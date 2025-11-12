Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

Ο κόσμος των παιχνιδιών ετοιμάζεται για μια νέα περιπέτεια με την ανακοίνωση του πρώτου teaser για το Toy Story 5 από την Pixar. Το νέο κλιπ αγγίζει ένα σύγχρονο δίλημμα για τους γονείς: πόσο χρόνο πρέπει να περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες. Στο σύντομο βίντεο, υπό τους ήχους του «Never Tear Us Apart» των INXS, η μικρή Bonnie, αδερφή του Andy, παραλαμβάνει ένα πακέτο που θα αλλάξει τη δυναμική στο δωμάτιό της.

Μέσα στο πακέτο βρίσκεται το Lilypad, ένα high-tech tablet σε μορφή βάτραχου που καλεί τη Bonnie να παίξει. Τα αγαπημένα παιχνίδια Woody, Buzz, Jessie, Mr. & Mrs. Potato Head και Rex παρακολουθούν με ανησυχία και έκπληξη, καθώς συνειδητοποιούν ότι η εμφάνιση ενός νέου ψηφιακού «αντιπάλου» θα τους δυσκολέψει να παραμείνουν σημαντικά στην καθημερινότητα της μικρής.

Διάβασε επίσης: Η Meghan Markle επιστρέφει στο Netflix με το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο «Holiday Celebration»

Το καστ επιστρέφει με τους Tom Hanks ως Woody, Tim Allen ως Buzz και Joan Cusack ως Jessie. Νέες προσθήκες περιλαμβάνουν την Greta Lee ως Lilypad, τον Ernie Hudson και τον Conan O’Brien σε ρόλους που θα δώσουν χρώμα και χιούμορ στην ιστορία. Ο Andrew Stanton, σκηνοθέτης των Finding Nemo, Wall-E και Finding Dory, αναλαμβάνει ξανά τη σκηνοθεσία και το σενάριο, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις προηγούμενες ταινίες της σειράς.

Το teaser προκαλεί νοσταλγία για τους πρώτους τίτλους της σειράς, υπενθυμίζοντας την αξία των κλασικών παιχνιδιών σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερο συνδέεται με την τεχνολογία. Η συνύπαρξη παραδοσιακών παιχνιδιών και ψηφιακών συσκευών θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα: μπορεί η φαντασία να συνυπάρξει με τα tablets και τις εφαρμογές;

Το Toy Story 5 αναμένεται στις αίθουσες στις 19 Ιουνίου 2026 και σηματοδοτεί την 31η μεγάλου μήκους παραγωγή της Pixar. Με την υπόσχεση μιας ιστορίας γεμάτης χιούμορ, περιπέτεια και λίγη νοσταλγία, η νέα ταινία φιλοδοξεί να φέρει ξανά το μαγικό συναίσθημα που καθιέρωσε τη σειρά ως μία από τις πιο αγαπημένες στον κόσμο του animation.

Η συνάντηση των αγαπημένων χαρακτήρων με το σύγχρονο ψηφιακό παιχνίδι υπογραμμίζει την πρόκληση που έχουν τα κλασικά παιχνίδια να παραμείνουν «ζωντανά» στην καθημερινότητα των παιδιών. Παράλληλα, η ταινία φαντάζει ως μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία, τη φαντασία και το παιχνίδι, με τρόπο που θα προσελκύσει μικρούς και μεγάλους θεατές.

Διάβασε επίσης: Το «V for Vendetta» γίνεται σειρά στο HBO Max

Δες κι αυτό…