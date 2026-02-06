Η εξομολόγηση του Στέλιου Κρητικού στο After Dark για το ενδεχόμενο ενός 5ου παιδιού

Η απίστευτη αντίδραση που είχαν οι 2 μεγάλοι του γιοι όταν ο πατέρας τους κλήθηκε να απαντήσει στην συγκεκριμένη ερώτηση του Θέμη Γεωργαντά

Καλεσμένος στην αποψινή εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, είναι ο Στέλιος Κρητικός.

Ο ηθοποιός εμφανίζεται μαζί με τους γιους του, Μιχάλη και Άρη, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ενώ μεταξύ άλλων κλήθηκε να απαντήσει και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει πέμπτο παιδί.

Διάβασε επίσης: Masterchef: Ο παίκτης που αποχώρησε με δάκρυα μετά τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου

«Δεν μπορώ να ακυρώσω κάτι στη ζωή μου και πόσω μάλλον ένα παιδί. Αυτό όμως, δεν εξαρτάται μόνο από εμένα, οπότε δεν μπορώ να πω όχι σε κάτι που πραγματικά με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο. Αφήνω αυτό», είπε ο Στέλιος Κρητικός με τους γιους βέβαια να… αντιδρούν χιουμοριστικά.





Να υπενθυμίσουε πως ο ηθοποιός είναι πατέρας 4 παιδιών. Από τον πρώτο του γάμο με τη Μαρίτα απέκτησε 2 γιους, τον Μιχαήλ-Άγγελο, που γεννήθηκε το 2000, και τον Άρη, που ήρθε στον κόσμο το 2003. Από τον δεύτερο γάμο του με την Κάτια Παπαδοπούλου έχει 2 κόρες, με την πρώτη να γεννιέται το 2016 και τη μικρότερη το 2021.

Διάβασε επίσης: Νίκος Μουτσινάς: Η απάντηση στα σενάρια της τηλεοπτικής του επιστροφής

Δες κι αυτό…