Η Θήβα τίμησε τη Χάρις Αλεξίου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συγκίνηση

Με μια ματιά Το Δημοτικό Ωδείο Θήβας μετονομάστηκε σε «Δημοτικό Ωδείο Θήβας - Χάρις Αλεξίου».

Η Χάρις Αλεξίου, καταγόμενη από τη Θήβα, παρέλαβε τιμητική διάκριση.

Η απόφαση λήφθη έπειτα από πρόταση του δημάρχου για την προσφορά της στην τέχνη.

Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσική από χορωδία, ορχήστρα και την ίδια την ερμηνεύτρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή στιγμή για τη Θήβα και τον ελληνικό πολιτισμό εκτυλίχθηκε την Κυριακή 22 Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, όταν το Δημοτικό Ωδείο της πόλης μετονομάστηκε επίσημα σε «Δημοτικό Ωδείο Θήβας – Χάρις Αλεξίου». Η σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία κατάγεται από τη Θήβα και έχει συνδέσει το όνομά της με μερικά από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής, βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της για να παραλάβει μια τιμητική διάκριση με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανθρώπων του πολιτισμού, μαθητών του Ωδείου και πλήθους κόσμου που θέλησε να τιμήσει μία καλλιτέχνιδα η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι.

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Η απόφαση για την ονοματοδοσία του Δημοτικού Ωδείου ελήφθη έπειτα από πρόταση του δημάρχου Θηβαίων, Γιώργου Αναστασίου, ως ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς προσφοράς της Χάρις Αλεξίου στην τέχνη, τη μουσική και τον πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ανακοινώθηκε επίσημα ότι το Ωδείο θα φέρει πλέον το όνομα της ερμηνεύτριας, συνδέοντας για πάντα τη μουσική εκπαίδευση των νέων της πόλης με μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού.

Εμφανώς συγκινημένη, η Χάρις Αλεξίου ευχαρίστησε τον Δήμο Θηβαίων και τους συμπολίτες της για την τιμή που της έγινε, εκφράζοντας τη χαρά αλλά και τη βαθιά συγκίνησή της. «Σας ευχαριστώ που βάζετε το όνομά μου σε έναν χώρο όπου θα ακούγεται μουσική και μετά από εμάς», ανέφερε μεταξύ άλλων, σε μια φράση που αποτυπώνει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής και τη σημασία της συνέχειας των επόμενων γενεών. Τα λόγια της προκάλεσαν θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν με συγκίνηση μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία της πόλης.

Την τελετή πλαισίωσε μουσικά η Μεικτή Χορωδία του Δήμου Θηβαίων, η οποία απέδωσε τραγούδια συνδεδεμένα με την πορεία και το έργο της Χάρις Αλεξίου. Σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς, η ίδια η ερμηνεύτρια τραγούδησε μπροστά στο κοινό, χαρίζοντας μια συγκινητική ερμηνεία που προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους παρευρισκόμενους.

Η χαρακτηριστική φωνή της, που έχει συνοδεύσει γενιές ακροατών, απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί η Χάρις Αλεξίου παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες και σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, όπου πραγματοποιήθηκε ειδική συναυλία αφιερωμένη στην καλλιτεχνική διαδρομή της Χάρις Αλεξίου.

Στη μουσική βραδιά συμμετείχαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θηβαίων και μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, παρουσιάζοντας τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και έχουν συνδεθεί με τη μακρόχρονη πορεία της καλλιτέχνιδας. Τις ερμηνείες ανέλαβε η Ζωή Παπαδοπούλου, η οποία παρουσίασε αγαπημένες επιτυχίες από το πλούσιο ρεπερτόριο της Χάρις Αλεξίου, τιμώντας το έργο και τη συμβολή της στο ελληνικό τραγούδι.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε και η παρουσία του Λάκη Λαζόπουλου, στενού φίλου και συνοδοιπόρου της Χάρις Αλεξίου επί σειρά ετών. Ο γνωστός δημιουργός μίλησε με θερμά λόγια για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, αναφερόμενος τόσο στην καλλιτεχνική της πορεία όσο και στην προσωπικότητά της, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση σε μια ήδη ιδιαίτερη βραδιά.

Η ονοματοδοσία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας σε «Δημοτικό Ωδείο Θήβας – Χάρις Αλεξίου» αποτελεί μια συμβολική αλλά και ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς μιας γυναίκας που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Για τη Θήβα, ήταν μια ημέρα υπερηφάνειας. Για τη Χάρις Αλεξίου, μια συγκινητική επιστροφή στις ρίζες της. Και για όλους όσοι βρέθηκαν εκεί, μια υπενθύμιση της δύναμης που έχει η μουσική να ενώνει ανθρώπους, γενιές και μνήμες.