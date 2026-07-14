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Μουσική 14.07.2026

Η σαρωτική συναυλία του Apon στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων

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Η συναυλία του APON στο Θέατρο Βράχων αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού στην Αθήνα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Apon πραγματοποίησε επιτυχημένη συναυλία στο Θέατρο Βράχων, παρουσιάζοντας το νέο του album "Ηχογένεια".
  • Ο καλλιτέχνης μάγεψε το κοινό με τον ιδιαίτερο ήχο και τη χαρακτηριστική του ερμηνεία.
  • Στη συναυλία συμμετείχαν guest καλλιτέχνες, με τους οποίους ο Apon ερμήνευσε ντουέτα.
  • Η συναυλία αποτελεί μέρος της καλοκαιρινής περιοδείας του Apon, "Ηχογένεια tour", που διαρκεί έως Σεπτέμβριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Apon, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι, χάρισε μία συναρπαστική συναυλιακή εμπειρία στην Αθήνα, στο κατάμεστρο θέατρο Βράχων, το βράδυ της Δευτέρας (13 Ιουλίου).

Με τον ιδιαίτερο ήχο, τη χαρακτηριστική ερμηνεία και τη σύγχρονη μουσική ταυτότητά του, ο APON «μάγεψε» το κοινό, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και τα τραγούδια από το νέο του album «Ηχογένεια», που κυκλοφορεί από την Panik Records και έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα καλύτερα albums της χρονιάς..

Από το setlist δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, με τον APON να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια από όλο το μουσικό φάσμα, όπως ροκ και νησιωτικά, κάνοντας τους χιλιάδες θεατές μία φωνή. Παράλληλα, στη σκηνή ανέβηκαν και guest καλλιτέχνες, με τους οποίος ο Apon έκανε και μοναδικά ντουέτα, όπως το «Ρεμπέτικο» με την Μαριώ, το «Έμεινα Εδώ» με τον Στέλιο Ρόκκο, το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» με τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο και το «Σπίρτο» με τον OGE.

Η συναυλία του Apon στο θέατρο Βράχων αποτέλεσε ένα από τα πιο ξεχωριστά events του φετινού καλοκαιριού στην Αθήνα, ενώ ο σαρωτικός καλλιτέχνης συνεχίζει την περιοδεία του, «Ηχογένεια tour», με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα έως και τον Σεπτέμβριο.

Δείτε video από τη συναυλία:

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Apon ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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