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Your Face Sounds Familiar: Η Αφροδίτη Χατζημηνά κατέκτησε ξανά την κορυφή ως Amy Winehouse

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Η Αφροδίτη Χατζημηνά κέρδισε για τρίτη φορά στο «YFSF» με την εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της σε Amy Winehouse
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αφροδίτη Χατζημηνά κέρδισε το Your Face Sounds Familiar ως Amy Winehouse.
  • Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Αφροδίτης Χατζημηνά στο φετινό σόου.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η μεταμόρφωση σε Amy Winehouse ήταν το αγαπημένο της act.
  • Ανακοινώθηκαν οι μεταμορφώσεις για το επόμενο live, συμπεριλαμβανομένης της Τάνιας Τσανακλίδου για την Αφροδίτη Χατζημηνά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ακόμη εντυπωσιακή βραδιά χάρισε το Your Face Sounds Familiar στους τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής, με την Αφροδίτη Χατζημηνά να αναδεικνύεται μεγάλη νικήτρια του live χάρη στη μεταμόρφωσή της σε Amy Winehouse. Η τραγουδίστρια κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις τόσο με την ερμηνεία όσο και με την παρουσία της στη σκηνή, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή αλλά και το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί την τρίτη νίκη της στο φετινό YFSF, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της στον διαγωνισμό.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Αφροδίτη Χατζημηνά δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της. «Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Ήταν για μένα το αγαπημένο μου act μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα έλεγα πως αγαπημένο μου ήταν εκείνο της Edith Piaf, αλλά πλέον είναι το σημερινό. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που με ψήφισε, πραγματικά δεν το περίμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πορεία προς τον μεγάλο τελικό, δηλώνοντας πως όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση του παιχνιδιού τόσο αυξάνεται και η συναισθηματική φόρτιση. Η πρώτη νίκη της Αφροδίτης Χατζημηνά στο φετινό YFSF ήρθε στις αρχές Μαΐου, όταν μεταμορφώθηκε σε Νατάσα Θεοδωρίδου και ερμήνευσε το τραγούδι «11 Παρά». Η εμφάνισή της είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα τους κριτές, με τον Γιώργο Θεοφάνους να σχολιάζει τότε πως η ομοιότητά της με τη γνωστή τραγουδίστρια ήταν εντυπωσιακή.

Λίγες εβδομάδες αργότερα επέστρεψε στην κορυφή με μία ακόμη απαιτητική μεταμόρφωση, αυτή της Edith Piaf, αποδεικνύοντας την ευελιξία και τις φωνητικές της δυνατότητες. Η τρίτη της νίκη ως Amy Winehouse ήρθε να ολοκληρώσει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο σερί εμφανίσεων λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό.

Οι μεταμορφώσεις της επόμενης εβδομάδας

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη κλήρωση που αποκάλυψε τις νέες προκλήσεις των διαγωνιζομένων για το επόμενο live.

Οι μεταμορφώσεις που προέκυψαν είναι οι εξής:

  • Μαριάντα Πιερίδη – Lara Fabian
  • Idra Kayne – Rihanna
  • Biased Beast – Jennifer Lopez
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Πάνος Μουζουράκης
  • Μέμος Μπεγνής – Robbie Williams
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης – John Travolta
  • Δωροθέα Μερκούρη – Kid Moxie
  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Τόλης Βοσκόπουλος
  • Αφροδίτη Χατζημηνά -Τάνια Τσανακλίδου
  • Μαριλού Κατσαφάδου -Luz Casal & Maria Paredes

Με τον τελικό να πλησιάζει, ο ανταγωνισμός στο YFSF γίνεται ολοένα και πιο έντονος, ενώ κάθε εμφάνιση αποκτά ξεχωριστή σημασία για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης. Οι επόμενες μεταμορφώσεις προμηνύουν ακόμη μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, δυνατές ερμηνείες και εντυπωσιακές σκηνικές παρουσίες.

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Your Face Sounds Familiar Αφροδίτη Χατζημηνά
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