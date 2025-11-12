Παρά Πέντε: Θα εμφανιστεί η Ζέτα Μακρυπούλια στο reunion; Το βίντεο με την απάντηση

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των πρωταγωνιστών ξεκινάει, και οι φαν περιμένουν να δουν αν η Ζέτα θα είναι εκεί

Τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου της σειράς «Παρά Πέντε», με τον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο TikTok να μοιράζεται πλάνα από τα παρασκήνια: «Τα γυρίσματα ξεκίνησαν! Stay tuned για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Το βράδυ της Τρίτης (11/11), ο λογαριασμός της σειράς στο Instagram αποκάλυψε ένα βίντεο όπου η βασική πεντάδα – Γιώργος Καπουτζίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αργύρης Αγγέλου και Αγγελική Λάμπρη – συναντιέται ξανά για τα γυρίσματα.

Κι εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα: Θα δούμε και τη Ζέτα Μακρυπούλια; Ένα πλάνο στο βίντεο δείχνει μια γυναίκα να γυρίζει σκηνές σε green screen, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις είναι η Ζέτα, υποδηλώνοντας ότι θα εμφανιστεί στο reunion ως ο «φύλακας-άγγελος» των πρωταγωνιστών. «20 χρόνια μετά! Το reunion έρχεται Στο Παρά Πέντε!» σημειώνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, εξήγησε για το πολυαναμενόμενο reunion:

«Το 50ο επεισόδιο θα είναι ένα μεγάλο event, όπου θα ενταχθούν αναμνήσεις, συνεντεύξεις, σκηνές και οι απαντήσεις που μας έδωσε ο κόσμος. Είναι διαφορετικό να γράφεις το ‘Παρά Πέντε’ στα 53 σου από ό,τι στα 33 σου. Είμαι άλλος άνθρωπος, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, γράφω με εντελώς διαφορετικό τρόπο».

Το επεισόδιο αναμένεται να συνδυάζει σκηνές από το παρελθόν, νέα πλάνα και αναμνήσεις, ενώ οι φαν της σειράς περιμένουν με ανυπομονησία να δουν αν η Ζέτα Μακρυπούλια θα συμμετάσχει ενεργά στο reunion.

