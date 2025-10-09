Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

Το mixtape της PinkPantheress μεταμορφώνεται σε ένα διεθνές remix project με τη συμμετοχή 20 καλλιτεχνών όπως οι Kylie Minogue, Ravyn Lenae, Zara Larsson, Missy Elliott, Anitta, TWICE και άλλων

Η PinkPantheress ανακοίνωσε ότι το remix project «Fancy Some More?», βασισμένο στο mixtape «Fancy That», θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Στην παραγωγή αυτή συμμετέχουν καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, με στόχο να «ξαναγράψουν» τα τραγούδια με νέο vibe, διατηρώντας όμως τον πυρήνα της αρχικής δουλειάς. Στο έργο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Kylie Minogue, τα μέλη των SEVENTEEN (THE 8, MINGYU, VERNON), η Ravyn Lenae, η Zara Larsson και η Missy Elliott. Επίσης εμφανίζονται οι Anitta, Bladee, JADE, JT, Oklou, Rachel Chinouriri, Yves, καθώς και οι παραγωγοί-DJ Kaytranada, Joe Goddard και άλλοι. Το τελικό tracklist περιλαμβάνει 22 remixes.

Η ίδια η PinkPantheress έγραψε στο Instagram: «Eίμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα ακούσετε αυτό το έργο επανασχεδιασμένο με τόσους φανταστικούς καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο». «Με αυτό το remix project ήθελα να εξερευνήσω πώς τα τραγούδια μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικούς κόσμους, διατηρώντας ταυτόχρονα το συναίσθημα του πρωτότυπου».

Η PinkPantheress θα ξεκινήσει επίσης περιοδεία στη Βόρεια Αμερική από τις 24 Οκτωβρίου, καθώς έχει προγραμματισμένη εμφάνιση στο Coachella του 2025 και στο Primavera Sound της Βαρκελώνης τον Ιούνιο.

Το «Fancy Some More?» δεν είναι απλώς μια επανέκδοση, είναι γιορτή της συνεργασίας, του remix και της παγκόσμιας μουσικής διασύνδεσης. Με στυλ, ενέργεια και διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές, η PinkPantheress στήνει ένα μουσικό event που αγκαλιάζει το παλιό και το νέο, σε μία κοινή ροή έμπνευσης.

Η Tracklist του «Fancy Some More?»

«Illegal» + Anitta

«Illegal» + SEVENTEEN

«Girl Like Me» + Oklou

«Tonight» + JADE

«Stars» + Yves

«Noises» + JT

«Nice to Know You» + Sugababes

«Stateside» + Kylie Minogue

«Stateside» + Bladee

«Stateside» + Zara Larsson

«Romeo» + Ravyn Lenae

«Romeo» + Rachel Chinouriri

«Illegal» + Nia Archives

«Girl Like Me» + Kaytranada

«Tonight» + Basement Jaxx

«Tonight» + Joe Goddard

«Stars» + DJ Caio Prince + Adame DJ

«Noises» + Mochakk

«Nice to Know You» + Loukeman + Leod

«Nice to Know You» + Sega Bodega

«Stateside» + Groove Armada

«Romeo» + Kilimanjaro

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

