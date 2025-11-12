Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

Η Sarah Jessica Parker μιλά για τον ρόλο της ως κριτής στα βραβεία Booker και τη βαθιά της αγάπη για τα βιβλία

Η Sarah Jessica Parker προσθέτει ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στο βιογραφικό της: αυτό της ταχύτατης αναγνώστριας. Η ηθοποιός του «And Just Like That…», αποκάλυψε ότι διάβαζε μέχρι και δύο βιβλία την ημέρα, καθώς ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Booker Prize 2025, του κορυφαίου βρετανικού λογοτεχνικού βραβείου.

Η Sarah Jessica Parker μίλησε με ενθουσιασμό, αλλά και ειλικρίνεια, για το απαιτητικό έργο της. «Είναι έντονο να διαβάζεις αυτόν τον όγκο βιβλίων. Είναι δύσκολο να περιγράψω τι σημαίνει να έχεις τόσες πολλές ευκαιρίες ανάγνωσης μέσα σε έναν μήνα. Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», είπε η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι φέτος είχε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να αφοσιωθεί στο διάβασμα. «Δεν το έκανα πέρυσι, γιατί γνώριζα ότι θα γύριζα τη σειρά “And Just Like That…”. Φέτος, όμως, είχα διαφορετικό ρυθμό ζωής και τη δυνατότητα να διαβάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάθε ευκαιρία που έχω για διάβασμα, την εκμεταλλεύομαι στο έπακρο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Sarah Jessica Parker, που είναι σήμερα 60 ετών, έχει τη δική της λογοτεχνική σειρά εκδόσεων, το SJP Lit for Zando, και δεν κρύβει τη χαρά της για τη συμμετοχή της στη διαδικασία του Booker Prize. «Είναι τιμή και προνόμιο να είμαι μέλος αυτής της επιτροπής», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λογοτεχνίας ως μέσου κατανόησης και επικοινωνίας.

Η αγάπη της Sarah Jessica Parker για τα βιβλία ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία. «Πάντα είχαμε αμέτρητα βιβλία στο σπίτι και ήμασταν τακτικοί επισκέπτες στη βιβλιοθήκη. Δεν μας επιτρεπόταν να φύγουμε από το σπίτι χωρίς ένα βιβλίο στα χέρια μας, ακόμη και όταν ήμασταν τόσο μικροί που δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε», θυμάται.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή τη συνήθεια την έχει περάσει και στα τρία της παιδιά. «Η μητέρα μου μας διάβαζε συνεχώς και έκανα ακριβώς το ίδιο με τα παιδιά μου. Κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα με εμένα: ότι τα βιβλία είναι οι καλύτεροι φίλοι που μπορεί να έχει κανείς», είπε συγκινημένη.

