Celeb News 12.11.2025

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

Η Sarah Jessica Parker μιλά για τον ρόλο της ως κριτής στα βραβεία Booker και τη βαθιά της αγάπη για τα βιβλία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sarah Jessica Parker προσθέτει ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στο βιογραφικό της: αυτό της ταχύτατης αναγνώστριας. Η ηθοποιός του «And Just Like That…», αποκάλυψε ότι διάβαζε μέχρι και δύο βιβλία την ημέρα, καθώς ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Booker Prize 2025, του κορυφαίου βρετανικού λογοτεχνικού βραβείου.

Η Sarah Jessica Parker μίλησε με ενθουσιασμό, αλλά και ειλικρίνεια, για το απαιτητικό έργο της. «Είναι έντονο να διαβάζεις αυτόν τον όγκο βιβλίων. Είναι δύσκολο να περιγράψω τι σημαίνει να έχεις τόσες πολλές ευκαιρίες ανάγνωσης μέσα σε έναν μήνα. Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», είπε η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι φέτος είχε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να αφοσιωθεί στο διάβασμα. «Δεν το έκανα πέρυσι, γιατί γνώριζα ότι θα γύριζα τη σειρά “And Just Like That…”. Φέτος, όμως, είχα διαφορετικό ρυθμό ζωής και τη δυνατότητα να διαβάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάθε ευκαιρία που έχω για διάβασμα, την εκμεταλλεύομαι στο έπακρο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

www.instagram.com/sarahjessicaparker

Διάβασε επίσης: Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν

Η Sarah Jessica Parker, που είναι σήμερα 60 ετών, έχει τη δική της λογοτεχνική σειρά εκδόσεων, το SJP Lit for Zando, και δεν κρύβει τη χαρά της για τη συμμετοχή της στη διαδικασία του Booker Prize. «Είναι τιμή και προνόμιο να είμαι μέλος αυτής της επιτροπής», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λογοτεχνίας ως μέσου κατανόησης και επικοινωνίας.

www.instagram.com/sarahjessicaparker

Η αγάπη της Sarah Jessica Parker για τα βιβλία ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία. «Πάντα είχαμε αμέτρητα βιβλία στο σπίτι και ήμασταν τακτικοί επισκέπτες στη βιβλιοθήκη. Δεν μας επιτρεπόταν να φύγουμε από το σπίτι χωρίς ένα βιβλίο στα χέρια μας, ακόμη και όταν ήμασταν τόσο μικροί που δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε», θυμάται.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή τη συνήθεια την έχει περάσει και στα τρία της παιδιά. «Η μητέρα μου μας διάβαζε συνεχώς και έκανα ακριβώς το ίδιο με τα παιδιά μου. Κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα με εμένα: ότι τα βιβλία είναι οι καλύτεροι φίλοι που μπορεί να έχει κανείς», είπε συγκινημένη.

Διάβασε επίσης: Sarah Jessica Parker: «Το Sex and the City άλλαξε το πώς κινούνται οι γυναίκες στη Νέα Υόρκη»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Booker Booker 2025 Sarah Jessica Parker βιβλιο ΒΡΑΒΕΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

12.11.2025
Επόμενο
Γιατί το ρόδι αξίζει μια θέση στο πιάτο σου φέτος τον χειμώνα

Γιατί το ρόδι αξίζει μια θέση στο πιάτο σου φέτος τον χειμώνα

12.11.2025

Δες επίσης

Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie
Celeb News

Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

12.11.2025
H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift
Celeb News

H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

12.11.2025
Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της
Celeb News

Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

12.11.2025
Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween
Celeb News

Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

11.11.2025
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»
Celeb News

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»

11.11.2025
Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas
Celeb News

Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

11.11.2025
Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις
Celeb News

Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις

11.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει

11.11.2025
Η Χριστίνα Κοντοβά γιορτάζει 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Celeb News

Η Χριστίνα Κοντοβά γιορτάζει 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;