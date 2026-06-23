«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Το εκρηκτικό live με Ήβη Αδάμου στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 27 Ιουνίου

Η Ήβη Αδάμου πρωταγωνιστεί στο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού», που θα προβληθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στον ΑΝΤ1

Με μια ματιά Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο ΑΝΤ1 παρουσίασε το live event «Νύχτα εκτός ρυθμού» με την Ήβη Αδάμου.

Η Ήβη Αδάμου ερμήνευσε δικές της επιτυχίες και τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών.

Special guest ήταν οι Stavento, με τους οποίους η Ήβη Αδάμου ερμήνευσε ντουέτα.

Στη βραδιά περιλαμβανόταν και stand-up comedy show από τον Θωμά Ζάμπρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1 θα απολαύσουμε μία δυναμική «Νύχτα εκτός ρυθμού» μέσα από ένα εκρηκτικό exclusive live event με πρωταγωνίστρια την Ήβη Αδάμου και special guest τον Stavento.

Το 4ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη, χάρισε στο κοινό ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες! Η εκρηκτική και πολυδιάσταση ερμηνεύτρια χάρισε στο κοινό ένα live γεμάτο εκπλήξεις, εναλλαγές και ιδιαίτερες μουσικές επιλογές! Η Ήβη Αδάμου ερμήνευσε κάποιες από τις δικές της μεγάλες επιτυχίες, αλλά και μεγάλα τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως το «Αγέρας Ήσουν» της Μαρινέλλας, αλλά και το «Μετάνιωσες» του Στέλιου Καζαντζίδη.

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Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Stavento, που μαζί με την Ήβη, ανέβασαν τη διάθεση στα ύψη, χαρίζοντας αγαπημένα ντουέτα και δυνατές μουσικές στιγμές που ξεσήκωσαν το κοινό.

Ο Θωμάς Ζάμπρας έδωσε τη δική του ξεχωριστή νότα στη βραδιά με ένα απολαυστικό stand-up comedy show, που χάρισε άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού», για άλλη μια φορά, προσφέρει μοναδικές μουσικές εμπειρίες γεμάτες ΡΥΘΜΟ, φέρνοντας το κοινό ακόμα πιο κοντά στους αγαπημένους του καλλιτέχνες.