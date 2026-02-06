Celeb News 06.02.2026

Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City

Ο Chris Noth μιλά για τον ρόλο του ως Mr. Big στο Sex and the City και για την ένταση με τη Sarah Jessica Parker
Ο Chris Noth προχώρησε σε νέες δηλώσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες, αναφερόμενος τόσο στον ρόλο του ως Mr. Big στο Sex and the City όσο και στη σχέση του με τη Sarah Jessica Parker. Ο ηθοποιός δήλωσε πως αισθάνεται ανακουφισμένος που ο τηλεοπτικός του χαρακτήρας αποχώρησε οριστικά από τη σειρά από τα πρώτα κιόλας επεισόδια του reboot.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Blue Jacket Fashion Show στη Νέα Υόρκη, ο Noth σχολίασε με εμφανή δόση ειρωνείας ότι θεωρεί τον εαυτό του «ιδιαίτερα τυχερό» που ο Mr. Big πέθανε τον Δεκέμβριο του 2021, προσθέτοντας πως δεν τον ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι δεν είχε μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνέχεια της σειράς.

Σε ερώτηση για το αν επιθυμεί να τοποθετηθεί σχετικά με τη φημολογούμενη ένταση στις σχέσεις του με τη Sarah Jessica Parker, ο ηθοποιός αρκέστηκε σε μια σύντομη απάντηση, λέγοντας πως το θέμα «έχει κλείσει» και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να προσθέσει.

Η δημόσια ανταλλαγή αιχμών μεταξύ των δύο ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν ο Noth αντέδρασε θετικά σε σχόλιο θαυμαστή στα social media, το οποίο πολλοί εξέλαβαν ως έμμεση επίθεση προς τη συμπρωταγωνίστριά του. Αργότερα, ο ίδιος προσπάθησε να μειώσει τη σημασία του περιστατικού, χαρακτηρίζοντάς το αυθόρμητο και σαρκαστικό, υποστηρίζοντας ότι δεν άξιζε τη δημοσιότητα που πήρε.

Πίσω από τις δηλώσεις του, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει βαθύτερη δυσαρέσκεια. Ο Chris Noth έχει εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Sarah Jessica Parker δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί του μετά τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση. Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε podcast, ανέφερε ότι εκείνη προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση στήριξης προς τις καταγγέλλουσες χωρίς προηγουμένως να ακούσει τη δική του εκδοχή, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως κίνηση προστασίας της δημόσιας εικόνας της.

Όπως εξήγησε, περίμενε έστω ένα τηλεφώνημα πριν από οποιαδήποτε δημόσια δήλωση, υποστηρίζοντας ότι, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, θα είχε επιλέξει να χειριστεί την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο.


