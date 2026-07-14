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Μουσική 14.07.2026

«Ποια εγγονή; Εσύ είσαι η star» – Η απίθανη ατάκα της γιαγιάς της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral

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Η γιαγιά της τραγουδίστριας έγινε το πρόσωπο της ημέρας με τις αυθόρμητες ατάκες της, χαρίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου και τη γιαγιά της έγινε viral στα social media.
  • Η τραγουδίστρια παρουσίασε τη γιαγιά της ως "κολλητή", δείχνοντας τη στενή τους σχέση.
  • Η γιαγιά της Ρίας Ελληνίδου την αποκάλεσε "star", εκφράζοντας τον θαυμασμό της.
  • Η αυθεντικότητα και η αγάπη στη σχέση τους κέρδισαν το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές φορές οι στιγμές που αγγίζουν περισσότερο το κοινό δεν έχουν να κάνουν με μεγάλες εμφανίσεις, εντυπωσιακά σκηνικά ή λαμπερές παρουσίες. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά και μια αυθόρμητη κουβέντα μπορούν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη συγκίνηση. Αυτό ακριβώς συνέβη με τη Ρία Ελληνίδου, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο με τη γιαγιά της, ένα στιγμιότυπο που μέσα σε λίγη ώρα κατάφερε να γίνει viral.

ria_ellinidou
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Η αγαπημένη τραγουδίστρια εμφανίζεται στο βίντεο να απολαμβάνει μια όμορφη βόλτα μαζί με τη γιαγιά της, κρατώντας την από το χέρι και μοιράζοντας με το κοινό της μια αυθεντική στιγμή γεμάτη αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά. Με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό της, η Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει τη γιαγιά της στους followers της με μια φράση που αμέσως κέρδισε τις εντυπώσεις: «Έχω βγει βόλτα με την κολλητή». Μια φράση απλή, αλλά αρκετή για να δείξει τη μοναδική σχέση που έχουν οι δύο γυναίκες.

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Παρόλο που το πρόσωπο που γνωρίζει το κοινό είναι η Ρία Ελληνίδου, αυτή τη φορά η πραγματική πρωταγωνίστρια του βίντεο ήταν η γιαγιά της. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και πολλή αγάπη, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για την εγγονή της, μιλώντας με λόγια γεμάτα περηφάνια και συγκίνηση.

Ανάμεσα στις στιγμές του βίντεο, μία ατάκα της γιαγιάς της Ρίας Ελληνίδου ήταν αυτή που ξεχώρισε περισσότερο και αναπαράχθηκε στα social media. «Ποια εγγονή; Εσύ είσαι η star», είπε χαρακτηριστικά, αποδεικνύοντας με τον πιο γλυκό τρόπο τον θαυμασμό και την αγάπη που τρέφει για την εγγονή της. Η φράση αυτή προκάλεσε χαμόγελα στους χρήστες των social media, καθώς μέσα σε λίγες λέξεις αποτύπωσε όλη τη λατρεία που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος για ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Η σχέση τους φαίνεται να ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια μιας οικογενειακής σύνδεσης. Η Ρία Ελληνίδου δεν αντιμετωπίζει τη γιαγιά της απλώς ως ένα αγαπημένο πρόσωπο της οικογένειας, αλλά ως μια πραγματική φίλη και συνοδοιπόρο στη ζωή της. Αυτό ήταν και το στοιχείο που έκανε το βίντεο να ξεχωρίσει. Η αλήθεια και η αυθεντικότητα της στιγμής ήταν αυτά που κέρδισαν το κοινό.

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γιαγιά Ρία Ελληνίδου
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