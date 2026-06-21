Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV 21.06.2026

Η Josephine στο After Dark: «Κάθε χρόνο λέω πως θέλω να βρεθώ στη Eurovision»

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: Η Josephine μιλά στο «After Dark» για τη νέα της δισκογραφική στέγη, τις συγκινητικές στιγμές με τους θαυμαστές της και το αν θα πήγαινε στη Eurovision
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Josephine νιώθει πιο ώριμη, γνωρίζει τι θέλει και έχει αλλάξει προτεραιότητες, κάνοντας ένα γενικό «restart».
  • Μεγάλωσε σε μουσικό περιβάλλον, έγραψε το πρώτο της τραγούδι στα 8-9, και παρά τις σπουδές Marketing, ακολούθησε το τραγούδι.
  • Θεωρεί τον Αντώνη Ρέμο πρότυπο, συνεργάστηκε μαζί του και θέλει να ξανασυνεργαστούν στην Αθήνα.
  • Κάθε χρόνο εκφράζει την επιθυμία της να συμμετάσχει στη Eurovision με ένα δυναμικό, σκηνικό τραγούδι.
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Είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα και λαμπερά κορίτσια της ελληνικής pop σκηνής, με το όνομά της να έχει συνδεθεί με αναρίθμητες επιτυχίες που μονοπωλούν τα ραδιοφωνικά charts. Η Josephine επέστρεψε στο «After Dark» και στον Θέμη Γεωργαντά, 6 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στην εκπομπή, και ήταν πιο εξομολογητική από ποτέ. Με ένα «μαυρισματάκι» που φανέρωνε ότι ήρθε κατευθείαν από τη θάλασσα, η τραγουδίστρια μίλησε για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της, την ωριμότητα που την χαρακτηρίζει πλέον και τις αποφάσεις που την οδήγησαν να κάνει ένα γενικό «restart».

josephine

«Είναι ένα restart γενικά και νιώθω ότι είμαι πιο ώριμη, πιο καλά με τον εαυτό μου. Ξέρω τι θέλω. Νομίζω έρχεται λίγο αυτό με το πέρασμα των χρόνων. Ωριμάζουμε καθώς μεγαλώνουμε, σίγουρα. Έχω βάλει άλλες προτεραιότητες», παραδέχτηκε η ίδια, δείχνοντας πως η γυναίκα που βλέπουμε σήμερα στη σκηνή έχει αφήσει πίσω της το περιττό άγχος για την κριτική και την ανάγκη να χωράει σε «κουτάκια» που της επέβαλλαν οι άλλοι.

Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης έφεραν τα «πάνω κάτω» στο After Dark με τις αποκαλύψεις τους

Η επαφή της με τον χώρο του θεάματος δεν ήταν τυχαία, καθώς μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η μουσική ήταν καθημερινότητα. Η μητέρα της, τραγουδίστρια και η ίδια, προσπάθησε να την αποτρέψει από τις δυσκολίες του επαγγέλματος, αλλά το μικρόβιο ήταν ήδη εκεί. Από τα 8-9 της χρόνια, όταν έγραψε το πρώτο της τραγούδι, μέχρι τα χορευτικά στην αυλή με τις γειτόνισσες, η Josephine ήξερε τον δρόμο της. Παρά το γεγονός ότι σπούδασε Marketing Management, κατάλαβε γρήγορα πως το γραφείο δεν ήταν για εκείνη.

josephine after dark

 

«Ο μπαμπάς μου έφευγε για τη δουλειά και εγώ καθόμουν 7-8 ώρες και έκανα καραόκε στο σπίτι. Τραγουδούσα και ηχογραφούσα τον εαυτό μου σε βιντεάκια για να με βλέπω μετά και να βελτιώνομαι», ανέφερε για τα πρώτα της βήματα, εξηγώντας πως η ενασχόλησή της με το τραγούδι ήταν μια απόλυτα φυσική εξέλιξη, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις αμφιβολίες που την κατέκλυζαν κατά καιρούς.

Η «χρυσή» συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο και οι δυσκολίες

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής της, η Josephine έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Αντώνη Ρέμο, τον οποίο θεωρεί πρότυπο. «Έπαθα πλάκα μαζί του. Το πόσο ακομπλεξάριστος είναι, το χιούμορ του… Είναι απίστευτος. Είναι σχολή τρομερή. Θυμάμαι ότι μου έλεγε στο ντουέτο: “μη σηκώνεις τόσο πολύ τα χέρια σου, δεν χρειάζεται να είσαι σοβαρή”. Με διόρθωνε και μου άρεσε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την επιθυμία της να ξανασυνεργαστούν, αυτή τη φορά σε κάποιο νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα.

Όταν η κουβέντα πήγε στις δυσκολίες του χώρου, η Josephine τόνισε πως ο στόχος είναι το παν. «Πολλές φορές πήγα να φύγω και ξάπλωνα το βράδυ και έλεγα γιατί το κάνω αυτό; Γιατί μ’ αρέσει η μουσική. Πάμε πάλι. Δεν γίνεται να ακούς συνέχεια τι λένε οι άλλοι. Θέλω να βγάλω λαϊκό, θέλω να πω Πάριο. Ποιος είναι κάποιος που μπορεί να μου πει ότι αυτό δεν επιτρέπεται να το τραγουδήσω; Κανείς δεν μπορεί να σου πει τι επιτρέπεται και τι όχι. Το αποφασίζεις εσύ», ανέφερε με αποφασιστικότητα.

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Το «Restart» στη δισκογραφία και η συγκινητική στιγμή στο σούπερ μάρκετ

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη νέα της αρχή στη δισκογραφική εταιρεία Heaven, αλλά και στο τραγούδι «Τι κάνεις;», το οποίο ερμήνευσε μαζί με τον Νίνο. Η αποδοχή του κόσμου την έχει συγκινήσει βαθιά, σε σημείο που να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της ακόμα και σε δημόσιους χώρους.

«Με σταματάει συνέχεια κόσμος στο σούπερ μάρκετ και μου λέει τις δικές του ιστορίες. Μια μέρα με έπιασαν τα κλάματα. Το ρούφηξα όλο και άρχισα να κλαίω με λυγμούς μέσα στο σούπερ μάρκετ και μου λέει παιδάκι μου ηρέμησε, ηρέμησε. Συμμαζεύτηκα μετά από δέκα λεπτά και της λέω: με έκανες χάλια, φεύγω!», εξομολογήθηκε γελώντας, αποδεικνύοντας πόσο πολύ αγγίζει η μουσική της τις ευαίσθητες χορδές του κοινού της.

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Το όνειρο της Eurovision και ο έρωτας

Στο «After Dark», η Josephine δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη Eurovision, ένα θέμα που πάντα «φλερτάρει» μαζί της. Αν και στο παρελθόν η εμπειρία της σε διαγωνιστικό επίπεδο ήταν αγχωτική, πλέον δηλώνει πιο έτοιμη από ποτέ. «Κάθε χρόνο λέω ότι παιδιά, θέλω! Πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο ραντεβού. Το τραγούδι σίγουρα θα ήταν κάτι που θα με αντιπροσώπευε και θα ήταν κάτι δυναμικό, κάτι με σκηνή, με κίνηση», δήλωσε.

Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε για την πιο μεγάλη τρέλα που έχει κάνει για έναν έρωτα, δεν δίστασε να απαντήσει: «Την έκανα πρόσφατα. Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο», επιβεβαιώνοντας πως, παρά τη μεγάλη της καριέρα, στην προσωπική της ζωή παραμένει ένας αυθόρμητος και παθιασμένος άνθρωπος.

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After Dark Josephine Θέμης Γεωργαντάς
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