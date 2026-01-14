Mad Bubble
Celeb News 14.01.2026

Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες

Η αντίδραση του Chris Noth στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζωπυρώνει την ένταση μετά τον αποκλεισμό του από το «And Just Like That»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Chris Noth φαιρεται να μην είναι χαρούμενος με τη βράβευση της πρώην συμπρωταγωνίστριάς του Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες. Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την απονομή του βραβείου Carol Burnett στην Sarah Jessica Parker, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Chris Noth, ηλικίας 71 ετών, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από γυμναστήριο, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «F&@k new years LETS GO!!!!». Στα σχόλια της ανάρτησης, ένας χρήστης έγραψε «Εννοείς f— SJP και το βραβείο της σωστά lol», αναφερόμενος στη διάκριση της Sarah Jessica Parker. Ο Chris Noth απάντησε από τον επίσημο λογαριασμό του μονολεκτικά «Σωστά», υιοθετώντας ουσιαστικά το περιεχόμενο του σχολίου. Ο ίδιος χρήστης επανήλθε με νέο σχόλιο, γράφοντας ότι ο Chris Noth άξιζε καλύτερη μεταχείριση και ότι η Sarah Jessica Parker φάνηκε ψυχρή απέναντί του. Η αντίδραση αυτή προκάλεσε κύμα σχολίων, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν τη στάση του ηθοποιού και άλλους να τη συνδέουν με την απομάκρυνσή του από τη σειρά «And Just Like That».

Διάβασε επίσης: Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren

Ο Chris Noth εμφανίστηκε μόνο στο πρώτο επεισόδιο της αναβίωσης του «Sex and the City», όπου ο Mr Big πεθαίνει αιφνιδιαστικά. Αρχικά υπήρχε σχεδιασμός για επιστροφή του στο φινάλε της πρώτης σεζόν σε σκηνή με την Carrie Bradshaw, την οποία υποδύεται η Sarah Jessica Parker. Η σκηνή αυτή δεν προβλήθηκε ποτέ, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που διατυπώθηκαν εις βάρος του ηθοποιού το 2021. Τον Δεκέμβριο του 2021 δύο γυναίκες κατηγόρησαν ανώνυμα τον Chris Noth για σεξουαλική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν το 2004 και το 2015 σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη. Ο Chris Noth αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς». Στη συνέχεια, τρίτη γυναίκα και αργότερα η μουσικός Lisa Gentile προχώρησαν σε παρόμοιες καταγγελίες, τις οποίες ο ηθοποιός επίσης διέψευσε.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Chris Noth απομακρύνθηκε από το τηλεοπτικό πρότζεκτ «The Equalizer». Παράλληλα, οι πρώην συμπρωταγωνίστριές του στο «Sex and the City», Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis, εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν ότι «στηρίζουν τις γυναίκες που προχώρησαν και μοιράστηκαν τις επώδυνες εμπειρίες τους και αναγνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό». Το 2023 ο Chris Noth δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το μοναδικό του σφάλμα ήταν η απιστία προς τη σύζυγό του Tara Wilson. Όπως ανέφερε, «δεν πρόκειται να παραδοθώ και να πω ότι όλα τελείωσαν. Είναι μια σκανδαλοθηρική ιστορία, αλλά δεν είναι αληθινή. Είμαι ηθοποιός, έχω δημιουργικά σχέδια και παιδιά να στηρίξω». Μέχρι σήμερα ο Chris Noth δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα ούτε έχει δεχθεί αγωγή για τις υποθέσεις αυτές. Η πρόσφατη διαδικτυακή του αντίδραση, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις με τους πρώην συνεργάτες του και ρίχνει σκιά στη δημόσια εικόνα του, την ώρα που η Sarah Jessica Parker τιμάται για τη συνολική της προσφορά στην τηλεόραση.

parkerr
Διάβασε επίσης: Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

Chris Noth Sarah Jessica Parker Χρυσές Σφαίρες
Συνελήφθη ο Kiefer Sutherland

Συνελήφθη ο Kiefer Sutherland

14.01.2026
Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό

Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό

14.01.2026

