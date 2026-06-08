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Μουσικά Νέα 08.06.2026

Michael Jackson: Το «Billie Jean» στην κορυφή του Spotify μετά από 40 χρόνια

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Το θρυλικό «Billie Jean» του Michael Jackson συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ στο Spotify, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του
Μαρία Χατζηγιάννη

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το θρυλικό «Billie Jean» του Michael Jackson αποδεικνύει περίτρανα ότι η καλή μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το εμβληματικό κομμάτι, που άλλαξε την ιστορία της pop, κατάφερε να εκτοξευθεί ξανά στο Νο 1 του παγκόσμιου chart του Spotify, επιβεβαιώνοντας πως η αίγλη του «Βασιλιά της Pop» παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Με 5,51 εκατομμύρια streams μέσα σε ένα 24ωρο, το «Billie Jean» συνεχίζει να μαγεύει το κοινό, τόσο τις παλαιότερες γενιές που το λάτρεψαν, όσο και τη νεολαία που το ανακαλύπτει μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το κομμάτι έχει συμπληρώσει ήδη 14 ημέρες στην κορυφή της λίστας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος των θαυμαστών του παραμένει αμείωτο.

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Πέρα από τους αριθμούς, η κυριαρχία του τραγουδιού υπογραμμίζει τη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Jackson στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Το συγκεκριμένο κομμάτι, με το αναγνωρίσιμο μπάσο του και την απαράμιλλη ενέργεια που εκπέμπει, αποτελεί πλέον ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Η ικανότητά του να παραμένει στην κορυφή των charts τόσα χρόνια μετά, υποδηλώνει ότι το «Billie Jean» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια εμπειρία που υπερβαίνει τις τάσεις της κάθε εποχής.

Η επιστροφή του τραγουδιού στην πρώτη θέση αποτελεί ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη διαχρονική αξία της μουσικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω του ο Michael Jackson. Είτε πρόκειται για το χαρακτηριστικό του στυλ, είτε για την ερμηνεία που παραμένει αξεπέραστη, το «Billie Jean» συνεχίζει να κάνει τον κόσμο να χορεύει, υπενθυμίζοντάς μας πως ορισμένα αριστουργήματα είναι όντως… ανίκητα στον χρόνο.

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MICHAEL JACKSON spotify
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