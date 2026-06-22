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Μουσική 22.06.2026

Αντώνης Ρέμος: Η «Δευτέρα» επιστρέφει σε καλοκαιρινό remix από τον Papazó

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Η μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου κυκλοφορεί σε remix από τον Papazó, με καλοκαιρινό και ατμοσφαιρικό χαρακτήρα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος κυκλοφορεί καλοκαιρινό remix της επιτυχίας «Δευτέρα» από τον Papazó.
  • Η «Δευτέρα» έχει ήδη κατακτήσει ραδιοφωνικά charts, έγινε χρυσή και ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια streaming points.
  • Το τραγούδι, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Μωραΐτη, έγινε viral.
  • Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται για μεγάλη συναυλία 30 χρόνων στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου.
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Ο Αντώνης Ρέμος παρουσιάζει μια αλλιώτικη «Δευτέρα», σε remix από τον Papazó που κυκλοφορεί από την Panik Records. O Papazó, ένας από τους πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της indie pop σκηνής, παίρνει τη «μπαλάντα της χρονιάς» όπως έχει χαρακτηριστεί η «Δευτέρα» και παρουσιάζει τη δική του ατμοσφαιρική, καλοκαιρινή εκδοχή.

deftera_papazo_antonis remos

Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της, η «Δευτέρα», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, στίχους του Νίκου Μωραΐτη και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

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Μεταξύ άλλων, η «Δευτέρα» κατέκτησε το no1 και στο ελληνικό και στο μεικτό ραδιοφωνικό chart, όπου παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις εδώ και 7 μήνες, έχει γίνει χρυσή σε πωλήσεις και έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια streaming points, μετρά σχεδόν 3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και αποτελεί ένα από τα πιο viral τραγούδια, με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να γίνεται σλόγκαν.

Την ίδια στιγμή, ο Αντώνης Ρέμος συνεχίζει τις εντατικές προετοιμάσεις για τη μεγάλη συναυλία των 30 χρόνων του στη δισκογραφία, που θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο.

Βρείτε το «Δευτέρα» (Papazó remix)» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/deutera-remix

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Papazo ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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