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Μουσικά Νέα 23.06.2026

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Το εκρηκτικό live με Ήβη Αδάμου στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 27 Ιουνίου

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Η Ήβη Αδάμου πρωταγωνιστεί στο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού», που θα προβληθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στον ΑΝΤ1
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο ΑΝΤ1 παρουσίασε το live event «Νύχτα εκτός ρυθμού» με την Ήβη Αδάμου.
  • Η Ήβη Αδάμου ερμήνευσε δικές της επιτυχίες και τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών.
  • Special guest ήταν οι Stavento, με τους οποίους η Ήβη Αδάμου ερμήνευσε ντουέτα.
  • Στη βραδιά περιλαμβανόταν και stand-up comedy show από τον Θωμά Ζάμπρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1 θα απολαύσουμε μία δυναμική «Νύχτα εκτός ρυθμού» μέσα από ένα εκρηκτικό exclusive live event με πρωταγωνίστρια την Ήβη Αδάμου και special guest τον Stavento.

ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ_ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ - STAVENTO (1)

Το 4ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη, χάρισε στο κοινό ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες! Η εκρηκτική και πολυδιάσταση ερμηνεύτρια χάρισε στο κοινό ένα live γεμάτο εκπλήξεις, εναλλαγές και ιδιαίτερες μουσικές επιλογές!  Η Ήβη Αδάμου ερμήνευσε κάποιες από τις δικές της μεγάλες επιτυχίες, αλλά και μεγάλα τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως το «Αγέρας Ήσουν» της Μαρινέλλας, αλλά και το «Μετάνιωσες» του Στέλιου Καζαντζίδη.

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Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Stavento, που μαζί με την Ήβη, ανέβασαν τη διάθεση στα ύψη, χαρίζοντας αγαπημένα ντουέτα και δυνατές μουσικές στιγμές που ξεσήκωσαν το κοινό.

ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ_ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ - STAVENTO (6)

ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ_ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ - STAVENTO (7)

Ο Θωμάς Ζάμπρας έδωσε τη δική του ξεχωριστή νότα στη βραδιά με ένα απολαυστικό stand-up comedy show, που χάρισε άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους.

ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ_ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ - STAVENTO (2)

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού», για άλλη μια φορά, προσφέρει μοναδικές μουσικές εμπειρίες γεμάτες ΡΥΘΜΟ, φέρνοντας το κοινό ακόμα πιο κοντά στους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

 

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ANT1 STAVENTO Ήβη Αδάμου Νύχτα εκτός ρυθμού
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