Ήβη Αδάμου για τον Μιχάλη Κουινέλη: «Με στηρίζει και με σέβεται ως γυναίκα»

Η Ήβη Αδάμου μίλησε για τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη, τονίζοντας ότι ο σεβασμός και η στήριξη είναι το «κλειδί» του γάμου τους

Με μια ματιά Η Ήβη Αδάμου μίλησε για τη στήριξη και τον σεβασμό που λαμβάνει από τον σύντροφό της, Μιχάλη Κουινέλη.

Τόνισε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός, η εκτίμηση και η καλή επικοινωνία είναι η βάση της σχέσης τους.

Η τραγουδίστρια είναι επιφυλακτική για δεύτερο παιδί, εστιάζοντας στην καριέρα και την ισορροπία.

Το ζευγάρι επέλεξε να ζει στην Αλεξανδρούπολη για έναν πιο ήρεμο οικογενειακό τρόπο ζωής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε η Ήβη Αδάμου, όπου μίλησε ανοιχτά για την επαγγελματική της πορεία, την οικογενειακή της ζωή με τον Μιχάλη Κουινέλη και την κόρη τους, Ανατολή, αλλά και για τις σκέψεις της γύρω από το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού.

Η γνωστή τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει για εκείνη ο αμοιβαίος σεβασμός στη σχέση της με τον σύντροφό της, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί τη βάση της αρμονίας τους. Όπως ανέφερε, ο Μιχάλης Κουινέλης τη στηρίζει ουσιαστικά, αποδέχεται τη δυναμική της προσωπικότητάς της και δεν αισθάνεται ανασφάλεια απέναντι στην ανεξαρτησία της.

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Η Ήβη Αδάμου εξήγησε επίσης ότι ο σύζυγός της βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της, τόσο στις όμορφες όσο και στις δύσκολες στιγμές, χαρακτηρίζοντάς τον στήριγμα και εξαιρετικό πατέρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στη σχέση τους κυριαρχούν η εκτίμηση, ο θαυμασμός και η καλή επικοινωνία.





Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποκτήσουν δεύτερο παιδί, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε επιφυλακτική, λέγοντας πως προς το παρόν δεν είναι κάτι που σχεδιάζει, καθώς θέλει να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά της και να διατηρήσει μια ισορροπημένη καθημερινότητα. Όπως σημείωσε, τέτοιες αποφάσεις χρειάζονται σωστό timing και οργανωμένη σκέψη.

Η γνωριμία του ζευγαριού ξεκίνησε το 2010 μέσα από τον χώρο της μουσικής, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταδιακά και διακριτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τις δυσκολίες και τις αποστάσεις που αντιμετώπισαν λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, η σχέση τους παρέμεινε σταθερή και δυνατή.

Με την απόφαση να ζουν πλέον μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, τόπο καταγωγής του Μιχάλη Κουινέλη, το ζευγάρι επέλεξε έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια και στην ανατροφή της κόρης τους σε ένα πιο γαλήνιο περιβάλλον.