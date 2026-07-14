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Μουσική 14.07.2026

Η PinkPantheress αλλάζει πίστα και μπαίνει στη μεγάλη οθόνη! – Το κινηματογραφικό ντεμπούτο σε ταινία της Universal

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Η PinkPantheress κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη νέα μυστική ταινία των Daniels για τη Universal
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η PinkPantheress κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε νέα μυστική ταινία της Universal.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τους Daniels, γνωστούς για το "Everything Everywhere All at Once".
  • Η PinkPantheress θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα σε ένα δυνατό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Matt Damon και Sandra Oh.
  • Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Νοεμβρίου 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η PinkPantheress ετοιμάζεται να αφήσει για λίγο πίσω της τον κόσμο της μουσικής και να κάνει το μεγάλο βήμα στη μεγάλη οθόνη. Η πολυπλατινένια Βρετανίδα τραγουδίστρια, songwriter και producer θα πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη νέα μυστική ταινία των Daniels για τη Universal, ένα project που μέχρι στιγμής κρατά όλες του τις λεπτομέρειες κρυφές.

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Η Victoria Walker, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της νέας pop γενιάς και τώρα προσθέτει ακόμη έναν τίτλο στο ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό της. Η ίδια θα βρεθεί στο πλευρό ενός ιδιαίτερα δυνατού cast, σε μια ταινία που σκηνοθετεί το βραβευμένο δίδυμο πίσω από το «Everything everywhere all at once».

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

Παρότι η Universal και οι δημιουργοί δεν έχουν αποκαλύψει την πλοκή ή τον ρόλο της PinkPantheress, η συμμετοχή της έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans της, καθώς η καλλιτέχνιδα έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να πειραματίζεται και να εξελίσσεται συνεχώς.

https://www.instagram.com/pinkpantheress/
https://www.instagram.com/pinkpantheress/

Από το TikTok στην παγκόσμια επιτυχία

Η PinkPantheress έγινε γνωστή το 2021, όταν άρχισε να κυκλοφορεί τα ιδιαίτερα R&B, alternative pop και UK garage κομμάτια της μέσα από το TikTok και το SoundCloud. Με τους προσωπικούς της στίχους, τις νοσταλγικές επιρροές από τη μουσική των ’90s και των 00s αλλά και τα χαρακτηριστικά σύντομα τραγούδια της, κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντελώς δικό της μουσικό σύμπαν.

https://www.instagram.com/pinkpantheress/
https://www.instagram.com/pinkpantheress/

Μάλιστα, έγινε γνωστή και για την επιλογή της να δημιουργεί τραγούδια πολύ μικρής διάρκειας, με αρκετές κυκλοφορίες της να διαρκούν περίπου 90 δευτερόλεπτα. Το album της «Fancy that», που περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια, έχει συνολική διάρκεια μόλις 20 λεπτά, επιβεβαιώνοντας τη διαφορετική προσέγγισή της στη σύγχρονη pop μουσική.

Η νέα ταινία των Daniels και το all-star cast

Στη νέα μυστική παραγωγή των Daniel Kwan και Daniel Scheinert, γνωστών ως Daniels, η PinkPantheress θα συναντήσει ένα εντυπωσιακό καστ.

https://www.instagram.com/pinkpantheress/
https://www.instagram.com/pinkpantheress/

Στην ταινία έχουν ήδη ανακοινωθεί οι συμμετοχές των:

  • Matt Damon
  • Sandra Oh
  • Charles Melton
  • Sean Kaufman
  • Silvia Dionicio
  • Jackson Kelly
  • Kerrice Brooks
  • Thalia Dudek
  • Michael Gandolfini

Οι Daniels αναλαμβάνουν τη σκηνοθεσία και την παραγωγή μαζί με τον Jonathan Wang μέσω της εταιρείας τους Playground, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη Universal.

https://www.instagram.com/pinkpantheress/
https://www.instagram.com/pinkpantheress/

Από την πλευρά της Universal, την παραγωγή επιβλέπουν οι Sara Scott, EVP Production Development, και Jacqueline Garell, Director of Production Development. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Νοεμβρίου 2027.

Η PinkPantheress γράφει ήδη ιστορία

Η μουσική πορεία της PinkPantheress εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Φέτος κατάφερε να κερδίσει δύο υποψηφιότητες στα Grammy Awards για το τραγούδι «Illegal» και το album «Fancy that», ενώ απέσπασε και το BRIT Award για Producer of the Year, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η νεότερη καλλιτέχνιδα που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

https://www.instagram.com/pinkpantheress/
https://www.instagram.com/pinkpantheress/

Παράλληλα, έχει τιμηθεί ως Variety Young Hollywood Music Innovator of the Year 2025, βρέθηκε στη shortlist του Mercury Prize, κέρδισε το Producer of the Year στα Billboard Women in Music Awards 2024 και συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30.

https://www.instagram.com/pinkpantheress/
https://www.instagram.com/pinkpantheress/

Φέτος σημείωσε επίσης το πρώτο της Νο.1 στο Billboard Global 200 με το τραγούδι «Stateside + Zara Larsson», ενώ διαθέτει εκατομμύρια fans παγκοσμίως, με 14,5 εκατομμύρια followers στα social media και πάνω από 32,8 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Από τη μουσική στη μεγάλη οθόνη

Η PinkPantheress φαίνεται πως βρίσκεται στην πιο δημιουργική φάση της καριέρας της, καθώς μετά την κατάκτηση της μουσικής βιομηχανίας ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στην υποκριτική.

https://www.instagram.com/pinkpantheress/
https://www.instagram.com/pinkpantheress/

Με ένα project που περιβάλλεται από μυστήριο και μια ομάδα δημιουργών με Oscar στο ενεργητικό της, το κινηματογραφικό της ξεκίνημα αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα pop culture moments των επόμενων ετών.

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PinkPantheress universal ΤΑΙΝΙΑ
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