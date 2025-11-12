Music News 12.11.2025

KRUDER & DORFMEISTER: live show στην Αθήνα!

Οι Kruder & Dorfmeister, οι θρύλοι της downtempo και trip-hop σκηνής, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό The K&D Sessions Live, μαζί με ολόκληρη μπάντα επί σκηνής!
Μετά από sold-out εμφανίσεις σε κορυφαίες σκηνές της Ευρώπης, οι θρυλικοί Kruder & Dorfmeister παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό τους live show The K&D Sessions, σε μια μοναδική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Το 2025 σηματοδοτεί τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του The K&D Sessions, ενός δίσκου που έφερε μια επανάσταση στην ατμοσφαιρική ηλεκτρονική σκηνή και καθόρισε τον ήχο μιας δημιουργικής εποχής.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η μουσική των Kruder & Dorfmeister ακουγόταν παντού: σε afterparties, καλλιτεχνικά lofts, υπόγεια clubs και ηχεία Bang & Olufsen. Το album έγινε πολιτιστικό φαινόμενο, και σήμερα αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο επιδραστικά remix άλμπουμ όλων των εποχών. Οι Kruder & Dorfmeister είναι το θρυλικό αυστριακό δίδυμο που καθόρισε τον ήχο της downtempo, της trip-hop και της chill-out electronica. Με το χαρακτηριστικό “Vienna Sound”, γεμάτο κινηματογραφικά beats, dub ρυθμούς και ατμοσφαιρικές μελωδίες, το δίδυμο έγινε διεθνές σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Το εμβληματικό τους άλμπουμ The K&D Sessions (1998) θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του είδους — μια συλλογή-ορόσημο που συνδύασε την αισθητική του club με την ευαισθησία του studio. Για να τιμήσουν αυτή την επέτειο, το αυστριακό δίδυμο κυκλοφορεί συλλεκτικό box set (6LP + 3CD), με φωτογραφίες και ιστορίες από τα παρασκήνια, και ξεκινά μια παγκόσμια περιοδεία για να παρουσιάσει το The K&D Sessions ζωντανά – και η Ελλάδα είναι ένας από τους σταθμούς!

KRUDER & DORFMEISTER LIVE // 27 Νοεμβρίου //  more.com

WEVAL // 08 Δεκεμβρίου //  more.com

Σημεία προπώλησης:
Public // Καταστήματα Nova

Χώρος:
Universe Multivenue
Λεωφ. Κηφισού 87, 122 41, Αθήνα

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

