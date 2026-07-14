Madonna – Michael Jackson: Mαζί στο Billboard 200 μετά από 25 χρόνια – Η ιστορική συνάντηση των «Βασιλιάδων» της pop

Με μια ματιά Madonna και Michael Jackson βρίσκονται ξανά μαζί στο Top 10 του Billboard 200 μετά από 25 χρόνια.

Το νέο άλμπουμ της Madonna, «CONFESSIONS II», έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.

Το άλμπουμ «Thriller» του Michael Jackson παραμένει στο Top 10 του Billboard 200.

Η προηγούμενη κοινή τους παρουσία στο Top 10 ήταν τον Δεκέμβριο του 2001. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna και ο Michael Jackson είναι δύο ονόματα που δεν χρειάζονται συστάσεις για να καταλάβεις το μέγεθος της επιρροής τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Δύο καλλιτέχνες που σημάδεψαν την ποπ κουλτούρα, δημιούργησαν αμέτρητες επιτυχίες και άφησαν πίσω τους μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Τώρα, 25 χρόνια μετά την τελευταία φορά που βρέθηκαν ταυτόχρονα στις κορυφαίες θέσεις των charts, η Madonna και ο Michael Jackson συναντιούνται ξανά σε μια σπάνια μουσική στιγμή που γράφει ιστορία. Η αφορμή είναι η νέα επιτυχία της Madonna, καθώς το άλμπουμ «CONFESSIONS II» έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, ενώ το θρυλικό «Thriller» του Michael Jackson παραμένει στο Top 10 της ίδιας κατάταξης.

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Η Madonna φέρνει ξανά τον Michael Jackson στην κορυφαία δεκάδα

Με την κυκλοφορία του «CONFESSIONS II», η Madonna κατάφερε να κατακτήσει για ακόμη μία φορά την κορυφή του Billboard 200, φτάνοντας στο Νο. 1 της κατάταξης. Την ίδια εβδομάδα, το «Thriller» του Michael Jackson υποχώρησε από τη θέση Νο. 7 στη θέση Νο. 8, παραμένοντας όμως μέσα στο Top 10. Έτσι, η Madonna και ο Michael Jackson βρέθηκαν ξανά μαζί στην κορυφαία δεκάδα του Billboard 200. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονται ταυτόχρονα στο Top 10 του συγκεκριμένου chart. Η προηγούμενη φορά είχε συμβεί σχεδόν 25 χρόνια πριν, τον Δεκέμβριο του 2001.

Η τελευταία φορά που δύο θρύλοι της ποπ συναντήθηκαν στα charts

Η προηγούμενη κοινή παρουσία της Madonna και του Michael Jackson στο Top 10 του Billboard 200 έγινε στις 1 Δεκεμβρίου 2001. Τότε, το άλμπουμ «Invincible» του Michael Jackson, που είχε φτάσει στην κορυφή του chart, βρισκόταν στην τέταρτη θέση, ενώ η συλλογή της Madonna «GHV2: Greatest Hits Volume 2» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 7. Την επόμενη εβδομάδα, και οι δύο δίσκοι αποχώρησαν από το Top 10, αν και παρέμειναν ψηλά στην κατάταξη, αποδεικνύοντας τη μεγάλη απήχηση που είχαν στο κοινό.

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Η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε στη δεκαετία του ’80

Μπορεί σήμερα η συνύπαρξη Madonna και Michael Jackson στο Billboard 200 να μοιάζει εντυπωσιακή, όμως οι δύο καλλιτέχνες είχαν βρεθεί πολύ κοντά σε μια αντίστοιχη στιγμή και τη δεκαετία του 1980. Εκείνη την εποχή, οι δύο σταρ είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στη μουσική σκηνή. Μαζί είχαν συγκεντρώσει συνολικά 57 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 – η Madonna 16 και ο Michael Jackson 41. Ωστόσο, η ιστορία των charts τους έφερε πολλές φορές μια ανάσα μακριά από μια κοινή παρουσία στο Top 10. Το 1987, το soundtrack «Who’s That Girl» της Madonna βρισκόταν στην έβδομη θέση, αλλά την επόμενη εβδομάδα έπεσε στη θέση Νο. 11. Την ίδια στιγμή, το «Bad» του Michael Jackson έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο Νο. 1. Έτσι, δύο από τα σημαντικότερα άλμπουμ εκείνης της εποχής δεν κατάφεραν τελικά να βρεθούν μαζί στην κορυφαία δεκάδα.

Δύο καριέρες που συνεχίζουν να γράφουν ιστορία

Η Madonna και ο Michael Jackson δεν υπήρξαν απλώς επιτυχημένοι τραγουδιστές. Δημιούργησαν ολόκληρες εποχές στη μουσική, επηρέασαν καλλιτέχνες που ακολούθησαν και απέδειξαν ότι η πραγματική επιτυχία μπορεί να ξεπεράσει τον χρόνο. Η Madonna έχει πλέον 24 άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200, με το «CONFESSIONS II» να προστίθεται σε μια εντυπωσιακή λίστα επιτυχιών. Από την άλλη πλευρά, ο Michael Jackson έχει καταφέρει να συνεχίσει την παρουσία του στα charts ακόμη και μετά τον θάνατό του, χάρη στη διαχρονική δύναμη της μουσικής του.

Το γεγονός ότι οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν ξανά στην ίδια κορυφαία δεκάδα μετά από 25 χρόνια δεν είναι απλώς μια στατιστική. Είναι μια στιγμή που θυμίζει πως κάποιοι καλλιτέχνες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους – ανήκουν στην ιστορία της μουσικής.

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