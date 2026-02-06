Eurovision 2026: Akylas, Evangelia και Good Job Nicky ξεσαλώνουν χορεύοντας «Ferto» (video)

Η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία, με το παρασκήνιο της εκπομπής «Sing for Greece» να θυμίζει… καζάνι που βράζει. Ενώ οι προετοιμασίες για τους δύο μεγάλους ημιτελικούς βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με χιούμορ και χαλαρή διάθεση μεταξύ των φαβορί έδωσε μια διαφορετική νότα στον έντονο ανταγωνισμό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Akylas στο Instagram, ο ίδιος, η Evangelia και ο Good Job Nicky εμφανίζονται με πλεκτά σκουφάκια που έχουν αυτιά γάτας, χορεύοντας τη χορογραφία του τραγουδιού «Ferto». Η λεζάντα «Ferto kitties kanoun Parea sto DarkSideOfTheMoon» συνδυάζει με ευρηματικό τρόπο τους τίτλους των τραγουδιών τους, δημιουργώντας μια άτυπη… παρέα στα μάτια των φαν του διαγωνισμού.

Η συγκεκριμένη στιγμή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν λάβει κανείς υπόψη το πρόγραμμα των ημιτελικών. Ο Akylas με το «Ferto» και η Evangelia με το «Paréa» θα εμφανιστούν στον Α’ Ημιτελικό στις 11 Φεβρουαρίου. Αντίθετα, ο Good Job Nicky θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου, με το «Dark Side of the Moon». Παρά την ένταση που συνοδεύει τη διαδικασία, το κλίμα ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους φαίνεται ιδιαίτερα θετικό. Αν και μόνο ένας θα πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό και, τελικά, για τη σκηνή της Eurovision, οι καλλιτέχνες δείχνουν να απολαμβάνουν τις κοινές στιγμές.

Η Evangelia, που είχε απασχολήσει έντονα πέρυσι, και ο Good Job Nicky, ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της φετινής επιλογής, συμμετέχουν με χαμόγελο στη χορογραφία του Akyla, δείχνοντας ότι ο ανταγωνισμός δεν αποκλείει το καλό κλίμα.





Το βίντεο ήδη κάνει τον γύρο των social media, με χρήστες κυρίως στο TikTok να το αναπαράγουν και να συμμετέχουν στη χορογραφία, μετατρέποντας το «Ferto» σε ένα από τα πρώτα dance challenges της φετινής σεζόν. Ο λογαριασμός του Akyla έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους θέλουν να βλέπουν στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της ελληνικής αποστολής.

Μάλιστα, το ίδιο έγινε και για τα τραγούδια τόσο της Evangelia όσο και του Good Job Nicky.

