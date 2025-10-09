Μουσική 09.10.2025

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

Το mixtape της PinkPantheress μεταμορφώνεται σε ένα διεθνές remix project με τη συμμετοχή 20 καλλιτεχνών όπως οι Kylie Minogue, Ravyn Lenae, Zara Larsson, Missy Elliott, Anitta, TWICE και άλλων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η PinkPantheress ανακοίνωσε ότι το remix project «Fancy Some More?», βασισμένο στο mixtape «Fancy That», θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Στην παραγωγή αυτή συμμετέχουν καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, με στόχο να «ξαναγράψουν» τα τραγούδια με νέο vibe, διατηρώντας όμως τον πυρήνα της αρχικής δουλειάς. Στο έργο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Kylie Minogue, τα μέλη των SEVENTEEN (THE 8, MINGYU, VERNON), η Ravyn Lenae, η Zara Larsson και η Missy Elliott. Επίσης εμφανίζονται οι Anitta, Bladee, JADE, JT, Oklou, Rachel Chinouriri, Yves, καθώς και οι παραγωγοί-DJ Kaytranada, Joe Goddard και άλλοι. Το τελικό tracklist περιλαμβάνει 22 remixes.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

Η ίδια η PinkPantheress έγραψε στο Instagram: «Eίμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα ακούσετε αυτό το έργο επανασχεδιασμένο με τόσους φανταστικούς καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο». «Με αυτό το remix project ήθελα να εξερευνήσω πώς τα τραγούδια μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικούς κόσμους, διατηρώντας ταυτόχρονα το συναίσθημα του πρωτότυπου».

Η PinkPantheress θα ξεκινήσει επίσης περιοδεία στη Βόρεια Αμερική από τις 24 Οκτωβρίου, καθώς έχει προγραμματισμένη εμφάνιση στο Coachella του 2025 και στο Primavera Sound της Βαρκελώνης τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Fancy Some More?» δεν είναι απλώς μια επανέκδοση, είναι γιορτή της συνεργασίας, του remix και της παγκόσμιας μουσικής διασύνδεσης. Με στυλ, ενέργεια και διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές, η PinkPantheress στήνει ένα μουσικό event που αγκαλιάζει το παλιό και το νέο, σε μία κοινή ροή έμπνευσης.

Η Tracklist του «Fancy Some More?»

«Illegal» + Anitta

«Illegal» + SEVENTEEN

«Girl Like Me» + Oklou

«Tonight» + JADE

«Stars» + Yves

«Noises» + JT

«Nice to Know You» + Sugababes

«Stateside» + Kylie Minogue

«Stateside» + Bladee

«Stateside» + Zara Larsson

«Romeo» + Ravyn Lenae

«Romeo» + Rachel Chinouriri

«Illegal» + Nia Archives

«Girl Like Me» + Kaytranada

«Tonight» + Basement Jaxx

«Tonight» + Joe Goddard

«Stars» + DJ Caio Prince + Adame DJ

«Noises» + Mochakk

«Nice to Know You» + Loukeman + Leod

«Nice to Know You» + Sega Bodega

«Stateside» + Groove Armada

«Romeo» + Kilimanjaro

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fancy That mixtape PinkPantheress
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Επόμενο
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη

09.10.2025

Δες επίσης

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

08.10.2025
Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

08.10.2025
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025
Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή

07.10.2025
Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album
Μουσικά Νέα

Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album

07.10.2025
Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha

07.10.2025
Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025
Μουσικά Νέα

Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025

07.10.2025
Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο
Μουσικά Νέα

Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο

07.10.2025
Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση
Μουσικά Νέα

Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

07.10.2025
Cult, kitsch και αξεπέραστα: Τα videoclip που έγραψαν ιστορία στα 90’s και 00’s
Μουσικά Νέα

Cult, kitsch και αξεπέραστα: Τα videoclip που έγραψαν ιστορία στα 90’s και 00’s

07.10.2025
Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo
Μουσικά Νέα

Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo

07.10.2025
Η Taylor Swift «ανασταίνει» την Οφηλία σε ένα οπτικό υπερθέαμα
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift «ανασταίνει» την Οφηλία σε ένα οπτικό υπερθέαμα

07.10.2025
Grammy hack: Οι stars σε πολλά ταμπλό… στο δρόμο που χάραξε η Beyoncé
Μουσικά Νέα

Grammy hack: Οι stars σε πολλά ταμπλό… στο δρόμο που χάραξε η Beyoncé

06.10.2025
VIDEOCLIP: Γιώργος Σαμπάνης – Προς Tο Παρόν
Videoclips

VIDEOCLIP: Γιώργος Σαμπάνης – Προς Tο Παρόν

06.10.2025