλοκαίρι.

Παγωτό
Pinterest.com

Το healthy παγωτό που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Αν έχεις μπανάνες στην κουζίνα, είσαι ήδη στα μισά της συνταγής. Με λίγο κακάο, το αγαπημένο σου βούτυρο καρπών και λίγο γάλα, θα δημιουργήσεις ένα παγωτό που είναι σοκολατένιο, κρεμώδες και γεμάτο γεύση.

Υλικά

  •  4 ώριμες μπανάνες
  •  35 γρ. βούτυρο καρπών
  •  15 γρ. κακάο
  •  60 γρ. γάλα

Εκτέλεση

  1. Κόψε τις μπανάνες σε ροδέλες και άφησέ τες στην κατάψυξη μέχρι να παγώσουν καλά.
  2. Στη συνέχεια βάλε τις παγωμένες μπανάνες στο μπλέντερ μαζί με το βούτυρο καρπών, το κακάο και το γάλα.
  3. Χτύπησε τα υλικά μέχρι να αποκτήσουν λεία, αφράτη και κρεμώδη υφή.
  4. Απόλαυσέ το αμέσως σαν soft ice cream ή βάλε το για περίπου μία ώρα στην κατάψυξη αν προτιμάς πιο σφιχτό παγωτό.

Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος βούτυρο καρπών. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις φυστικοβούτυρο για πιο έντονη γεύση, αμυγδαλοβούτυρο για πιο απαλή επίγευση ή ακόμα και ταχίνι, αν θέλεις μια διαφορετική και πιο ιδιαίτερη εκδοχή. Αν σου αρέσουν οι έξτρα γεύσεις, πρόσθεσε κομματάκια μαύρης σοκολάτας, καρύδια, φουντούκια, λίγη κανέλα ή ακόμα και λίγη βανίλια. Το αποτέλεσμα γίνεται ακόμα πιο απολαυστικό.

Γυναίκα απολαμβάνει παγωτό με 2 υλικά και 0 θερμίδες, ιδανικό για εύκολη παρασκευή στο σπίτι.
Pexels

Δεν είναι τυχαίο που αυτή η συνταγή κάνει τον γύρο του TikTok και του Instagram. Θέλει λιγότερο από πέντε λεπτά προετοιμασίας, χρησιμοποιεί καθημερινά υλικά και δεν περιέχει επεξεργασμένη ζάχαρη. Είναι οικονομική, χορταστική και αποτελεί μια έξυπνη εναλλακτική στα έτοιμα παγωτά, ειδικά αν θέλεις ένα πιο ισορροπημένο γλυκό για όλη την οικογένεια.

Κοντινό πλάνο σε παγωτό χωνάκι που λιώνει κάτω από τον ήλιο, στο πλαίσιο έρευνας για παγωτό που δεν λιώνει.
www.unsplash.com

Αν ψάχνεις το πιο εύκολο γλυκό του φετινού καλοκαιριού, μόλις το βρήκες. Βάλε τις μπανάνες στην κατάψυξη, άνοιξε το μπλέντερ και ετοιμάσου να δοκιμάσεις ένα παγωτό που δύσκολα θα πιστέψεις ότι φτιάχτηκε με μόλις τέσσερα υλικά.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

healthy Μπανάνα Παγωτό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ed Sheeran φέρνει τη μουσική στις βιβλιοθήκες – Το σχέδιο που μπορεί να αλλάξει το μέλλον νέων καλλιτεχνών

Ο Ed Sheeran φέρνει τη μουσική στις βιβλιοθήκες – Το σχέδιο που μπορεί να αλλάξει το μέλλον νέων καλλιτεχνών

14.07.2026
Επόμενο
«Ποια εγγονή; Εσύ είσαι η star» – Η απίθανη ατάκα της γιαγιάς της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral

«Ποια εγγονή; Εσύ είσαι η star» – Η απίθανη ατάκα της γιαγιάς της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral

14.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μυρίζει το ψυγείο σου άσχημα; Με αυτά τα 5 tricks θα μοσχοβολάει στο άψε σβήσε
Life

Μυρίζει το ψυγείο σου άσχημα; Με αυτά τα 5 tricks θα μοσχοβολάει στο άψε σβήσε

14.07.2026
Γεμίζουν τα φυτά σου έντομα και αυτό το καλοκαίρι; Με αυτά τα 5 tips θα τα σώσεις
Life

Γεμίζουν τα φυτά σου έντομα και αυτό το καλοκαίρι; Με αυτά τα 5 tips θα τα σώσεις

14.07.2026
Θες το ημιμόνιμο μανικιούρ να κρατάει περισσότερο; Δες οπωσδήποτε αυτά τα 6 tips
Beauty

Θες το ημιμόνιμο μανικιούρ να κρατάει περισσότερο; Δες οπωσδήποτε αυτά τα 6 tips

14.07.2026
Αυτό είναι το μοναδικό παντελόνι που πρέπει να φοράς στο γραφείο όταν έχει καύσωνα
Fashion

Αυτό είναι το μοναδικό παντελόνι που πρέπει να φοράς στο γραφείο όταν έχει καύσωνα

14.07.2026
Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες
Food

Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

14.07.2026
Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!
Fitness

Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!

13.07.2026
Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα
Life

Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

13.07.2026
Ποιο είναι το φυτό που βάζεις σε ένα βάζο και ξεχνάς – Η πράσινη πινελιά που αντέχει στον χρόνο
Life

Ποιο είναι το φυτό που βάζεις σε ένα βάζο και ξεχνάς – Η πράσινη πινελιά που αντέχει στον χρόνο

13.07.2026
Σπιτική μαργαρίτα με 3 υλικά – Η εύκολη συνταγή που φέρνει το καλοκαίρι στο ποτήρι σου
Food

Σπιτική μαργαρίτα με 3 υλικά – Η εύκολη συνταγή που φέρνει το καλοκαίρι στο ποτήρι σου

13.07.2026
Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!

Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!

Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά

Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά

Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι