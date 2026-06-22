Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το πιο fun challenge της βραδιάς έχει υπογραφές των καλλιτεχνών

Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της σκηνής πέρασαν από το backstage και άφησαν τη δική τους υπογραφή πάνω στην κάμερα

Με μια ματιά Καλλιτέχνες υπέγραψαν στον φακό της κάμερας στα Mad VMA 2026, δημιουργώντας ένα "fun challenge".

Lila, Rack και Κατερίνα Λιόλιου ήταν από τους πρώτους που άφησαν τις υπογραφές τους.

Η αυθόρμητη αυτή κίνηση έφερε τους stars πιο κοντά στους fans τους.

Η ΔΕΗ διοργάνωσε το "fun challenge" στα παρασκήνια των Mad VMA 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ενέργεια στα παρασκήνια των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ χτύπησε κόκκινο και δεν αναφερόμαστε μόνο στα acts . Οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες είχαν μια super fun αποστολή να αφήσουν το ίχνος τους υπογράφοντας απευθείας πάνω στον φακό της κάμερας. Ήταν η απόλυτη signature στιγμή της βραδιάς που έκανε όλο το backstage να πάρει φωτιά από δημιουργικότητα και χαμόγελα.

Η Lila, ο Rack και η Κατερίνα Λιόλιου ήταν από τους πρώτους που έπιασαν τον μαρκαδόρο αφήνοντας την υπογραφή τους με στυλ και αυτοπεποίθηση. Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στη σκηνή οι stars δεν έχασαν την ευκαιρία να παίξουν με τον φακό χαρίζοντάς μας μερικά από τα πιο viral κλικς της διοργάνωσης δείχνοντας ότι η διασκέδαση είναι το μισό του παιχνιδιού.

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Φυσικά η λίστα με τα ονόματα δεν είχε τέλος αφού η παρέα μεγάλωσε γρήγορα. Ο Akylas ο Manos η Ρία Ελληνίδου και η Τζένη Κατσίγιαννη πέρασαν από το hot spot υπογράφοντας και αυτοί τη δική τους παρουσία. Η διάθεση ήταν στα ύψη με τους καλλιτέχνες να δείχνουν τον πιο cool εαυτό τους αποδεικνύοντας ότι το team των φετινών Mad VMA είναι ό,τι πιο δυνατό έχουμε δει φέτος.

Αυτή η αυθόρμητη κίνηση έδωσε έναν μοναδικό τόνο στη βραδιά φέρνοντας τους stars ακόμα πιο κοντά στους fans τους. Οι υπογραφές τους στην κάμερα δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία αλλά η δική τους σφραγίδα σε ένα event που από την αρχή υποσχέθηκε να γίνει η πιο δυνατή ανάμνηση του καλοκαιριού.

Ήταν η βραδιά που η μουσική συνάντησε το fun και οι καλλιτέχνες έδειξαν ότι ξέρουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή εντός και εκτός σκηνής. Με το αποτύπωμά τους πλέον καταγεγραμμένο στον φακό το μόνο σίγουρο είναι ότι τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ κατάφεραν να γράψουν ιστορία με τον πιο νεανικό και εκρηκτικό τρόπο.